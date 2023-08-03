Милан — это не только собор Дуомо, театр Ла Скала и бесчисленные магазины. Мы с вами сойдём с популярных туристических троп и отправимся гулять по тайным уголкам города. Вы удивитесь, как много исторических мест они скрывают. Базилики 4-5 веков, дьявольскую колонну и памятник, ставший символом моды. Это далеко не всё!

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Описание

Что вас ожидает

Вы увидите места, которые не входят в классические экскурсии по городу: колонну Дьявола, Тичинские ворота, доминиканскую церковь Санта-Мария-делле-Грация и яркий современный памятник «Иголка, нитка и узелок» на площади Кадорна. А также три важнейшие базилики раннехристианского периода: Св. Амвросия, Св. Лоренцо и Св. Евстрогия. Вы узнаете:

Где находится фреска Да Винчи «Тайная Вечеря»

С кого Леонардо писал Иуду

Где в Милане живет дьявол и кто его соседи

Где хранятся мощи библейских волхвов

Наша команда станет вашим старым миланским другом, к которому вы приехали в гости. Мы поделимся с вами интересными и живыми знаниями о городе, научим в нем ориентироваться и посоветуем куда сходить, что посмотреть и где поесть.

Организационные детали