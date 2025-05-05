«Milano da bere» - это не просто фраза, а целая философия. Прогулка по центру Милана раскроет секреты его многогранного обаяния.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный маршрут по центру Милана
- 👗 Знакомство с модными улицами
- 🎭 Визит к знаменитому театру Ла Скала
- 🏛 Погружение в историю на площади Дуомо
- 🍹 Возможность насладиться аперитивом
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
- Золотой Квадрат
- Пьяцца делла Скала
- Галерея Виктора Эммануила II
- Площадь Дуомо
- Пьяцца Мерканти
Описание экскурсии
Секреты великого города
Мы погрузимся в Милан, как в изысканный многослойный коктейль. Начнём с верхних слоёв — искрящихся и современных. Через эпоху Просвещения перейдём к средним векам и к временам, когда Милан был блистательной столицей Римской империи. Глоток за глотком доберёмся до основания города.
Итак, в нашей программе:
- Золотой Квадрат, или Квадрат Моды — средоточие модных брендов и люкс как он есть. Мы пройдём по самым дорогим улицам Милана
- Пьяцца делла Скала — вы увидите знаменитый театр и «модный салон» горожан
- Галерея Виктора Эммануила II. Она настолько элегантна, что все вывески строго согласованы: только золотыми буквами на чёрном фоне. Даже «Макдональдс», расположенный здесь, обязан соответствовать!
- Площадь Дуомо. Вы услышите секреты Кафедрального собора — самого элегантного долгостроя Италии (и, пожалуй, мира)
- Пьяцца Мерканти. Вас ждёт экскурс в средневековый Милан и глубже, к его основанию
Коктейль под названием Милан очаровывал и влюблял в себя многих великих людей, а теперь настал ваш черёд пригубить его!
Организационные детали
- Это пешая экскурсия без посещения музеев и церквей
- Программа подойдёт взрослым и детям от 12 лет
- Дополнительно оплачивается кофе или аперитив по желанию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Милане
Живу в Милане с 2013 года, училась в местном университете на лингвиста. До сих пор влюблена в город! Это непростая любовь, но яркая, пьянящая и искристая, как просекко в грациозномЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Денис
5 мая 2025
Прекрасно все прошло! Татьяна знает все в городе, самые лучшие места и все что интересно - объяснит и расскажет исторические факты! Рекоменду
Т
Тетяна
13 апр 2025
Хочу поблагодарить Татьяну за замечательную экскурсию по центру Милана! Было не только интересно, но и очень увлекательно — вы смогли передать атмосферу города, его историю и скрытые детали, на которые
L
Lilia
27 фев 2025
Экскурсия понравилась. Татьяна очень хороший, ненавязчивый рассказчик, с отличными знаниями. На все дополнительные вопросы всегда следовали развернутые и позновательные ответы. Маршрут Татьяна слегка изменила согласно нашей просьбе. С нами была дочка-подросток и ей тоже всё понравилось. С удовольствием рекомендую данную экскурсию с Татьяной. Спасибо большое!
