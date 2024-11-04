10 часов
Индивидуальная
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
25 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
€250 за человека
10 часов
Индивидуальная
Амальфитанское побережье: мото-путешествие с личным водителем
Почувствуйте свободу на мотоцикле, путешествуя по живописным дорогам и городам Амальфитанского побережья
Начало: У вашего отеля
25 ноя в 09:00
26 ноя в 09:00
€250 за человека
скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Капри - на скутере от гор до пляжей
Отправиться из Неаполя изучать остров с личным водителем-гидом
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
380€361 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения4 ноября 2024Игорь-очень позитивный, приятный в общении и эрудированный человек. У него отличная команда. Мы были втроем, катались с его друзьями и
- ННаталья27 сентября 2024… бывают такие дни, которые навсегда остаются в памяти… сегодня был такой их них. Писать обыденными прилагательными «супер, отличная экскурсия»
- ДДарья21 сентября 2024Определенно каждому авантюристу стоит побывать на этой экскурсии! Душа поет от городских красот и панорам,которые показывал Игорь. Было очень удобно
- ЛЛариса19 сентября 2024Если к модному слову «драйв» добавить впечатление от красивейших или аутентичных мест увиденных нами благодаря Игорю, можно только приблизительно представить
- ЕЕлизавета7 сентября 2024Это был удивительный опыт. Я никогда раньше не каталась на мотоцикле и мой первый опыт был в точку! Незабываемая экскурсия,
- ИИрина30 мая 2024Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные! Вы показали нам потрясающие места и познакомили с прекрасными людьми. Буду рекомендовать Вас всем своим знакомым.
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «На мотоцикле»
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