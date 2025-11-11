Посетите один из самых важных музеев науки и техники в Европе и одно из самых привлекательных исторических мест Милана.
Ознакомьтесь с крупнейшей постоянной экспозицией, посвященной Леонардо да Винчи — инженеру и гуманисту.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание билетаПутешествие по прошлому, настоящему и будущему Посетите одно из самых привлекательных исторических мест Милана и откройте для себя один из самых важных музеев науки и техники в Европе, расположенный в обители монастыря эпохи Возрождения. Не пропустите New Galleries, крупнейшую постоянную выставку в мире, посвященную Леонардо да Винчи. Захватывающая коллекция из 170 исторических моделей, произведений искусства, старинных томов и иммерсивных инсталляций демонстрирует всю жизнь и творчество Да Винчи — инженера и гуманиста. Откройте для себя такие необычные объекты, как паровозы, катамаран Luna Rossa AC72, бригантиновая шхуна Ebe, трансатлантический Conte Biancamano и подводная лодка Enrico Toti. Исследуйте космическую зону и оцените единственный фрагмент луны, видимый в Италии, а также космическую ракету-носитель Vega. Изучите временные выставки и экспозиции по энергетике, материалам, связи, транспорту и физике элементарных частиц. Важная информация:
- Брать с собой животных запрещено (разрешены только сервисные собаки);
- Чтобы получить входной билет, необходимо обменять ваучер в кассе;
- Билет дает право доступа в музей в любое время в пределах указанного временного интервала.
В будни, кроме понедельника, с 10:00 до 15:30, в выходные с 10:00 до 17:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет с проходом без очереди в кассы
- Скидка 10% в магазине музея
Что не входит в цену
- Экскурсия с гидом
Место начала и завершения?
Via San Vittore, 12, Milano
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Милана
