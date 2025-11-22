Мои заказы

Гранд-путешествие 5 в 1: Италия, Словения, Венгрия, Австрия и Чехия

Полюбоваться озёрами Маджоре и Комо, ощутить дух Средневековья и заглянуть ещё в 2 страны по желанию
Отправляемся в большое путешествие по Европе! В этом туре мы увидим самые интересные локации: от элегантного Милана до сказочной Праги, от изысканной Вены до живописного озера Комо.

Вы окажетесь у стен
читать дальше

готического собора Дуомо, прогуляетесь по мостам Любляны и услышите историю Хофбурга.

Посетите Пражский град и собор Святого Вита, побываете в Венеции с её площадью Сан-Марко и Кампанилой, а при желании отправитесь на дополнительные экскурсии в Дрезден, Загреб и Зальцбург.

Вас ждут прогулки по старинным улицам, отражения дворцов в водах озёр, панорамы Дуная и все значимые места 6 городов.

Насыщенная экскурсионная программа и умеренный ритм поездки позволят вам насладиться каждой локацией и узнать Европу во всём её многообразии.

Гранд-путешествие 5 в 1: Италия, Словения, Венгрия, Австрия и Чехия
Гранд-путешествие 5 в 1: Италия, Словения, Венгрия, Австрия и Чехия
Гранд-путешествие 5 в 1: Италия, Словения, Венгрия, Австрия и Чехия

Описание тура

Организационные детали

Обязательно взять с собой: удобную обувь, головной убор от солнца, платок (для посещения храмов и соборов).

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Милан

Наше путешествие начинается в модной столице Италии — Милане. По прибытии вас встретит водитель и отвезёт в отель, где будет возможность отдохнуть после дороги. Вечером вы сможете самостоятельно прогуляться по центральным улицам города, чтобы насладиться атмосферой и его архитектурным обликом.

Прибытие в МиланПрибытие в Милан
2 день

Милан и озеро Маджоре

Утром начнётся пешеходная экскурсия по Милану с русскоязычным гидом. Мы побываем у замка Сфорца, оценим готическое великолепие собора Дуомо и завершим маршрут у знаменитого театра Ла-Скала. Во второй половине дня — экскурсия в собор Дуомо и поездка на озеро Маджоре. Нас ждёт прогулка по воде и посещение острова Изола Белла с его ботаническим садом и дворцом герцогов Борромео.

Милан и озеро МаджореМилан и озеро МаджореМилан и озеро Маджоре
3 день

Озеро Комо - альпийская идиллия

Утром отправимся к озеру Комо. Прогуляемся по историческому центру одноимённого города, заглянем в соборы и посетим виллу Ольмо. Насладимся променадами вдоль берега и возвратимся в Милан.

Озеро Комо - альпийская идиллияОзеро Комо - альпийская идиллияОзеро Комо - альпийская идиллия
4 день

Венеция - город на воде

После завтрака отправимся в Венецию на поезде (2.5 часа). Во время обзорной экскурсии посетим площадь Сан-Марко, полюбуемся Кампанилой и другие памятники. Желающие смогут прокатиться на гондоле (за доплату). Вечером — возвращение в Милан.

Венеция - город на водеВенеция - город на водеВенеция - город на воде
5 день

Любляна - очарование Словении

После завтрака мы отправимся в столицу Словении — Любляну (4 часа на комфортабельном автобусе). Во время прогулки по центру города мы увидим Люблянский замок, ансамбль трёх мостов — Тромостовье, и знаменитый Драконов мост. Также посетим Францисканскую церковь, Урсулинскую церковь Святой Троицы, Кафедральный собор и Епископский дворец. После экскурсии — свободное время.

Любляна - очарование СловенииЛюбляна - очарование СловенииЛюбляна - очарование Словении
6 день

Свободный день или поездка в Загреб

Утро начнётся с завтрака и свободного времени, которое по желанию можно посвятить дополнительной экскурсии в Загреб — столицу Хорватии. Он сочетает атмосферу Средневековья в Верхнем городе с современной архитектурой Нижнего.

Свободный день или поездка в ЗагребСвободный день или поездка в ЗагребСвободный день или поездка в Загреб
7 день

Свободное время в Любляне, переезд в Будапешт

Утром у вас будет свободное время в Любляне, чтобы насладиться спокойной атмосферой города. После обеда — переезд на комфортабельном автобусе в одно из самых величественных мест Европы — Будапешт (6 часов в пути). По прибытии — трансфер до отеля и размещение.

Свободное время в Любляне, переезд в Будапешт
8 день

Знакомство с Будапештом

Будапешт, некогда бывший столицей великой Австро-Венгерской империи, впечатляет своей грандиозностью и изысканностью. В 1873 году он объединил три поселения — живописный Пешт на левом берегу Дуная и исторические Буду и Обуду на правом. Сегодня Будапешт поражает путешественников архитектурной гармонией и богатым культурным наследием.

Во время обзорной экскурсии вы увидите главные достопримечательности города, в числе которых Королевский дворец и Площадь Героев. Античные руины, средневековые здания и элементы модерна придают городу особый, неповторимый облик.

После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по уютным улицам, вдохнуть аромат цветущих лип, заглянуть в кафе или насладиться панорамой Дуная. Вечером возвращение в отель и отдых.

