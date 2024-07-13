6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Везувий и Помпеи: путешествие в прошлое Неаполя
Погрузитесь в историю Везувия и Помпеев, узнайте уникальные факты и насладитесь великолепными видами
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
€800 за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
€267 за всё до 4 чел.
скидка
5%
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье: уникальное путешествие
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
Завтра в 09:00
7 авг в 09:30
321€305 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита13 июля 2024Спасибо большое Марии за экскурсию - очень познавательно, интересно и вместе с тем легко подано! Посмотрели все и даже больше,
- ВВладимир13 июля 2024Прекрасный, эрудированный экскурсовод! Было очень интересно
- ННадежда7 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия Марии! У нас был запрос на экскурсию для детей 4 и 8 лет, чтобы было интересно,
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Однодневные»
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