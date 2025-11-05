Целый день на Амальфитанском побережье обещает массу впечатлений.
Туристы смогут насладиться морскими и горными пейзажами, посетить знаменитые города Сорренто, Позитано и Амальфи. Дегустация лимончелло и прогулки по историческим местам оставят незабываемые воспоминания. Организатор обеспечит комфорт и удобство на протяжении всей поездки, делая её максимально приятной
Туристы смогут насладиться морскими и горными пейзажами, посетить знаменитые города Сорренто, Позитано и Амальфи. Дегустация лимончелло и прогулки по историческим местам оставят незабываемые воспоминания. Организатор обеспечит комфорт и удобство на протяжении всей поездки, делая её максимально приятной
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Живописные виды побережья
- 🍋 Дегустация лимончелло
- 🏛 Посещение исторических городов
- 📸 Фото на смотровых площадках
- 🚗 Комфортное путешествие
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Собор Андрея Первозванного
- Фабрика деревянных шкатулок
Описание экскурсии
Любуясь морскими и горными пейзажами, мы будем заезжать в самые знаменитые города Амальфитанского побережья.
Сорренто
- Погуляем по земле сирен
- Сделаем фото на нескольких смотровых площадках
- Побываем на производстве лимончелло и примем участие в дегустации
- Заглянем в магазин фабрики деревянных шкатулок, которыми славится Сорренто
Позитано
- Погуляем или проедем по «вертикальному городу»
- Остановимся в самых интересных местах, чтобы сделать фото на фоне узких улиц и лабиринтов лестниц
- В сезон выпьем сок из местных апельсинов
Амальфи
- Вы самостоятельно погуляете по городу
- При желании зайдёте в собор Андрея Первозванного, где хранятся мощи святого
- На обратном пути остановимся полюбоваться потрясающими видами с высоты смотровой площадки
- При желании вы посетите парк «Равелло»
Организационные детали
- Экскурсия проходит на Nissan Qashqai с панорамной крышей
- По пути сделаем остановку в кафе на обед с видом на море. Средний чек — €25–30 с чел.
- Дегустация лимончелло входит в стоимость
- Дополнительно (по желанию) оплачиваются входные билеты в парк «Равелло» ($10 с чел.) и в собор Андрея Первозванного (днём попасть в храм можно только через музей — $4 с чел.)
- По договорённости я встречу вас в Неаполе или его окрестностях
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Неаполе
Провёл экскурсии для 75 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сергей. В 2019 году я впервые приехал в Неаполь и, наверное, уже с первых минут меня покорил этот город. Для себя я уже тогда начал интересоваться историейЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
П
Подолян
6 ноя 2025
Отличная экскурсия! Полностью соответствует описанию и даже превосходит ожидания! Невероятные эмоции с качественным сопровождением . Продуманный маршрут, интересное описание,рассказы о местах и событиях на протяжении всего маршрута. . Сергей -
С
Соня
29 окт 2025
Сергей отличный организатор и прекрасный гид. Уверенно владеет материалом, знает местный колорит, открыл удобные точки обзора, помог советами в выборе сувениров. Желаем ему дальнейших успехов, и с удовольствием рекомендуем его тур.
Любовь
27 окт 2025
Гид замечательный! Прекрасный рассказчик, аккуратный водитель, классный фотограф. Оооочень много разнообразной информации. Отличные рекомендации по покупкам вкусняшек. Виды красивые. А вот сами городки, в силу большого опыта путешествий, не сильно впечатлили. Тем, не менее для понимания того, что такое Амальфитанское побережье, стоило туда поехать.
Е
Елена
27 окт 2025
Поездка была замечательная. Сергей хороший собеседник, с ним можно поговорить на любые темы. Спокойный и аккуратный водитель. Очень чистая и комфортная машина. Жаль, что день короткий 😊.
Юлия
24 окт 2025
Экскурсия вдоль Амальфитанского побережья в сопровождении гида-Сергея прошла великолепно! Посетили очень много городов вдоль побережья,останавливались в самых красивейших локациях. Очень интересно было провести время со знающим гидом! С 9:00 утра
Анна
16 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Сергей хороший рассказчик - материал интересный. А виды просто шикарные
С
Светлана
16 окт 2025
Сергей эрудированный гид. На протяжении всей экскурсии помогал, подсказывал. Как человек, тоже очень понравился в общении.
V
Vladimir
13 окт 2025
Все было отлично. Сергей - очень приятный, эрудированный, заботливый гид.
И
Инга
12 окт 2025
Экскурсия была очень впечатляющей - тепло, ярко, красиво, вкусно! Сергей много рассказывал о жизни в Италии и итальянцах, а также об истории городов, при этом не скучно и без сухих
Олеся
28 сен 2025
Пожалуй, в этой поездке - это была самая прекрасная экскурсия! Мы с мужем были вдвоем и оба остались в восторге! Сергей прекрасный рассказчик, открытый и добродушный человек. Поездка яркая, динамичная,
R
Rustam
4 сен 2025
Потрясающая экскурсия, все оказалось выше всяких ожиданий. Сергей очень внимательно отнесся к нашим пожеланиям, рассказал массу интересного и поделился полезными рекомендациями что и как делать в Неаполе и вокруг. Рекомендую всем кто хочет получить незабываемые впечатления.
Сергей
29 авг 2025
Мы остались в полном восторге от экскурсии по Амальфитанскому побережью! 🌊
Наш гид Сергей забрал нас прямо из отеля на комфортном автомобиле, и весь день прошёл идеально организованно.
Мы посетили самые живописные
Наш гид Сергей забрал нас прямо из отеля на комфортном автомобиле, и весь день прошёл идеально организованно.
Мы посетили самые живописные
А
Артем
29 июл 2025
Очень понравилось мини путешествие. Незабываемые впечатления, Красивые виды, вкусная еда и много интересной информации. Удалось даже пошопиться немного. Кожаные изделия 👍. Получилась прекрасная экскурсия с привкусом настоящего итальянского кофе и лимончелло 👍👍👍
Е
Елена
25 июл 2025
Спасибо огромное гиду Сергею за проведанную экскурсию. Мы давно уже пришли к выводу, что намного эффективнее брать индивидуальные экскурсии, нежели ходить с большой группой. Сергей подстроился под наши запросы и
Ю
Юлия
17 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Изначально Сергей забрал нас из отеля, что сразу стало для нас огромным плюсом, так как не надо было с утра пораньше куда-то ехать. Далее мы отправились в
Входит в следующие категории Неаполя
Похожие экскурсии из Неаполя
Индивидуальная
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 10:00
12 ноя в 10:00
€300 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
Завтра в 09:30
12 ноя в 09:00
€361
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Амальфитанское побережье: мото-путешествие с личным водителем
Почувствуйте свободу на мотоцикле, путешествуя по живописным дорогам и городам Амальфитанского побережья
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
12 ноя в 09:00
€300 за человека