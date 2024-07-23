Театр «Ла Скала» – экскурсии в Милане

Найдено 3 экскурсии в категории «Театр «Ла Скала»» в Милане на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
Пешая
5 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по историческому центру Милана с посещением собора Дуомо
Прогулка по Милану - это увлекательное путешествие с посещением собора Дуомо и его великолепных видов
Начало: Piazzale Cadorna
Расписание: Вт., чт., сб. в 09:30
31 авг в 09:30
3 сен в 09:30
75 за человека
Милан древний и современный: обзорная прогулка - 29 - 08 скидка 20 %
Пешая
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Милан: древний и современный - эксклюзивная обзорная прогулка
Погрузитесь в атмосферу Милана с экспертом по истории, открывая секреты древних улиц и зданий
Начало: Площадь Дуомо,1
Расписание: Каждый день, время удобное для туристов.
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Milan l’è un gran Milan: обзорная экскурсия
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия «Milan l’è un gran Milan»: сердце Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана с экскурсией «Milan l’è un gran Milan». Осмотрите площадь Дуомо, Галерею Виттория Емануеля и многое другое
Начало: Пл. Дуомо,1
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nalera
    23 июля 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
    Спасибо большое за экскурсию. Интересно, информативно!
  • Т
    Таисия
    16 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
    Выражаю благодарность экскурсоводу Наталье Гуляевой за проведенную экскурсию 15.06.2024 по Милану! Очень грамотная, приветливая и внимательная к мелочам экскурсовод! Экскурсия прошла на одном дыхании, подарила заряд бодрости и хорошее настроение благодаря усилиям Натальи! Привет из Санкт -Петербурга! Таисия
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
    Мы провели замечательно время с гидом Натальей на обзорной экскурсии по Милану. Было очень интересно и познавательно. Милан открылся для
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    нас с другой, исторической стороны, помимо центра моды. Сам Собор Duomo, особенно его архитектура, оставил неизгладимое впечатление, вид сверху просто завораживал. Наш гид Наталья большой профессионал своего дела, с грамотной речью, которая очень любит свое дело и при этом очень милый человек. Спасибо огромное Наталье и туристическому агентству за проведение экскурсий высокого качества. До следующей встречи в Милане!

  • Г
    Григорий
    9 мая 2024
    Милан древний и современный: обзорная прогулка - 29 - 08 скидка 20 %
    Всё отлично. Всё компактно, много разнообразной информации - от исторической и до гастрономической. Очень понравилось. Большое спасибо Галине.
  • Р
    Рима
    24 января 2024
    Милан древний и современный: обзорная прогулка - 29 - 08 скидка 20 %
    Профнюессиональный и приятный гид Галина сделала наш пераый день в Милано интересным и незабываемым
  • Y
    Yulia
    1 октября 2023
    Milan l’è un gran Milan: обзорная экскурсия
    Большое спасибо Галине за знакомство с Миланом. Галина- профессионал своего дела. Экскурсия была интересной, оригинальной и время прошло незаметно. Рекомендую узнавать Милан в компании Галины.
  • И
    Исаков
    15 августа 2023
    Milan l’è un gran Milan: обзорная экскурсия
    Спасибо за отличную экскурсию!
  • A
    Andrey
    15 мая 2023
    Milan l’è un gran Milan: обзорная экскурсия
    Галина очень интересно рассказывала о Милане и даже читала нам стихи, на наши вопросы отвечала подробно и с удовольствием, предлагала
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    сфотографировать нас в памятных местах, и даже был небольшой интерактив в конце экскурсии) видно, что Галина подходит к экскурсии с душой. экскурсия оставила только положительное впечатление

  • a
    alex_a
    12 мая 2019
    Милан - коротко о главном
    Все было хорошо, интересно. Экскурсовод хорошо рассказывает и отлично знает город.

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Театр «Ла Скала»»

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  3. Milan l’è un gran Milan: обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Милане
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  1. Замок Сфорца
  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Парк Семпионе
  8. Пьяцца Дуомо
  9. Галерея Витторио Эммануэле II
  10. Площадь Ла Скала
Сколько стоит экскурсия по Милану в августе 2024
Сейчас в Милане в категории "Театр «Ла Скала»" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 150. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Театр «Ла Скала»», 16 ⭐ отзывов, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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