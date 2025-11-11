Милан — это особый город, это город, способный объять необъятное: на 180 кв. м его территории расположено такое количество достопримечательностей, что их посещение вполне может заменить недельную экскурсию по всей стране.
На обзорной экскурсии вам предлагается ознакомиться с центральной частью города и посетить его самые известные достопримечательности: городской замок, кафедральный Собор, пассаж Витторио Эммануэле II и театр «Ла Скала».
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Mежду достопримечательностями заключаются целых 2,5 тысячи лет истории Милана: здесь бьётся его сердце. Многие страницы истории города связаны именно с этой частью города: здесь находилось первое поселение кельтов, здесь располагались античный форум и театр, здесь была построена средневековая рыночная площадь, здесь основал своё движение Бенито Муссолини, здесь находится всемирно известный квадрат моды. Как вы видите, программа маршрута может быть очень даже насыщенной, поэтому возможно заранее обговорить маршрут экскурсии и изменить его в пользу предпочтений группы. Важная информация:
- При желании возможно сделать бесплатный видеоролик о вашей поездке в Милан, для этого понадобится лишь несколько минут для съёмки фотографий во время экскурсии.
- При необходимости осуществляется помощь в организации трансфера из аэропорта или другого города в город Милан.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Городской замок
- Кафедральный Собор
- Пассаж Витторио Эммануэле II
- Театр «Ла Скала»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи: €16 - собор с крышей, €7, 5 - Ла Скала, €5 - городской замок
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости с гидом
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
