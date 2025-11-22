Будапешт, некогда бывший столицей великой Австро-Венгерской империи, впечатляет своей грандиозностью и изысканностью. В 1873 году он объединил три поселения — живописный Пешт на левом берегу Дуная и исторические Буду и Обуду на правом. Сегодня Будапешт поражает путешественников архитектурной гармонией и богатым культурным наследием.

Во время обзорной экскурсии вы увидите главные достопримечательности города, в числе которых Королевский дворец и Площадь Героев. Античные руины, средневековые здания и элементы модерна придают городу особый, неповторимый облик.

После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по уютным улицам, вдохнуть аромат цветущих лип, заглянуть в кафе или насладиться панорамой Дуная. Вечером возвращение в отель и отдых.