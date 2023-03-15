Оперный театр «Ла Скала»

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Оперный театр «Ла Скала»
Оперный театр «Ла Скала»
Оперный театр «Ла Скала»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Европа, как колыбель современного искусства, отмечена многими бесценными памятниками культуры. Они несут в себе истинную красоту – подчас не пафосную и не бросающуюся в глаза, но всегда заставляющую переоценить накопленные за всю жизнь ценности. К таким символам стоит присмотреться – и тогда они откроют вам величайшую тайну человечества: секрет создания гениальных произведений.

Оперный театр «Ла Скала» – один из таких «живых памятников». Невысокое здание, обладающее несколько неказистой наружностью, заставляет сомневаться в правильности указанного во всех туристических справочниках адреса. Однако за скромным, неярким фасадом скрываются великие сокровища оперного искусства, вышедшего из идей Возрождения и взращенного Новым Временем.

Построенный в 70-х годах восемнадцатого века, «Ла Скала» стоил Милану 1 000 000 «старых» лир, пожертвованных богатейшими меценатами города. Великолепная отделка интерьера и зал в форме подковы, обладавший великолепной акустикой стали визитной карточкой «дома оперы», на сцене которого происходили и роскошные балы, и турниры азартных игр и даже самая настоящая коррида.

Здесь ставил свои произведения знаменитый Россини, заставляли рукоплескать публику Беллини, Верди и Пуччини. Опера в девятнадцатом веке перестает быть просто направлением искусства – многие сюжеты публика рассматривает как отражение современных событий, среди которых борьба за итальянскую независимость и объединение разрозненных регионов в единое государство. В «Ла Скала» работает целая плеяда талантливых авторов и композиторов, театр объединяет под своей крышей представителей всех прогрессивных слоев итальянского общества 19 века. «Teatro alla Scala» становится «оперной Меккой».

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты. Наушники (3 евро с человека)
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 10:15
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Похожие туры из Милана

Знаменитый и неизвестный Милан
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ариша
Ариша
142 отзыва
Знаменитый и неизвестный Милан
Не пропустить все самое главное и увидеть необычные достопримечательности
Завтра
17 мар
18 мар
19 мар
157 за всё до 4 чел.
Тайны и интриги театра Ла Скала
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
10 отзывов
Тайны и интриги театра Ла Скала
Посетить известнейший в мире оперный театр и прикоснуться к легендам мира искусства
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
100 за всё до 25 чел.
Милан для новичков
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
28 отзывов
Милан для новичков
Узнать историю без скучных лекций и вглядеться в детали города на насыщенной экскурсии
в районе собора Санта-Мария-делле-Грацие
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
130 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Милане. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Милане
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