Неклассическая индивидуальная обзорная экскурсия «Привет, Милан!»

Путешествие по Милану подарит вам уникальные впечатления: от монумента Леонардо до скандального памятника. Узнайте секреты города в увлекательной прогулке
За 2,5 часа экскурсии по Милану вы увидите собор Дуомо, замок Сфорца и монумент Леонардо да Винчи. Прогуляетесь по Галерее Виктора Эммануила II и услышите истории о театре Ла Скала.
читать дальше

На площади Дуомо гид расскажет о тайнах главного собора города. В церкви Сан-Бернардино-алле-Осса вас ждет капелла-склеп, украшенная костями. На пьяцца Мерканти узнаете о средневековой истории Милана. Амброзианская пинакотека порадует шедеврами великих мастеров. Не упустите шанс увидеть знаменитый Starbucks и фонтан «Свадебный торт»

4.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть замок Сфорца
  • 🎨 Оценить шедевры Амброзианской пинакотеки
  • ⛪ Узнать тайны собора Дуомо
  • 🖼️ Полюбоваться монументом Леонардо да Винчи
  • 🎭 Посетить театр Ла Скала
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Монумент Леонардо да Винчи
  • Театр Ла Скала
  • Галерея Виктора Эммануила II
  • Площадь Дуомо
  • Королевский дворец
  • Церковь Сан-Бернардино-алле-Осса
  • Пьяцца Мерканти
  • Амброзианская пинакотека
  • Церковь Гроба Господнего
  • Памятник Джузеппе Гарибальди
  • Замок Сфорца
  • Парк Семпионе

Описание экскурсии

  • Вы полюбуетесь монументом Леонардо да Винчи и выясните, чем занимался великий творец в Милане.
  • У театра Ла Скала познакомитесь с историей одного из главных брендов Милана.
  • Пройдёте по изящной Галерее Виктора Эммануила II и услышите факты, которые точно о ней не знаете.
  • На площади Дуомо увидите главный собор города, полный тайн и загадок. Гид обязательно расскажет вам о них.
  • Рассмотрите Королевский дворец — место собрания произведений искусства разных эпох.
  • В церкви Сан-Бернардино-алле-Осса увидите капеллу-склеп, украшенную человеческими костями.
  • Заглянете на пьяцца Мерканти — средневековую площадь, которая появилась раньше миланского собора.
  • Окажетесь у миланского чуда — Амброзианской пинакотеки, полной шедевров Рафаэля, Леонардо да Винчи, Боттичелли и других мастеров.
  • Взглянете на церковь Гроба Господнего, балкон Муссолини и памятник Джузеппе Гарибальди.
  • Удивитесь, пожалуй, самому неординарному и скандальному памятнику в Милане.
  • Посмотрите на самый знаменитый Starbucks в мире.
  • Узнаете историю и суеверия фонтана «Свадебный торт».
  • Полюбуетесь замком Сфорца с музеями, пинакотекой и скульптурой Микеланджело.
  • Прогуляетесь по старинному пейзажному парку Семпионе.

Организационные детали

  • Все достопримечательностей мы осмотрим только снаружи.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 2242 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Роман
Роман
27 сен 2025
Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Увидели осовные достопримечательности центра Милана, составили своё представление о центре этого мегаполиса. Поняли, что одного дня на знакомство мало.
Л
Людмила
14 авг 2025
Интересная экскурсия, отличный экскурсовод!

Входит в следующие категории Милана

