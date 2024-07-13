Однодневные – экскурсии в Неаполе

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Неаполе на русском языке, цены от €267, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Везувий и Помпеи: история и легенды
На машине
17 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Везувий и Помпеи: путешествие в прошлое Неаполя
Погрузитесь в историю Везувия и Помпеев, узнайте уникальные факты и насладитесь великолепными видами
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
800 за всё до 6 чел.
Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
На машине
6 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
267 за всё до 4 чел.
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
На машине
скидка
5%
15 отзывов
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье: уникальное путешествие
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
Завтра в 09:00
7 авг в 09:30
321305 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    13 июля 2024
    Везувий и Помпеи: история и легенды
    Спасибо большое Марии за экскурсию - очень познавательно, интересно и вместе с тем легко подано! Посмотрели все и даже больше,
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    продегустировали лимончеллу, томаты. Всю экскурсию был максимальный комфорт в передвижении, мне ответили на все вопросы и рассказали много новой и интересной информации. Мария большой профессионал, очень советую!

  • В
    Владимир
    13 июля 2024
    Везувий и Помпеи: история и легенды
    Прекрасный, эрудированный экскурсовод! Было очень интересно
  • Н
    Надежда
    7 мая 2024
    Везувий и Помпеи: история и легенды
    Нам очень понравилась экскурсия Марии! У нас был запрос на экскурсию для детей 4 и 8 лет, чтобы было интересно,
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    понятно и хватило бы сил и энергии походить, посмотреть на полтора часа, поэтому важно было по какому маршруту идти, чтобы и увидеть побольше интересного и впечатление о городе составить и чтобы сил на всё хватило. Мария все пожелания учла, понравилось, что была в диалоге с детьми, очень хорошо их чувствовала, задавала интересные вопросы, выслушивала мнение детей, отталкивалась от их знаний, вопросами заставляла размышлять, делать выводы, понятным языком всё объясняла. Детям очень понравилось, да и взрослым было интересно. Мы узнали и про жизнь и быт людей, про само извержение, какие-то интересные факты, увидели детали, мимо которых сами бы прошли мимо. Было очень интересно! Благодарю и рекомендую Марию - профессионал высокого уровня!

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Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Везувий и Помпеи: история и легенды
  2. Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
  3. Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Галерея Умберто
  3. Кастель-дель-Ово
  4. Везувий
  5. Амальфитанское побережье
  6. Санта-Кьяра
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Королевский дворец в Казерте
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в августе 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 267 до 800 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 38 ⭐ отзывов, цены от €267. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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