Описание тура
Организационные детали
Обязательно взять с собой: удобную обувь, головной убор от солнца, платок (для посещения храмов и соборов).
Программа тура по дням
Прибытие в Милан
Наше путешествие начинается в модной столице Италии — Милане. По прибытии вас встретит водитель и отвезёт в отель, где будет возможность отдохнуть после дороги. Вечером вы сможете самостоятельно прогуляться по центральным улицам города, чтобы насладиться атмосферой и его архитектурным обликом.
Милан и озеро Маджоре
Утром начнётся пешеходная экскурсия по Милану с русскоязычным гидом. Мы побываем у замка Сфорца, оценим готическое великолепие собора Дуомо и завершим маршрут у знаменитого театра Ла-Скала. Во второй половине дня — экскурсия в собор Дуомо и поездка на озеро Маджоре. Нас ждёт прогулка по воде и посещение острова Изола Белла с его ботаническим садом и дворцом герцогов Борромео.
Озеро Комо - альпийская идиллия
Утром отправимся к озеру Комо. Прогуляемся по историческому центру одноимённого города, заглянем в соборы и посетим виллу Ольмо. Насладимся променадами вдоль берега и возвратимся в Милан.
Венеция - город на воде
После завтрака отправимся в Венецию на поезде (2.5 часа). Во время обзорной экскурсии посетим площадь Сан-Марко, полюбуемся Кампанилой и другие памятники. Желающие смогут прокатиться на гондоле (за доплату). Вечером — возвращение в Милан.
Любляна - очарование Словении
После завтрака мы отправимся в столицу Словении — Любляну (4 часа на комфортабельном автобусе). Во время прогулки по центру города мы увидим Люблянский замок, ансамбль трёх мостов — Тромостовье, и знаменитый Драконов мост. Также посетим Францисканскую церковь, Урсулинскую церковь Святой Троицы, Кафедральный собор и Епископский дворец. После экскурсии — свободное время.
Свободный день или поездка в Загреб
Утро начнётся с завтрака и свободного времени, которое по желанию можно посвятить дополнительной экскурсии в Загреб — столицу Хорватии. Он сочетает атмосферу Средневековья в Верхнем городе с современной архитектурой Нижнего.
Свободное время в Любляне, переезд в Будапешт
Утром у вас будет свободное время в Любляне, чтобы насладиться спокойной атмосферой города. После обеда — переезд на комфортабельном автобусе в одно из самых величественных мест Европы — Будапешт (6 часов в пути). По прибытии — трансфер до отеля и размещение.
Знакомство с Будапештом
Будапешт, некогда бывший столицей великой Австро-Венгерской империи, впечатляет своей грандиозностью и изысканностью. В 1873 году он объединил три поселения — живописный Пешт на левом берегу Дуная и исторические Буду и Обуду на правом. Сегодня Будапешт поражает путешественников архитектурной гармонией и богатым культурным наследием.
Во время обзорной экскурсии вы увидите главные достопримечательности города, в числе которых Королевский дворец и Площадь Героев. Античные руины, средневековые здания и элементы модерна придают городу особый, неповторимый облик.
После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по уютным улицам, вдохнуть аромат цветущих лип, заглянуть в кафе или насладиться панорамой Дуная. Вечером возвращение в отель и отдых.
Вена - столица имперской роскоши
После завтрака — поездка в Вену (2,5 часа в пути). По прибытии нас ждёт обзорная экскурсия по историческому центру. Мы увидим дворцы, элегантные улицы и уютные парки, наполненные духом эпохи Габсбургов. Во второй половине дня — свободное время или дополнительное посещение дворцового комплекса Хофбург. Ночь в отеле в Вене.
Свободное время или поездка в Зальцбург
Сегодня вы сможете отправиться на скоростном поезде в Зальцбург (по желанию и за доплату). Этот город, родина Моцарта и источник вдохновения для многих художников, поэтов и композиторов, считается настоящей жемчужиной Австрии.
После обеда, по желанию, сможете подняться на крепость Хоэнзальцбург, с которой открывается захватывающий вид на город и горные вершины Альп. Затем возвращение в Вену. Вечером — свободное время для прогулок или отдыха. Ночь в отеле.
Свободное время в Вене и переезд в Прагу
После завтрака у вас останется время, чтобы прогуляться по уютным улочкам Вены и насладиться атмосферой города. Во второй половине дня вас ждёт переезд на комфортабельном автобусе в Прагу (4 часа в пути). По прибытии — трансфер до отеля и размещение.
Прага - город мостов и башен
Сегодня посетим Пражский град, площадь Градчаны, собор Святого Вита и Королевский дворец. Затем прогуляемся по Малой Стране и Карлову мосту, завершая маршрут на Староместской площади. Вечером можно отправиться в речной круиз по Влтаве (за доплату).
Прага или дополнительная экскурсия в Дрезден
Сегодня можно остаться в Праге и самостоятельно насладиться её уютной атмосферой или присоединиться к экскурсии по замкам Дрездена.
Окончание тура
После завтрака состоится трансфер в аэропорт Праги. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|199 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 3
- Завтраки
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии с гидами в Милане, Любляне, Будапеште, Вене, Праге, Венеции
Что не входит в цену
- Перелёт до Милана и обратно
- Остальное питание - от €20 за приём пищи
- Индивидуальный трансфер - от €55 за машину
- Доплата за 1-местное размещение - от 46 000 ₽
- Дополнительные экскурсии и входные билеты:
- Музей театра Ла-Скала - €30
- Экскурсия по собору Дуомо - €25
- Озеро Маджоре с катером - €25
- Изола Белла (дворец и сад) - €20
- Экскурсия в Загреб (Хорватия) - €65
- Экскурсия во дворцово-парковый комплекс Хофбург - €35 + входной билет
- Экскурсия «Ночная Вена» - €35
- Экскурсия в Дрезден - €35
- Экскурсия в Дрезденскую галерею - €28 + входной билет
- Экскурсия в замки Карлштейн и Конопиште - €50 + входной билет
- Остановка в Зальцбурге без экскурсии - €15
- Остановка в Зальцбурге с экскурсией - €25
- Медицинская страховка - от 4500 ₽/€45
- Виза
- Стоимость тура указана при группе от 6 человек
- При группе от 2 до 5 человек стоимость тура - 199 000 ₽
- Размещение с ребёнком 6-12 лет (2 взрослых + 1 ребёнок) - 109 000 ₽