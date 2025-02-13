Театр Ла Скала и богемный квартал Брэра
Начало: Площадь Ла Скала
€140 за экскурсию
Индивидуальный тур по Италии: от Милана до озёр, Доломитовых Альп и Вероны
Увидеть природные жемчужины страны, пройтись по старинным улочкам и рассмотреть шедевры архитектуры
Начало: Милан, самостоятельное прибытие в отель в удобное ...
26 мая в 14:00
€7000 за всё до 4 чел.
Брэра. Картинная галерея и богемный Милан
Начало: Вход в Галерею Брэра
18 апр в 09:00
19 апр в 09:00
€110 за экскурсию
Последние отзывы на туры
- ММария13 февраля 2025Галина прекрасный знаток истории театра и Милана! Очень приятный и эрудированный собеседник! Мы полностью погрузились в экскурсию. Очень довольная, спасибо огромное Галине! Буду рекомендовать всем знакомым!
- GGalina30 декабря 2024Галина замечательный экскурсовод, провела очень увлекательную и познавательную экскурсию в Ла Скала! Человек влюбленный в оперу, знающий очень много интересных фактов и историй об театре Ла Скала и о Милане! Очень рекомендуем, спасибо, Галина!
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит тур в Милане в апреле 2025
Сейчас в Милане в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 тура от 110 до 7000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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