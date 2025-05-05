«Milano da bere» - это не просто фраза, а целая философия. Прогулка по центру Милана раскроет секреты его многогранного обаяния.От современных улиц Золотого Квадрата до средневековой Пьяцца Мерканти - каждый

шаг наполняет экскурсию новыми оттенками. Гости увидят знаменитый театр Ла Скала и элегантную Галерею Виктора Эммануила II. На площади Дуомо можно услышать истории о самом известном долгострое Италии. Это путешествие подходит как взрослым, так и детям от 12 лет

Описание экскурсии

Секреты великого города

Мы погрузимся в Милан, как в изысканный многослойный коктейль. Начнём с верхних слоёв — искрящихся и современных. Через эпоху Просвещения перейдём к средним векам и к временам, когда Милан был блистательной столицей Римской империи. Глоток за глотком доберёмся до основания города.

Итак, в нашей программе:

Золотой Квадрат, или Квадрат Моды — средоточие модных брендов и люкс как он есть. Мы пройдём по самым дорогим улицам Милана

— вы увидите знаменитый театр и «модный салон» горожан Галерея Виктора Эммануила II. Она настолько элегантна, что все вывески строго согласованы: только золотыми буквами на чёрном фоне. Даже «Макдональдс», расположенный здесь, обязан соответствовать!

Вы услышите секреты Кафедрального собора — самого элегантного долгостроя Италии (и, пожалуй, мира) Пьяцца Мерканти. Вас ждёт экскурс в средневековый Милан и глубже, к его основанию

Коктейль под названием Милан очаровывал и влюблял в себя многих великих людей, а теперь настал ваш черёд пригубить его!

Организационные детали