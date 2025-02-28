S Sergey Музей театра Ла Скала и квартал Брера Галина очень интересный рассказчик. Человек, влюбленный в оперу, в Ла Скала. Нам очень понравилась экскурсия.

L Lilia Милан со вкусом: Квадрат моды, театр Ла Скала, площадь Дуомо читать дальше Маршрут Татьяна слегка изменила согласно нашей просьбе. С нами была дочка-подросток и ей тоже всё понравилось. С удовольствием рекомендую данную экскурсию с Татьяной. Спасибо большое! Экскурсия понравилась. Татьяна очень хороший, ненавязчивый рассказчик, с отличными знаниями. На все дополнительные вопросы всегда следовали развернутые и позновательные ответы.

Н Наталья Музей театра Ла Скала и квартал Брера Спасибо большое Галине! Мы прекрасно провели время, посетили музей театра Ла Скала, а также сам театр и выставку посвященную Пуччини. Галина интересно и структурировано все рассказала и после музея провела нам еще небольшую обзорную экскурсию по центру Милана.

М Марина Музей театра Ла Скала и квартал Брера Экскурсия по музею театра Ла Скала очень понравилась. Галина истинный театрал и ценитель искусства. В следующее посещение Милана запланировали попасть на представление.