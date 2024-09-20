Музей науки и техники Леонардо да Винчи – экскурсии в Милане

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей науки и техники Леонардо да Винчи» в Милане на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
По следам Леонардо да Винчи
Пешая
50 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Милане: По следам Леонардо да Винчи
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи с экскурсией по Милану. От памятника до музея - каждый шаг раскрывает гения
Начало: Piazza La Scala
Расписание: Пт., сб., вскр. 12:30
15 ноя в 12:30
16 ноя в 12:30
35 за человека
Обзорная по неизвестному Милану
Пешая
440 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная по неизвестному Милану: синяя экскурсия
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и узнайте Милан глазами местных жителей. Вас ждут знаменитые здания, модные места и уникальные истории
Начало: Metro Cadorna
Расписание: пт, сб, вскр 13:00
15 ноя в 13:00
16 ноя в 13:00
40 за человека
Входной билет в музей «Мир Леонардо да Винчи» (Leonardo3)
Пешая
1 день
Билеты
Входной билет в музей «Мир Леонардо да Винчи» (Leonardo3)
Начало: Galleria Vittorio Emanuele II, Milano
Расписание: Музей открыт с 09:30 до 21:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
20 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Карина
    20 сентября 2024
    Обзорная по неизвестному Милану
    Очень интересная и познавательная экскурсия по неизвестному Милану. Узнали много фактов о городе и его жизни. После экскурсии нам дали рекомендации по посещению других интересных мест. Огромное спасибо, это были прекрасные два часа!
  • I
    Iren
    2 мая 2024
    Обзорная по неизвестному Милану
    Спасибо Наташе за отлично проведенное в Милане время)
  • Э
    Эвелина
    9 декабря 2023
    По следам Леонардо да Винчи
    Экскурсию проводила Елизавета, рассказывала интересно, даже раскрыла факты малоизвестные и не афишируемые. Время пролетело незаметно

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Музей науки и техники Леонардо да Винчи»

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  3. Входной билет в музей «Мир Леонардо да Винчи» (Leonardo3)
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  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Пьяцца Дуомо
  8. Парк Семпионе
  9. Королевский дворец
  10. Палаццо Реале в Милане
Сколько стоит экскурсия по Милану в ноябре 2024
Сейчас в Милане в категории "Музей науки и техники Леонардо да Винчи" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 40. Туристы уже оставили гидам 490 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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