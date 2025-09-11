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Милан, каким вы его не видели: альтернативная обзорная прогулка

Погрузитесь в удивительный мир миланских тайн с экскурсией, которая раскроет город с новой стороны
Приглашаем вас на экскурсию по Милану, которая раскроет перед вами неизведанные страницы истории и культуры этого великолепного города.

Милан известен своими шедеврами архитектуры и искусства, но наш маршрут включает в себя
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не только знаменитые достопримечательности, но и секретные уголки, о которых молчат путеводители.

Вместе с опытным гидом вы посетите древние базилики, узнаете истории, связанные с колонной Дьявола, а также откроете для себя современные символы Милана.

Наша экскурсия предлагает не просто прогулку, а настоящее путешествие в прошлое и настоящее города моды, в ходе которого вы сможете по-новому взглянуть на его достопримечательности и узнать множество увлекательных фактов. Забронируйте свое приключение по Милану сейчас и погрузитесь в атмосферу этого неповторимого места

4.9
37 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Откроете тайные уголки Милана
  • 🏛 Увидите древние базилики
  • 🖼 Узнаете секреты Да Винчи
  • 🕵️‍♂️ Исследуете мистические места
  • 🍽 Получите советы по ресторанам
Милан, каким вы его не видели: альтернативная обзорная прогулка
Милан, каким вы его не видели: альтернативная обзорная прогулка
Милан, каким вы его не видели: альтернативная обзорная прогулка

Что можно увидеть

  • Колонна Дьявола
  • Тичинские ворота
  • Санта-Мария-делле-Грация
  • Иголка, нитка и узелок
  • Базилика Св. Амвросия
  • Базилика Св. Лоренцо
  • Базилика Св. Евстрогия

Описание экскурсии

Вы увидите места, которые не входят в классические экскурсии по городу: колонну Дьявола, Тичинские ворота, доминиканскую церковь Санта-Мария-делле-Грация и яркий современный памятник «Иголка, нитка и узелок» на площади Кадорна. А также три важнейшие базилики раннехристианского периода: Св. Амвросия, Св. Лоренцо и Св. Евстрогия. Вы узнаете:

  • Где находится фреска Да Винчи «Тайная Вечеря»
  • С кого Леонардо писал Иуду
  • Где в Милане живет дьявол и кто его соседи
  • Где хранятся мощи библейских волхвов

Наша команда станет вашим старым миланским другом, к которому вы приехали в гости. Мы поделимся с вами интересными и живыми знаниями о городе, научим в нем ориентироваться и посоветуем куда сходить, что посмотреть и где поесть.

Организационные детали

До этой прогулки рекомендуем посетить наш более классический обзорный Променад по Милану. Так вы составите объёмное впечатление о городе.

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи

ежедневно в 13:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€60
Дети до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро Cadorna
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провели экскурсии для 7412 туристов
Я — культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 года: видела, как Италия меняется, но одно остаётся неизменным — люди хотят чувствовать себя желанными гостями, а не частью
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потока. С 2016 по 2022 год мы с коллегами проводили ежедневные групповые экскурсии для крупной сети. Опыт огромный, но формат — бездушный. Поэтому мы ушли и создали свой подход: камерные мини-группы, авторские экскурсии, много внимания и человеческого тепла. Мы знаем, как бывает сложно в новой стране, поэтому всегда на связи и рады помочь с любыми вопросами — от расписаний до ресторанов. В нашей команде — только лицензированные гиды, любящие свою работу так же сильно, как Италию.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
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3
2
1
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Е
Эту экскурсию взяла следом за променадом по Милану. У меня был один час между прогулками, так что успела перекусить и дойти до места встречи. Я была одна, поэтому прогулка получилась
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очень камерной. Шли в своем темпе. Эта экскурсия не по известным достопримечательностям, а скорее прогулка по периферии города. Наталья рассказывала про разные периоды в истории Милана, как расширялся город, как появились каналы и что планируют сделать к 2030 году. Было много интересных фактов и историй, связанных с историческими личностями, которые в разной степени влияли на город и в целом на развитие региона. В конце экскурсии Наталья провела меня до известного района Навильи. Посоветовала несколько мест в этом районе для прогулки. Было очень душевно! С учетом первой экскурсии (променад по Милану) обе прогулки заняли время до 15:00. Время пролетело незаметно, слушаешь, смотришь, наслаждаешься. Очень рекомендую!

