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10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Милан со вкусом: Квадрат моды, театр Ла Скала, площадь Дуомо
Погружение в многослойный коктейль Милана, где мода и история переплетаются в уникальном путешествии по сердцу города
Начало: По договорённости с организатором
«Пьяцца делла Скала — вы увидите знаменитый театр и «модный салон» горожан»
11 апр в 09:00
12 апр в 10:00
€126
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Ла Скала и квартал Брера
Путешествие в сердце Милана: музей Ла Скала и квартал Брера. Окунитесь в атмосферу оперного искусства и насладитесь местными винами
Начало: На площади della Scala
«Мы побываем в музее театра Ла Скала, в зрительном зале и, возможно, застанем репетиции — они случаются не каждый день, поэтому гарантировать присутствие на них я не смогу»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€115 за всё до 3 чел.
Групповая
Оперный театр «Ла Скала»
«Оперный театр «Ла Скала» – один из таких «живых памятников»»
Расписание: Воскресенье в 10:15
€39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey28 февраля 2025Галина очень интересный рассказчик. Человек, влюбленный в оперу, в Ла Скала. Нам очень понравилась экскурсия.
- LLilia27 февраля 2025Экскурсия понравилась. Татьяна очень хороший, ненавязчивый рассказчик, с отличными знаниями. На все дополнительные вопросы всегда следовали развернутые и позновательные ответы.
- ННаталья24 декабря 2024Спасибо большое Галине! Мы прекрасно провели время, посетили музей театра Ла Скала, а также сам театр и выставку посвященную Пуччини. Галина интересно и структурировано все рассказала и после музея провела нам еще небольшую обзорную экскурсию по центру Милана.
- ММарина31 октября 2024Экскурсия по музею театра Ла Скала очень понравилась. Галина истинный театрал и ценитель искусства. В следующее посещение Милана запланировали попасть на представление.
- JJenny1 июня 2024Интересная экскурсия. Мне не хватило информации о музыкальных инструментах, представленных в музее
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Театральные»
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