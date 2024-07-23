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нас с другой, исторической стороны, помимо центра моды. Сам Собор Duomo, особенно его архитектура, оставил неизгладимое впечатление, вид сверху просто завораживал. Наш гид Наталья большой профессионал своего дела, с грамотной речью, которая очень любит свое дело и при этом очень милый человек. Спасибо огромное Наталье и туристическому агентству за проведение экскурсий высокого качества. До следующей встречи в Милане!