Эту экскурсию взяла следом за променадом по Милану. У меня был один час между прогулками, так
Эту экскурсию взяла следом за променадом по Милану. У меня был один час между прогулками, так
Эту экскурсию взяла следом за променадом по Милану. У меня был один час между прогулками, так
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Татьяна
Нашим гидом была Наталья. Экскурсия очень информативна, содержательна, «без воды», очень понятна и увлекательна. 2 часа пролетели как одно мгновение. Мы были в Милане не раз, но Наталья открыла именно неизвестный Милан, показала и указала на то, что мы не видели и не знали. Очень не хотелось расставаться с таким интересным рассказчиком. Спасибо огромное!!!! Кто еще думает-я советую очень.
Нашим гидом была Наталья. Экскурсия очень информативна, содержательна, «без воды», очень понятна и увлекательна. 2 часа
Нашим гидом была Наталья. Экскурсия очень информативна, содержательна, «без воды», очень понятна и увлекательна. 2 часа
Нашим гидом была Наталья. Экскурсия очень информативна, содержательна, «без воды», очень понятна и увлекательна. 2 часа
Нашим гидом была Наталья. Экскурсия очень информативна, содержательна, «без воды», очень понятна и увлекательна. 2 часа
Нашим гидом была Наталья. Экскурсия очень информативна, содержательна, «без воды», очень понятна и увлекательна. 2 часа
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Елена
Очень понравилась экскурсия,время пролетело незаметно. Много прошли и много увидели,а уж исторических фактов и легенд хоть отбавляй! Наталья,спасибо за ваш труд и за те знания,которыми вы с нами поделились!
Очень понравилась экскурсия,время пролетело незаметно. Много прошли и много увидели,а уж исторических фактов и легенд хоть
Очень понравилась экскурсия,время пролетело незаметно. Много прошли и много увидели,а уж исторических фактов и легенд хоть
Очень понравилась экскурсия,время пролетело незаметно. Много прошли и много увидели,а уж исторических фактов и легенд хоть
Очень понравилась экскурсия,время пролетело незаметно. Много прошли и много увидели,а уж исторических фактов и легенд хоть
Очень понравилась экскурсия,время пролетело незаметно. Много прошли и много увидели,а уж исторических фактов и легенд хоть
Очень понравилась экскурсия,время пролетело незаметно. Много прошли и много увидели,а уж исторических фактов и легенд хоть
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Анжелика
Сердечное спасибо Наталье за нестандартную экскурсию. Несмотря на сильный дождь, мы обошли все, что было запланировано, посетили несколько дополнительных приятных мест). Однозначно рекомендую💫🥰👌
Сердечное спасибо Наталье за нестандартную экскурсию. Несмотря на сильный дождь, мы обошли все, что было запланировано,
Сердечное спасибо Наталье за нестандартную экскурсию. Несмотря на сильный дождь, мы обошли все, что было запланировано,
Сердечное спасибо Наталье за нестандартную экскурсию. Несмотря на сильный дождь, мы обошли все, что было запланировано,
Сердечное спасибо Наталье за нестандартную экскурсию. Несмотря на сильный дождь, мы обошли все, что было запланировано,
Сердечное спасибо Наталье за нестандартную экскурсию. Несмотря на сильный дождь, мы обошли все, что было запланировано,
Сердечное спасибо Наталье за нестандартную экскурсию. Несмотря на сильный дождь, мы обошли все, что было запланировано,
Сердечное спасибо Наталье за нестандартную экскурсию. Несмотря на сильный дождь, мы обошли все, что было запланировано,
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Альбина
Это было правильным решением взять экскурсию так как в Милане первый раз и в какую сторону идти и т. д. было сложно. Маршрут Наталья выстроила хороший. 2 часа экскурсии пролетел быстро и интересно. Мы прошли по тем местам,где сами бы и нешли. Рекомендую эту экскурсию и конечно гид Наталья
Это было правильным решением взять экскурсию так как в Милане первый раз и в какую сторону
Это было правильным решением взять экскурсию так как в Милане первый раз и в какую сторону
Это было правильным решением взять экскурсию так как в Милане первый раз и в какую сторону
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Я
Очень интересная,познавательная и живая экскурсия. Получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с гидом Натальей.
Спасибо!
Рекомендую всем.
Очень интересная,познавательная и живая экскурсия. Получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с гидом Натальей.
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