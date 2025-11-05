читать дальше

интересная. Все было очень комфортно, Сергей максимально позаботился, чтоб нам было удобно. В машине нас ждала вода, в течении экскурсии Сергей нас угостил настоящим итальянским кофе и свежевыжатым апельсиновым соком. Это было неожиданно и очень приятно! Так же он прекрасный фотограф, наконец-то у нас с мужем появились совместные фото из этого путешествиия.

Виды обалденные, остались самые прекрасные воспоминания. Удобно, что экскурсия на машине. Сергей нас забрал от наших апартаментов и туда же привез после. Поэтому не смотря на длительность экскурсии, не было никакой усталости. А в конце экскурсии еще и подарил нам лучший итальянский кофе! От всей души рекомендую эту экскурсию, вы получите самые приятные эмоции, яркие фотографии и незабываемые воспоминания! Сергею еще раз большая благодарность за этот день.