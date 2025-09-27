За 2,5 часа экскурсии по Милану вы увидите собор Дуомо, замок Сфорца и монумент Леонардо да Винчи. Прогуляетесь по Галерее Виктора Эммануила II и услышите истории о театре Ла Скала.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть замок Сфорца
- 🎨 Оценить шедевры Амброзианской пинакотеки
- ⛪ Узнать тайны собора Дуомо
- 🖼️ Полюбоваться монументом Леонардо да Винчи
- 🎭 Посетить театр Ла Скала
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Монумент Леонардо да Винчи
- Театр Ла Скала
- Галерея Виктора Эммануила II
- Площадь Дуомо
- Королевский дворец
- Церковь Сан-Бернардино-алле-Осса
- Пьяцца Мерканти
- Амброзианская пинакотека
- Церковь Гроба Господнего
- Памятник Джузеппе Гарибальди
- Замок Сфорца
- Парк Семпионе
Описание экскурсии
- Вы полюбуетесь монументом Леонардо да Винчи и выясните, чем занимался великий творец в Милане.
- У театра Ла Скала познакомитесь с историей одного из главных брендов Милана.
- Пройдёте по изящной Галерее Виктора Эммануила II и услышите факты, которые точно о ней не знаете.
- На площади Дуомо увидите главный собор города, полный тайн и загадок. Гид обязательно расскажет вам о них.
- Рассмотрите Королевский дворец — место собрания произведений искусства разных эпох.
- В церкви Сан-Бернардино-алле-Осса увидите капеллу-склеп, украшенную человеческими костями.
- Заглянете на пьяцца Мерканти — средневековую площадь, которая появилась раньше миланского собора.
- Окажетесь у миланского чуда — Амброзианской пинакотеки, полной шедевров Рафаэля, Леонардо да Винчи, Боттичелли и других мастеров.
- Взглянете на церковь Гроба Господнего, балкон Муссолини и памятник Джузеппе Гарибальди.
- Удивитесь, пожалуй, самому неординарному и скандальному памятнику в Милане.
- Посмотрите на самый знаменитый Starbucks в мире.
- Узнаете историю и суеверия фонтана «Свадебный торт».
- Полюбуетесь замком Сфорца с музеями, пинакотекой и скульптурой Микеланджело.
- Прогуляетесь по старинному пейзажному парку Семпионе.
Организационные детали
- Все достопримечательностей мы осмотрим только снаружи.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 2242 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Роман
27 сен 2025
Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Увидели осовные достопримечательности центра Милана, составили своё представление о центре этого мегаполиса. Поняли, что одного дня на знакомство мало.
Л
Людмила
14 авг 2025
Интересная экскурсия, отличный экскурсовод!