Знакомство с БудапештомЗнакомство с БудапештомЗнакомство с Будапештом
9 день

Вена - столица имперской роскоши

После завтрака — поездка в Вену (2,5 часа в пути). По прибытии нас ждёт обзорная экскурсия по историческому центру. Мы увидим дворцы, элегантные улицы и уютные парки, наполненные духом эпохи Габсбургов. Во второй половине дня — свободное время или дополнительное посещение дворцового комплекса Хофбург. Ночь в отеле в Вене.

Вена - столица имперской роскошиВена - столица имперской роскошиВена - столица имперской роскоши
10 день

Свободное время или поездка в Зальцбург

Сегодня вы сможете отправиться на скоростном поезде в Зальцбург (по желанию и за доплату). Этот город, родина Моцарта и источник вдохновения для многих художников, поэтов и композиторов, считается настоящей жемчужиной Австрии.

После обеда, по желанию, сможете подняться на крепость Хоэнзальцбург, с которой открывается захватывающий вид на город и горные вершины Альп. Затем возвращение в Вену. Вечером — свободное время для прогулок или отдыха. Ночь в отеле.

Свободное время или поездка в ЗальцбургСвободное время или поездка в Зальцбург
11 день

Свободное время в Вене и переезд в Прагу

После завтрака у вас останется время, чтобы прогуляться по уютным улочкам Вены и насладиться атмосферой города. Во второй половине дня вас ждёт переезд на комфортабельном автобусе в Прагу (4 часа в пути). По прибытии — трансфер до отеля и размещение.

Свободное время в Вене и переезд в ПрагуСвободное время в Вене и переезд в Прагу
12 день

Прага - город мостов и башен

Сегодня посетим Пражский град, площадь Градчаны, собор Святого Вита и Королевский дворец. Затем прогуляемся по Малой Стране и Карлову мосту, завершая маршрут на Староместской площади. Вечером можно отправиться в речной круиз по Влтаве (за доплату).

Прага - город мостов и башенПрага - город мостов и башенПрага - город мостов и башен
13 день

Прага или дополнительная экскурсия в Дрезден

Сегодня можно остаться в Праге и самостоятельно насладиться её уютной атмосферой или присоединиться к экскурсии по замкам Дрездена.

Прага или дополнительная экскурсия в ДрезденПрага или дополнительная экскурсия в Дрезден
14 день

Окончание тура

После завтрака состоится трансфер в аэропорт Праги. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет199 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 3
  • Завтраки
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии с гидами в Милане, Любляне, Будапеште, Вене, Праге, Венеции
Что не входит в цену
  • Перелёт до Милана и обратно
  • Остальное питание - от €20 за приём пищи
  • Индивидуальный трансфер - от €55 за машину
  • Доплата за 1-местное размещение - от 46 000 ₽
  • Дополнительные экскурсии и входные билеты:
  • Музей театра Ла-Скала - €30
  • Экскурсия по собору Дуомо - €25
  • Озеро Маджоре с катером - €25
  • Изола Белла (дворец и сад) - €20
  • Экскурсия в Загреб (Хорватия) - €65
  • Экскурсия во дворцово-парковый комплекс Хофбург - €35 + входной билет
  • Экскурсия «Ночная Вена» - €35
  • Экскурсия в Дрезден - €35
  • Экскурсия в Дрезденскую галерею - €28 + входной билет
  • Экскурсия в замки Карлштейн и Конопиште - €50 + входной билет
  • Остановка в Зальцбурге без экскурсии - €15
  • Остановка в Зальцбурге с экскурсией - €25
  • Медицинская страховка - от 4500 ₽/€45
  • Виза
  • Стоимость тура указана при группе от 6 человек
  • При группе от 2 до 5 человек стоимость тура - 199 000 ₽
  • Размещение с ребёнком 6-12 лет (2 взрослых + 1 ребёнок) - 109 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Милан, точное место - по договорённости, 14:00
Завершение: Прага, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 13 туристов
Уже не первый год мы радуем наших путешественников уникальными продуктами. Каждый тур — это не просто маршрут, а интереснейшее приключение и увлекательная история, наполненная удивительными моментами, и мы гордимся тем,
читать дальше

что можем предложить нечто особенное! У нас нет «дежурного меню»: мы создаем предложения, которые соответствуют вашим желаниям, и не заставляем вас переплачивать. Мы предлагаем туры для коротких, сильных и ярких авантюр!

Тур входит в следующие категории Милана

Похожие туры из Милана

Столицы и провинции: Италия, Швейцария и Лихтенштейн за неделю
На автобусе
8 дней
4 отзыва
Столицы и провинции: Италия, Швейцария и Лихтенштейн за неделю
Погулять по Вадуцу и Берну, полюбоваться архитектурой Турина и самостоятельно исследовать Милан
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
22 ноя в 08:00
13 дек в 08:00
€580 за человека
Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Нидерландам и Германии
На автобусе
12 дней
1 отзыв
Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Нидерландам и Германии
Прокатиться по каналам Амстердама, погулять по Парижу и очароваться Вероной
Начало: Аэропорт Милана, время зависит от времени вашего п...
30 ноя в 08:00
28 дек в 08:00
€1140 за человека
Большой евротур по Италии, Франции, Швейцарии с гидом и без
На автобусе
13 дней
2 отзыва
Большой евротур по Италии, Франции, Швейцарии с гидом и без
Изучить Милан, Флоренцию, Париж, самостоятельно погулять по Венеции и Женеве, увидеть замки Луары
Начало: Аэропорт Милана, 9:00
10 мая в 08:00
14 июн в 08:00
€885 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Милане
Все туры из Милана