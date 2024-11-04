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ним. Все было отлично. Только временами страшновато, тк первый раз были на мотоциклах. Но это на автобане. На самом побережье лучше транспорта, чем мотоцикл, не найдёшь. Потому что дороги узкие, пробки, а на мотоцикле это все не помеха. Масса эмоций и впечатлений. Это получился такой «пробник» Амальфитанского побережье, Игорь показал места и отели, где можно остановиться в дальнейшем и наслаждаться прекрасными видами и чудесным отдыхом. Очень хочется вернуться. Обязательно обращусь к Игорю снова, у него есть и другие не менее интересные предложения.