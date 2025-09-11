Приглашаем вас на экскурсию по Милану, которая раскроет перед вами неизведанные страницы истории и культуры этого великолепного города.Милан известен своими шедеврами архитектуры и искусства, но наш маршрут включает в себя

не только знаменитые достопримечательности, но и секретные уголки, о которых молчат путеводители. Вместе с опытным гидом вы посетите древние базилики, узнаете истории, связанные с колонной Дьявола, а также откроете для себя современные символы Милана. Наша экскурсия предлагает не просто прогулку, а настоящее путешествие в прошлое и настоящее города моды, в ходе которого вы сможете по-новому взглянуть на его достопримечательности и узнать множество увлекательных фактов. Забронируйте свое приключение по Милану сейчас и погрузитесь в атмосферу этого неповторимого места

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Описание экскурсии

Вы увидите места, которые не входят в классические экскурсии по городу: колонну Дьявола, Тичинские ворота, доминиканскую церковь Санта-Мария-делле-Грация и яркий современный памятник «Иголка, нитка и узелок» на площади Кадорна. А также три важнейшие базилики раннехристианского периода: Св. Амвросия, Св. Лоренцо и Св. Евстрогия. Вы узнаете:

Где находится фреска Да Винчи «Тайная Вечеря»

С кого Леонардо писал Иуду

Где в Милане живет дьявол и кто его соседи

Где хранятся мощи библейских волхвов

Наша команда станет вашим старым миланским другом, к которому вы приехали в гости. Мы поделимся с вами интересными и живыми знаниями о городе, научим в нем ориентироваться и посоветуем куда сходить, что посмотреть и где поесть.

Организационные детали

До этой прогулки рекомендуем посетить наш более классический обзорный Променад по Милану. Так вы составите объёмное впечатление о городе.