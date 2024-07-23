3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по историческому центру Милана с посещением собора Дуомо
Прогулка по Милану - это увлекательное путешествие с посещением собора Дуомо и его великолепных видов
Начало: Piazzale Cadorna
Расписание: Вт., чт., сб. в 09:30
31 авг в 09:30
3 сен в 09:30
€75 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Милан: древний и современный - эксклюзивная обзорная прогулка
Погрузитесь в атмосферу Милана с экспертом по истории, открывая секреты древних улиц и зданий
Начало: Площадь Дуомо,1
Расписание: Каждый день, время удобное для туристов.
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия «Milan l’è un gran Milan»: сердце Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана с экскурсией «Milan l’è un gran Milan». Осмотрите площадь Дуомо, Галерею Виттория Емануеля и многое другое
Начало: Пл. Дуомо,1
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNalera23 июля 2024Спасибо большое за экскурсию. Интересно, информативно!
- ТТаисия16 июня 2024Выражаю благодарность экскурсоводу Наталье Гуляевой за проведенную экскурсию 15.06.2024 по Милану! Очень грамотная, приветливая и внимательная к мелочам экскурсовод! Экскурсия прошла на одном дыхании, подарила заряд бодрости и хорошее настроение благодаря усилиям Натальи! Привет из Санкт -Петербурга! Таисия
- ЕЕлена15 мая 2024Мы провели замечательно время с гидом Натальей на обзорной экскурсии по Милану. Было очень интересно и познавательно. Милан открылся для
- ГГригорий9 мая 2024Всё отлично. Всё компактно, много разнообразной информации - от исторической и до гастрономической. Очень понравилось. Большое спасибо Галине.
- РРима24 января 2024Профнюессиональный и приятный гид Галина сделала наш пераый день в Милано интересным и незабываемым
- YYulia1 октября 2023Большое спасибо Галине за знакомство с Миланом. Галина- профессионал своего дела. Экскурсия была интересной, оригинальной и время прошло незаметно. Рекомендую узнавать Милан в компании Галины.
- ИИсаков15 августа 2023Спасибо за отличную экскурсию!
- AAndrey15 мая 2023Галина очень интересно рассказывала о Милане и даже читала нам стихи, на наши вопросы отвечала подробно и с удовольствием, предлагала
- aalex_a12 мая 2019Милан - коротко о главномВсе было хорошо, интересно. Экскурсовод хорошо рассказывает и отлично знает город.
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Театр «Ла Скала»»
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