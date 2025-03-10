Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Мы начнем с Vico Equense u Sorrento, затем отправимся в Позитано и поднимемся в Ночелле для уникальных видов.



Мы начнем с Vico Equense u Sorrento, затем отправимся в Позитано и поднимемся в Ночелле для уникальных видов.

После купания в уединенном пляже Praiano посетим Амальфи, где исследуем скрытые уголки города и увидим главный собор. Ужин в доме синьоры Марии в Pontone с домашними продуктами и лимончелло завершит день. Закат в ущелье Трамонти подарит незабываемые виды на Везувий и Неаполитанский залив.

Описание экскурсии Амальфитанское побережье - это не просто поездка, а настоящее приключение! Это уникальное место - горный серпантин, усыпанный парящими в облаках сказочными деревушками, и мощные обрывистые скалы, уходящие в море. По дороге будет много остановок в атмосферных локациях с аутентичной итальянской кухней, а самое главное - всё это без пробок и с ветерком. Ну что, поехали? В нашей программе - 200 км. Апеннинского хребта! Всё начинается с Vico Equense и Sorrento где мы прощаемся с неаполитанским заливом и едем в Positano - горный серпантин, ветер в лицо и виды, от которых захватывает дух. Позитано — маленький рай на земле, но иногда его волшебство ускользает от взгляда обычного туриста. Чтобы открыть перед вами ту самую открытку из Инстаграма, мы поднимаемся на высоту 500 метров над уровнем моря в маленькую коммуну Ночелле. Обычные туристы, и машины, сюда просто не доезжают. Тут вы получите, полную картину происходящего и увидите, обычную, не туристическую Италию, с потрясающим видом на город. Покажу вам оливковые рощи и виноградники растущие прямо на тропе богов. Рафаэль приготовит нам свежий, горный сприц и в Позитано. Как и большинство деревушек Амальфитанского побережья, - это "город ступенек". Но на мотоцикле, все намного проще! Заглянем на одну из самых инстаграммных террас, и долго не задерживаясь поедем купаться в деревушку Praiano. Местный пляж, остается незамеченным для большинства туристов, он находится в повороте и многие его просто пролетают. Так что даже в сезон, тут очень мало людей, по сравнению с Позитано и Амальфи. Мы проведем здесь примерно час: освежимся, насладимся природой и зарядимся энергией для продолжения пути в некогда столицу всего побережья. В Амальфи, как и в Позитано, толпы туристов! Так что мы воспользуемся секретным лифтом для местных, который поднимет нас на высшую точку города. Спускаясь по 400 ступеням, через укромные улочки, увидим тот Амальфи, который чувствуется по-настоящему: тихий, атмосферный и полный аутентичных деталей. И только потом попадем на главную площадь чтобы со всей толпой, посмотреть на собор святого Андрея. К этому времени, мы проголодаемся. Едем в деревушку Pontone где нас встречает синьора Мария. Это не ресторан, а настоящий дом в деревне. У нее 18 ярусов лимонных рощ, на склонах Амальфи и домашние продукты. Они покупают ТОЛЬКО ХЛЕБ. Представьте, вы сидите за простым итальянским столом, который нельзя найти ни в одном ресторане. Простота, искренность и уникальность - вот что делает этот момент незабываемым. Домашнее молодое вино, делает свое дело😂 После ужина, вишенка на торте — мы отправляемся встречать закат в ущелье Трамонти. Это место создано для закатов! С высоты ущелья перед нами откроются Везувийские деревушки, Помпеи, сам Везувий и Неаполитанский залив. Просекко и возвращаемся в Неаполь. Важная информация: Амальфитанское побережье - это уникальное приключение, включающее 200 км. Апеннинского хребта с горными серпантинами и живописными деревушками.

Наши приключения, организованы под закат. Летом стартуем позже так как закат в 20:30. Зимой, осенью, весной раньше. Можно не придерживаться этого графика, и кататься, в любое для нас удобное время. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Vico equense

Sorrento

Positano

Nocelle

Praiano

Fiordo di furore

Amalfi

Pontone

Место начала и завершения? Piazza Garibaldi 39 Когда и сколько длится? Когда: Наши приключения, организованы под закат. Летом стартуем позже так как закат в 20:30. Зимой, осенью, весной раньше. Можно не придерживаться этого графика, и кататься, в любое для нас удобное время. Экскурсия длится около 9 часов

Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.