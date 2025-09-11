Приглашаем вас на экскурсию по Милану, которая раскроет перед вами неизведанные страницы истории и культуры этого великолепного города.
Милан известен своими шедеврами архитектуры и искусства, но наш маршрут включает в себя
Милан известен своими шедеврами архитектуры и искусства, но наш маршрут включает в себя
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Откроете тайные уголки Милана
- 🏛 Увидите древние базилики
- 🖼 Узнаете секреты Да Винчи
- 🕵️♂️ Исследуете мистические места
- 🍽 Получите советы по ресторанам
Что можно увидеть
- Колонна Дьявола
- Тичинские ворота
- Санта-Мария-делле-Грация
- Иголка, нитка и узелок
- Базилика Св. Амвросия
- Базилика Св. Лоренцо
- Базилика Св. Евстрогия
Описание экскурсии
Вы увидите места, которые не входят в классические экскурсии по городу: колонну Дьявола, Тичинские ворота, доминиканскую церковь Санта-Мария-делле-Грация и яркий современный памятник «Иголка, нитка и узелок» на площади Кадорна. А также три важнейшие базилики раннехристианского периода: Св. Амвросия, Св. Лоренцо и Св. Евстрогия. Вы узнаете:
- Где находится фреска Да Винчи «Тайная Вечеря»
- С кого Леонардо писал Иуду
- Где в Милане живет дьявол и кто его соседи
- Где хранятся мощи библейских волхвов
Наша команда станет вашим старым миланским другом, к которому вы приехали в гости. Мы поделимся с вами интересными и живыми знаниями о городе, научим в нем ориентироваться и посоветуем куда сходить, что посмотреть и где поесть.
Организационные детали
До этой прогулки рекомендуем посетить наш более классический обзорный Променад по Милану. Так вы составите объёмное впечатление о городе.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
ежедневно в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€60
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро Cadorna
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провели экскурсии для 7412 туристов
Я — культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 года: видела, как Италия меняется, но одно остаётся неизменным — люди хотят чувствовать себя желанными гостями, а не частью
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Эту экскурсию взяла следом за променадом по Милану. У меня был один час между прогулками, так что успела перекусить и дойти до места встречи. Я была одна, поэтому прогулка получилась
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Нашим гидом была Наталья. Экскурсия очень информативна, содержательна, «без воды», очень понятна и увлекательна. 2 часа пролетели как одно мгновение. Мы были в Милане не раз, но Наталья открыла именно неизвестный Милан, показала и указала на то, что мы не видели и не знали. Очень не хотелось расставаться с таким интересным рассказчиком. Спасибо огромное!!!! Кто еще думает-я советую очень.
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Очень понравилась экскурсия,время пролетело незаметно. Много прошли и много увидели,а уж исторических фактов и легенд хоть отбавляй! Наталья,спасибо за ваш труд и за те знания,которыми вы с нами поделились!
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Сердечное спасибо Наталье за нестандартную экскурсию. Несмотря на сильный дождь, мы обошли все, что было запланировано, посетили несколько дополнительных приятных мест). Однозначно рекомендую💫🥰👌
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Это было правильным решением взять экскурсию так как в Милане первый раз и в какую сторону идти и т. д. было сложно. Маршрут Наталья выстроила хороший. 2 часа экскурсии пролетел быстро и интересно. Мы прошли по тем местам,где сами бы и нешли. Рекомендую эту экскурсию и конечно гид Наталья
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Я
Очень интересная,познавательная и живая экскурсия. Получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с гидом Натальей.
Спасибо!
Рекомендую всем.
Спасибо!
Рекомендую всем.
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