Милан со вкусом: Квадрат моды, театр Ла Скала, площадь Дуомо

Погружение в многослойный коктейль Милана, где мода и история переплетаются в уникальном путешествии по сердцу города
«Milano da bere» - это не просто фраза, а целая философия. Прогулка по центру Милана раскроет секреты его многогранного обаяния.

От современных улиц Золотого Квадрата до средневековой Пьяцца Мерканти - каждый
шаг наполняет экскурсию новыми оттенками. Гости увидят знаменитый театр Ла Скала и элегантную Галерею Виктора Эммануила II. На площади Дуомо можно услышать истории о самом известном долгострое Италии. Это путешествие подходит как взрослым, так и детям от 12 лет

3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный маршрут по центру Милана
  • 👗 Знакомство с модными улицами
  • 🎭 Визит к знаменитому театру Ла Скала
  • 🏛 Погружение в историю на площади Дуомо
  • 🍹 Возможность насладиться аперитивом
Ближайшие даты:
ноя12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя19
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Золотой Квадрат
  • Пьяцца делла Скала
  • Галерея Виктора Эммануила II
  • Площадь Дуомо
  • Пьяцца Мерканти

Описание экскурсии

Секреты великого города

Мы погрузимся в Милан, как в изысканный многослойный коктейль. Начнём с верхних слоёв — искрящихся и современных. Через эпоху Просвещения перейдём к средним векам и к временам, когда Милан был блистательной столицей Римской империи. Глоток за глотком доберёмся до основания города.

Итак, в нашей программе:

  • Золотой Квадрат, или Квадрат Моды — средоточие модных брендов и люкс как он есть. Мы пройдём по самым дорогим улицам Милана
  • Пьяцца делла Скала — вы увидите знаменитый театр и «модный салон» горожан
  • Галерея Виктора Эммануила II. Она настолько элегантна, что все вывески строго согласованы: только золотыми буквами на чёрном фоне. Даже «Макдональдс», расположенный здесь, обязан соответствовать!
  • Площадь Дуомо. Вы услышите секреты Кафедрального собора — самого элегантного долгостроя Италии (и, пожалуй, мира)
  • Пьяцца Мерканти. Вас ждёт экскурс в средневековый Милан и глубже, к его основанию

Коктейль под названием Милан очаровывал и влюблял в себя многих великих людей, а теперь настал ваш черёд пригубить его!

Организационные детали

  • Это пешая экскурсия без посещения музеев и церквей
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 12 лет
  • Дополнительно оплачивается кофе или аперитив по желанию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Милане
Живу в Милане с 2013 года, училась в местном университете на лингвиста. До сих пор влюблена в город! Это непростая любовь, но яркая, пьянящая и искристая, как просекко в грациозном
читать дальше

бокале. Буду рада передать вам часть этого праздника. Пригубите Милан, чтобы почувствовать этот город, где каждый может быть собой (или кем-то другим). Вам не ко мне, если вы ищете детальных и академических экскурсий со стройной логикой. Вам ко мне, если вы ищете ярких впечатлений, интересного опыта и вкуса миланской жизни.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Денис
Денис
5 мая 2025
Прекрасно все прошло! Татьяна знает все в городе, самые лучшие места и все что интересно - объяснит и расскажет исторические факты! Рекоменду
всем!
Т
Тетяна
13 апр 2025
Хочу поблагодарить Татьяну за замечательную экскурсию по центру Милана! Было не только интересно, но и очень увлекательно — вы смогли передать атмосферу города, его историю и скрытые детали, на которые
читать дальше

сам бы никогда не обратил внимания. Подача материала была лёгкой и живой, чувствуется, что вы по-настоящему любите своё дело и город. Отдельное спасибо за советы по кафе и уютным местам — мы потом с удовольствием туда заглянули.
Экскурсия оставила только тёплые впечатления, обязательно порекомендую ее друзьям!!!

L
Lilia
27 фев 2025
Экскурсия понравилась. Татьяна очень хороший, ненавязчивый рассказчик, с отличными знаниями. На все дополнительные вопросы всегда следовали развернутые и позновательные ответы. Маршрут Татьяна слегка изменила согласно нашей просьбе. С нами была дочка-подросток и ей тоже всё понравилось. С удовольствием рекомендую данную экскурсию с Татьяной. Спасибо большое!

