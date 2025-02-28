Театральные экскурсии в Милане

Найдено 3 экскурсии в категории «Театральные» в Милане на русском языке, цены от €39, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Милан со вкусом: Квадрат моды, театр Ла Скала, площадь Дуомо
Пешая
2 часа
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Милан со вкусом: Квадрат моды, театр Ла Скала, площадь Дуомо
Погружение в многослойный коктейль Милана, где мода и история переплетаются в уникальном путешествии по сердцу города
Начало: По договорённости с организатором
«Пьяцца делла Скала — вы увидите знаменитый театр и «модный салон» горожан»
11 апр в 09:00
12 апр в 10:00
€126€140 за всё до 3 чел.
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Ла Скала и квартал Брера
Путешествие в сердце Милана: музей Ла Скала и квартал Брера. Окунитесь в атмосферу оперного искусства и насладитесь местными винами
Начало: На площади della Scala
«Мы побываем в музее театра Ла Скала, в зрительном зале и, возможно, застанем репетиции — они случаются не каждый день, поэтому гарантировать присутствие на них я не смогу»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€115 за всё до 3 чел.
Оперный театр «Ла Скала»
1 час
1 отзыв
Групповая
Оперный театр «Ла Скала»
«Оперный театр «Ла Скала» – один из таких «живых памятников»»
Расписание: Воскресенье в 10:15
€39 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergey
    28 февраля 2025
    Музей театра Ла Скала и квартал Брера
    Галина очень интересный рассказчик. Человек, влюбленный в оперу, в Ла Скала. Нам очень понравилась экскурсия.
  • L
    Lilia
    27 февраля 2025
    Милан со вкусом: Квадрат моды, театр Ла Скала, площадь Дуомо
    Экскурсия понравилась. Татьяна очень хороший, ненавязчивый рассказчик, с отличными знаниями. На все дополнительные вопросы всегда следовали развернутые и позновательные ответы.
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    Маршрут Татьяна слегка изменила согласно нашей просьбе. С нами была дочка-подросток и ей тоже всё понравилось. С удовольствием рекомендую данную экскурсию с Татьяной. Спасибо большое!

  • Н
    Наталья
    24 декабря 2024
    Музей театра Ла Скала и квартал Брера
    Спасибо большое Галине! Мы прекрасно провели время, посетили музей театра Ла Скала, а также сам театр и выставку посвященную Пуччини. Галина интересно и структурировано все рассказала и после музея провела нам еще небольшую обзорную экскурсию по центру Милана.
    Спасибо большое Галине! Мы прекрасно провели время, посетили музей театра Ла Скала, а также сам театрСпасибо большое Галине! Мы прекрасно провели время, посетили музей театра Ла Скала, а также сам театрСпасибо большое Галине! Мы прекрасно провели время, посетили музей театра Ла Скала, а также сам театрСпасибо большое Галине! Мы прекрасно провели время, посетили музей театра Ла Скала, а также сам театрСпасибо большое Галине! Мы прекрасно провели время, посетили музей театра Ла Скала, а также сам театр
  • М
    Марина
    31 октября 2024
    Музей театра Ла Скала и квартал Брера
    Экскурсия по музею театра Ла Скала очень понравилась. Галина истинный театрал и ценитель искусства. В следующее посещение Милана запланировали попасть на представление.
  • J
    Jenny
    1 июня 2024
    Оперный театр «Ла Скала»
    Интересная экскурсия. Мне не хватило информации о музыкальных инструментах, представленных в музее

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Театральные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Милан со вкусом: Квадрат моды, театр Ла Скала, площадь Дуомо
  2. Музей театра Ла Скала и квартал Брера
  3. Оперный театр «Ла Скала»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Замок Сфорца
  2. Собор Дуомо
  3. Самое главное
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Парк Семпионе
  8. Королевский дворец
  9. Район Навильи
  10. Пьяцца Дуомо
Сколько стоит экскурсия по Милану в апреле 2025
Сейчас в Милане в категории "Театральные" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 126 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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