Милан — это особый город, это город, способный объять необъятное: на 180 кв. м его территории расположено такое количество достопримечательностей, что их посещение вполне может заменить недельную экскурсию по всей стране.



На обзорной экскурсии вам предлагается ознакомиться с центральной частью города и посетить его самые известные достопримечательности: городской замок, кафедральный Собор, пассаж Витторио Эммануэле II и театр «Ла Скала».