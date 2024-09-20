2 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Милане: По следам Леонардо да Винчи
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи с экскурсией по Милану. От памятника до музея - каждый шаг раскрывает гения
Начало: Piazza La Scala
Расписание: Пт., сб., вскр. 12:30
15 ноя в 12:30
16 ноя в 12:30
€35 за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная по неизвестному Милану: синяя экскурсия
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и узнайте Милан глазами местных жителей. Вас ждут знаменитые здания, модные места и уникальные истории
Начало: Metro Cadorna
Расписание: пт, сб, вскр 13:00
15 ноя в 13:00
16 ноя в 13:00
€40 за человека
1 день
Билеты
Входной билет в музей «Мир Леонардо да Винчи» (Leonardo3)
Начало: Galleria Vittorio Emanuele II, Milano
Расписание: Музей открыт с 09:30 до 21:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
€20 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ККарина20 сентября 2024Очень интересная и познавательная экскурсия по неизвестному Милану. Узнали много фактов о городе и его жизни. После экскурсии нам дали рекомендации по посещению других интересных мест. Огромное спасибо, это были прекрасные два часа!
- IIren2 мая 2024Спасибо Наташе за отлично проведенное в Милане время)
- ЭЭвелина9 декабря 2023Экскурсию проводила Елизавета, рассказывала интересно, даже раскрыла факты малоизвестные и не афишируемые. Время пролетело незаметно
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Музей науки и техники Леонардо да Винчи»
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