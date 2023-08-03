Погулять по малоизвестным местам и оценить интересные артефакты разных эпох на групповой экскурсии
Милан — это не только собор Дуомо, театр Ла Скала и бесчисленные магазины. Мы с вами сойдём с популярных туристических троп и отправимся гулять по тайным уголкам города. Вы удивитесь, как много исторических мест они скрывают. Базилики 4-5 веков, дьявольскую колонну и памятник, ставший символом моды. Это далеко не всё!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите места, которые не входят в классические экскурсии по городу: колонну Дьявола, Тичинские ворота, доминиканскую церковь Санта-Мария-делле-Грация и яркий современный памятник «Иголка, нитка и узелок» на площади Кадорна. А также три важнейшие базилики раннехристианского периода: Св. Амвросия, Св. Лоренцо и Св. Евстрогия. Вы узнаете:
- Где находится фреска Да Винчи «Тайная Вечеря»
- С кого Леонардо писал Иуду
- Где в Милане живет дьявол и кто его соседи
- Где хранятся мощи библейских волхвов
Наша команда станет вашим старым миланским другом, к которому вы приехали в гости. Мы поделимся с вами интересными и живыми знаниями о городе, научим в нем ориентироваться и посоветуем куда сходить, что посмотреть и где поесть.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро Cadorna
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 2140 туристов
Ciao! Меня зовут Алина. Я работаю в туризме с 2013 года и, как вы, устала от скучных, перенасыщенных фактами и датами экскурсий. Поэтому нашла единомышленников (гидов, волонтеров, блогеров), с которыми мы создали для вас лёгкие и увлекательные прогулки в Милане, Венеции и Флоренции на любой вкус и кошелёк. A presto!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
3 авг 2023
Экскурсия очень познавательная, и действительно открывает другую сторону Милана, средневековую и раннесредневековую часть, эти вещи самой найти было бы труднее и потребовалось бы больше времени, и то возможно не все обошла бы или нашла. Очень интересные базилики, прям впечатили
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Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
Леонардо да Винчи
Популярные места
Базилика святого Амвросия
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