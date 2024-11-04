Экскурсии на мотоцикле в Неаполе

Найдено 3 экскурсии в категории «На мотоцикле» в Неаполе на русском языке, цены от €250, скидки до 5%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Мотоэкскурсия по Неаполю
На мотоцикле
15 отзывов
10 часов
Индивидуальная
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
25 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
250 за человека
Амальфитанское побережье на мотоцикле
На мотоцикле
5 отзывов
10 часов
Индивидуальная
Амальфитанское побережье: мото-путешествие с личным водителем
Почувствуйте свободу на мотоцикле, путешествуя по живописным дорогам и городам Амальфитанского побережья
Начало: У вашего отеля
25 ноя в 09:00
26 ноя в 09:00
250 за человека
Капри - на скутере от гор до пляжей
На мотоцикле
скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Капри - на скутере от гор до пляжей
Отправиться из Неаполя изучать остров с личным водителем-гидом
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
380361 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    4 ноября 2024
    Амальфитанское побережье на мотоцикле
    Игорь-очень позитивный, приятный в общении и эрудированный человек. У него отличная команда. Мы были втроем, катались с его друзьями и
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    ним. Все было отлично. Только временами страшновато, тк первый раз были на мотоциклах. Но это на автобане. На самом побережье лучше транспорта, чем мотоцикл, не найдёшь. Потому что дороги узкие, пробки, а на мотоцикле это все не помеха. Масса эмоций и впечатлений. Это получился такой «пробник» Амальфитанского побережье, Игорь показал места и отели, где можно остановиться в дальнейшем и наслаждаться прекрасными видами и чудесным отдыхом. Очень хочется вернуться. Обязательно обращусь к Игорю снова, у него есть и другие не менее интересные предложения.

    Игорь-очень позитивный, приятный в общении и эрудированный человек. У него отличная команда. Мы были втроем, каталисьИгорь-очень позитивный, приятный в общении и эрудированный человек. У него отличная команда. Мы были втроем, каталисьИгорь-очень позитивный, приятный в общении и эрудированный человек. У него отличная команда. Мы были втроем, каталисьИгорь-очень позитивный, приятный в общении и эрудированный человек. У него отличная команда. Мы были втроем, каталисьИгорь-очень позитивный, приятный в общении и эрудированный человек. У него отличная команда. Мы были втроем, катались
  • Н
    Наталья
    27 сентября 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    … бывают такие дни, которые навсегда остаются в памяти… сегодня был такой их них. Писать обыденными прилагательными «супер, отличная экскурсия»
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    не хочется, поставить ✌️ «рекомендую», считаю недостойным такого путешествия 💐 Если вы хотите устроить себе праздник, получить невероятные эмоции, поговорить с интересным собеседником, провести прогулку максимально комфортно и безопасно, посмеяться и порассуждать- то Вам к Игорю. Начиная от деликатного напоминания что взять с собой, дополненного идеальной пунктуальностью (что сейчас большая редкость), с отзывчивостью и учтивостью при составлении маршрута, корректно подобранного шлема и тп.. и тд… заканчивая съёмками с квадрокортера, отличными фотками и незабываемым рюкзачком позитивных эмоций!!! 🔥🔥🔥 Вы- как решите, а ему пожелаю- веселых, легких, доброжелательных экскурсантов, процветания всем новым идеям по турам, безопасных полётов, не крутых поворотов и чтобы сбылось то, что «хотелось бы успеть до 40»!😉😉🤫 Unico! Indimenticabile! Fantastico!🔥🔥🔥

  • Д
    Дарья
    21 сентября 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Определенно каждому авантюристу стоит побывать на этой экскурсии! Душа поет от городских красот и панорам,которые показывал Игорь. Было очень удобно
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    слушать истории в процессе езды благодаря многофункциональному шлему. Подъем на Везувий также был комфортным благодаря внимательности гида. Видно,что человек горит своей работой. А фотографии что-то с чем-то. Замечательное первое знакомство с Неаполем!

    Определенно каждому авантюристу стоит побывать на этой экскурсии! Душа поет от городских красот и панорам,которые показывалОпределенно каждому авантюристу стоит побывать на этой экскурсии! Душа поет от городских красот и панорам,которые показывалОпределенно каждому авантюристу стоит побывать на этой экскурсии! Душа поет от городских красот и панорам,которые показывалОпределенно каждому авантюристу стоит побывать на этой экскурсии! Душа поет от городских красот и панорам,которые показывалОпределенно каждому авантюристу стоит побывать на этой экскурсии! Душа поет от городских красот и панорам,которые показывалОпределенно каждому авантюристу стоит побывать на этой экскурсии! Душа поет от городских красот и панорам,которые показывал
  • Л
    Лариса
    19 сентября 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Если к модному слову «драйв» добавить впечатление от красивейших или аутентичных мест увиденных нами благодаря Игорю, можно только приблизительно представить
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    насколько эта экскурсия - приключение ошеломила. Неаполь,замки,город, истории,дорога на Везувий и Везувий на закате будут будоражить воспоминания очень долго. Я просто завидую всем, кому ещё повезет увидеть всю эту красоту и испытать те эмоции,что испытали мы. Ехать нужно однозначно!!! Большое спасибо водителям Игорю,Умберто,Антонио и моей компании в этом приключении-Елене и Гургену. Всем удачи!

    Если к модному слову «драйв» добавить впечатление от красивейших или аутентичных мест увиденных нами благодаря ИгорюЕсли к модному слову «драйв» добавить впечатление от красивейших или аутентичных мест увиденных нами благодаря ИгорюЕсли к модному слову «драйв» добавить впечатление от красивейших или аутентичных мест увиденных нами благодаря ИгорюЕсли к модному слову «драйв» добавить впечатление от красивейших или аутентичных мест увиденных нами благодаря ИгорюЕсли к модному слову «драйв» добавить впечатление от красивейших или аутентичных мест увиденных нами благодаря ИгорюЕсли к модному слову «драйв» добавить впечатление от красивейших или аутентичных мест увиденных нами благодаря ИгорюЕсли к модному слову «драйв» добавить впечатление от красивейших или аутентичных мест увиденных нами благодаря ИгорюЕсли к модному слову «драйв» добавить впечатление от красивейших или аутентичных мест увиденных нами благодаря Игорю
  • Е
    Елизавета
    7 сентября 2024
    Амальфитанское побережье на мотоцикле
    Это был удивительный опыт. Я никогда раньше не каталась на мотоцикле и мой первый опыт был в точку! Незабываемая экскурсия,
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    удивительные виды, хорошая скорость и все это подкреплено интересными фактами об Италии. Спасибо Игорю, всем советую и обязательно возьму эту экскурсию еще раз в следующий раз

  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Амальфитанское побережье на мотоцикле
    Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные! Вы показали нам потрясающие места и познакомили с прекрасными людьми. Буду рекомендовать Вас всем своим знакомым.
    Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «На мотоцикле»

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  3. Капри - на скутере от гор до пляжей
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Галерея Умберто
  3. Везувий
  4. Кастель-дель-Ово
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Замок Сант-Эльмо
  8. Капелла Сан-Северо
  9. Археологический музей
  10. Королевский дворец в Казерте
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в ноябре 2024
Сейчас в Неаполе в категории "На мотоцикле" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 361 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на мотоцикле, 20 ⭐ отзывов, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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