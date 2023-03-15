Европа, как колыбель современного искусства, отмечена многими бесценными памятниками культуры. Они несут в себе истинную красоту – подчас не пафосную и не бросающуюся в глаза, но всегда заставляющую переоценить накопленные за всю жизнь ценности. К таким символам стоит присмотреться – и тогда они откроют вам величайшую тайну человечества: секрет создания гениальных произведений.

Оперный театр «Ла Скала» – один из таких «живых памятников». Невысокое здание, обладающее несколько неказистой наружностью, заставляет сомневаться в правильности указанного во всех туристических справочниках адреса. Однако за скромным, неярким фасадом скрываются великие сокровища оперного искусства, вышедшего из идей Возрождения и взращенного Новым Временем.

Построенный в 70-х годах восемнадцатого века, «Ла Скала» стоил Милану 1 000 000 «старых» лир, пожертвованных богатейшими меценатами города. Великолепная отделка интерьера и зал в форме подковы, обладавший великолепной акустикой стали визитной карточкой «дома оперы», на сцене которого происходили и роскошные балы, и турниры азартных игр и даже самая настоящая коррида.

Здесь ставил свои произведения знаменитый Россини, заставляли рукоплескать публику Беллини, Верди и Пуччини. Опера в девятнадцатом веке перестает быть просто направлением искусства – многие сюжеты публика рассматривает как отражение современных событий, среди которых борьба за итальянскую независимость и объединение разрозненных регионов в единое государство. В «Ла Скала» работает целая плеяда талантливых авторов и композиторов, театр объединяет под своей крышей представителей всех прогрессивных слоев итальянского общества 19 века. «Teatro alla Scala» становится «оперной Меккой».