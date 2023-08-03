Милан, каким вы его не видели

Погулять по малоизвестным местам и оценить интересные артефакты разных эпох на групповой экскурсии

5
1 отзыв
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Милан — это не только собор Дуомо, театр Ла Скала и бесчисленные магазины. Мы с вами сойдём с популярных туристических троп и отправимся гулять по тайным уголкам города. Вы удивитесь, как много исторических мест они скрывают. Базилики 4-5 веков, дьявольскую колонну и памятник, ставший символом моды. Это далеко не всё!
Милан, каким вы его не видели
Милан, каким вы его не видели
Милан, каким вы его не видели
Милан, каким вы его не видели
Милан, каким вы его не видели
Милан, каким вы его не видели
Милан, каким вы его не видели
Ближайшие даты:
19
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите места, которые не входят в классические экскурсии по городу: колонну Дьявола, Тичинские ворота, доминиканскую церковь Санта-Мария-делле-Грация и яркий современный памятник «Иголка, нитка и узелок» на площади Кадорна. А также три важнейшие базилики раннехристианского периода: Св. Амвросия, Св. Лоренцо и Св. Евстрогия. Вы узнаете:

  • Где находится фреска Да Винчи «Тайная Вечеря»
  • С кого Леонардо писал Иуду
  • Где в Милане живет дьявол и кто его соседи
  • Где хранятся мощи библейских волхвов

Наша команда станет вашим старым миланским другом, к которому вы приехали в гости. Мы поделимся с вами интересными и живыми знаниями о городе, научим в нем ориентироваться и посоветуем куда сходить, что посмотреть и где поесть.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи

в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро Cadorna
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
3 авг 2023
Экскурсия очень познавательная, и действительно открывает другую сторону Милана, средневековую и раннесредневековую часть, эти вещи самой найти было бы труднее и потребовалось бы больше времени, и то возможно не все обошла бы или нашла. Очень интересные базилики, прям впечатили

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Необычные
Летние
Святые места
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