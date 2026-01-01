Грандиозное путешествие по Европе: от Милана и Венеции до Парижа и Женевы — с легендарными городами, замками Луары, лазурным побережьем и атмосферой разных культур в одном маршруте.
Описание тураПутешествие, которое охватывает самые яркие города и живописные уголки Европы
Вы побываете:
- в Милане, где можно посетить озеро Маджоре с прекрасным островом Изола Белла;
- в Болонье и Венеции — городе на воде, полному тайн и легенд;
- во Флоренции, колыбели Ренессанса, и Генуя, морском сердце Италии;
- в Ницце и (по желанию) Монте-Карло;
- Дижоне — столице Бургундии;
- в Париже, где вас ждут знаменитые достопримечательности, романтический вечерний круиз по Сене и возможность увидеть Версаль;
- в долине Луары с её величественными замками;
- в Женеве, где можно насладиться видом озера и знаменитым фонтаном Же-До. Завершится путешествие возвращением в Милан. Тур для тех, кто хочет за одну поездку увидеть лучшие города Европы, почувствовать дух разных культур и насладиться красотой архитектуры, истории и природы. Важная информация: Предоплата при бронировании (помимо предоплаты на сайте) — 30% нам напрямую. Полная оплата за 30 дней до заезда. Оплата возможна: 1. Банковским переводом на расчётный счёт банка Италии 2. Оплата картой по Линк +3% (ссылка действует 24 часа) 3. Переводом на расчётный счёт банка РФ по QR-коду по курсу на день оплаты (рубли).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Милан
- Озеро Маджоре
- Болонья
- Венеция
- Флоренция
- Генуя
- Ницца
- Монте-Карло
- Дижон
- Париж
- Замки Луары
- Бурж
- Женева
Что включено
- Проживание в 3* отелях
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт (аэропорт Мальпенса)
- Завтраки
- Перемещения на туристическом автобусе по маршруту
- Русскоговорящий сопровождающий в течение всего тура
- Экскурсии с русскоговорящим лицензированным гидом (Милан, Флоренция, Париж)
- Прогулки с сопровождающим группы (Болонья, Генуя, Дижон)
Что не входит в цену
- Аудиогид - 20 евро
- Индивидуальный трансфер из других аэропортов
- Проезд из вашего города до Милана и обратно
- Виза и медицинская страховка
- Обеды и ужины
- Экскурсия на озеро Маджоре - 60 евро (катер включен в стоимость)
- Входной билет во Дворец и ботанический сад (Изола Белла) - 23 евро
- Экскурсия в Венецию - 60 евро
- Экскурсия «Легенды и мифы Венеции» - 25 евро
- Экскурсия «Площадь Сан-Марко и Сан-Сальвадоре» - 25 евро
- Экскурсия по Генуе с гидом - 15 евро
- Экскурсия в Монте-Карло - 70 евро
- Кораблик по Сене в Париже - 15 евро
- Экскурсия в Нотр-Дам и Латинский Квартал - 35 евро
- Экскурсия в Монмартр - 35 евро
- Экскурсия в Версаль - 81 евро (входной билет включен в стоимость)
- Экскурсия «Вечерний Париж» - 40 евро
- Входные билеты в замки Луары - 15-16 евро
- Экскурсия по Женеве - 55 евро
- Дополнительные ночи в Милане до или после программы: ½ DBL - 75 евро за ночь, SGL - 85 евро за ночь
Место начала и завершения?
Malpensa International airport - Milan, Airport · Lombardy, Provincia di Varese, Samarate, Ferno
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 дней 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры на «Италия - Франция - Швейцария: маршрут на 12 дней»
Столицы и провинции: Италия, Швейцария и Лихтенштейн за неделю
Погулять по Вадуцу и Берну, полюбоваться архитектурой Турина и самостоятельно исследовать Милан
Начало: Аэропорт Мальпенса, точное время - по договорённос...
9 мая в 08:00
16 мая в 08:00
€570 за человека
Большой евротур по Италии, Франции, Швейцарии с гидом и без
Изучить Милан, Флоренцию, Париж, самостоятельно погулять по Венеции и Женеве, увидеть замки Луары
Начало: Аэропорт Мальпенса, точное время - по договорённос...
10 мая в 08:00
14 июн в 08:00
€900 за человека
Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Нидерландам и Германии
Прокатиться по каналам Амстердама, погулять по Парижу и очароваться Вероной
Начало: Аэропорт Мальпенса, время зависит от времени вашег...
24 мая в 08:00
7 июн в 08:00
€1090 за человека
Групповой тур по Европе: Италия, Австрия, Словения за один отпуск
Изучить Вену и Венецию, посетить Милан, Инсбрук, Зальцбург, Любляну и выбрать экскурсии по вкусу
Начало: Аэропорт Мальпенса, 9:00. По договорённости возмож...
20 июн в 08:00
15 авг в 08:00
€640 за человека
€940 за человека