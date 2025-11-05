Мои заказы

Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья

Насладитесь незабываемым путешествием по живописным местам Амальфитанского побережья, открывая для себя культуру и традиции Италии
Целый день на Амальфитанском побережье обещает массу впечатлений.

Туристы смогут насладиться морскими и горными пейзажами, посетить знаменитые города Сорренто, Позитано и Амальфи. Дегустация лимончелло и прогулки по историческим местам оставят незабываемые воспоминания. Организатор обеспечит комфорт и удобство на протяжении всей поездки, делая её максимально приятной
5
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Живописные виды побережья
  • 🍋 Дегустация лимончелло
  • 🏛 Посещение исторических городов
  • 📸 Фото на смотровых площадках
  • 🚗 Комфортное путешествие
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Собор Андрея Первозванного
  • Фабрика деревянных шкатулок

Описание экскурсии

Любуясь морскими и горными пейзажами, мы будем заезжать в самые знаменитые города Амальфитанского побережья.

Сорренто

  • Погуляем по земле сирен
  • Сделаем фото на нескольких смотровых площадках
  • Побываем на производстве лимончелло и примем участие в дегустации
  • Заглянем в магазин фабрики деревянных шкатулок, которыми славится Сорренто

Позитано

  • Погуляем или проедем по «вертикальному городу»
  • Остановимся в самых интересных местах, чтобы сделать фото на фоне узких улиц и лабиринтов лестниц
  • В сезон выпьем сок из местных апельсинов

Амальфи

  • Вы самостоятельно погуляете по городу
  • При желании зайдёте в собор Андрея Первозванного, где хранятся мощи святого
  • На обратном пути остановимся полюбоваться потрясающими видами с высоты смотровой площадки
  • При желании вы посетите парк «Равелло»

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на Nissan Qashqai с панорамной крышей
  • По пути сделаем остановку в кафе на обед с видом на море. Средний чек — €25–30 с чел.
  • Дегустация лимончелло входит в стоимость
  • Дополнительно (по желанию) оплачиваются входные билеты в парк «Равелло» ($10 с чел.) и в собор Андрея Первозванного (днём попасть в храм можно только через музей — $4 с чел.)
  • По договорённости я встречу вас в Неаполе или его окрестностях

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Неаполе
Провёл экскурсии для 75 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сергей. В 2019 году я впервые приехал в Неаполь и, наверное, уже с первых минут меня покорил этот город. Для себя я уже тогда начал интересоваться историей
читать дальше

Неаполя, изучать не только итальянский язык, но и неаполитанский диалект. Хотя больше всего меня заинтересовал неаполитанский язык жестов, такого, наверное, нет нигде в мире, чтобы люди настолько могли передать свои эмоции и мысли с помощью жестов.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

П
Подолян
6 ноя 2025
Отличная экскурсия! Полностью соответствует описанию и даже превосходит ожидания! Невероятные эмоции с качественным сопровождением . Продуманный маршрут, интересное описание,рассказы о местах и событиях на протяжении всего маршрута. . Сергей -
читать дальше

профессионал своего дела, дружеская, добрая атмосфера. Приятные комплименты в виде кофе, лимончелло.

Итог: однозначная рекомендация! Эта экскурсия сделала нам половину всех эмоций от поездки в Италию. Если решитесь на поездку не пожалеете ни на секунду! Сергею большое спасибо 🙏

С
Соня
29 окт 2025
Сергей отличный организатор и прекрасный гид. Уверенно владеет материалом, знает местный колорит, открыл удобные точки обзора, помог советами в выборе сувениров. Желаем ему дальнейших успехов, и с удовольствием рекомендуем его тур.
Любовь
Любовь
27 окт 2025
Гид замечательный! Прекрасный рассказчик, аккуратный водитель, классный фотограф. Оооочень много разнообразной информации. Отличные рекомендации по покупкам вкусняшек. Виды красивые. А вот сами городки, в силу большого опыта путешествий, не сильно впечатлили. Тем, не менее для понимания того, что такое Амальфитанское побережье, стоило туда поехать.
Е
Елена
27 окт 2025
Поездка была замечательная. Сергей хороший собеседник, с ним можно поговорить на любые темы. Спокойный и аккуратный водитель. Очень чистая и комфортная машина. Жаль, что день короткий 😊.
Юлия
Юлия
24 окт 2025
Экскурсия вдоль Амальфитанского побережья в сопровождении гида-Сергея прошла великолепно! Посетили очень много городов вдоль побережья,останавливались в самых красивейших локациях. Очень интересно было провести время со знающим гидом! С 9:00 утра
читать дальше

до 18:00 мы совершенно не заметили как пролетело время. Еще и дегустация кофе была в старинной семейной кофейне,фотосессия,вкуснейший обед в ресторанчике на берегу моря и в конце экскурсии презент-Неаполитанский кофе! Мы с супругом в восторге от этого чудесного дня! Рекомендуем Сергея 👍

Анна
Анна
16 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Нам с мужем очень понравилось. Сергей хороший рассказчик - материал интересный. А виды просто шикарные
С
Светлана
16 окт 2025
Сергей эрудированный гид. На протяжении всей экскурсии помогал, подсказывал. Как человек, тоже очень понравился в общении.
V
Vladimir
13 окт 2025
Все было отлично. Сергей - очень приятный, эрудированный, заботливый гид.
И
Инга
12 окт 2025
Экскурсия была очень впечатляющей - тепло, ярко, красиво, вкусно! Сергей много рассказывал о жизни в Италии и итальянцах, а также об истории городов, при этом не скучно и без сухих
читать дальше

стандартных фактов.
Мы делали остановки на красивых точках, Сергей сделал отличные кадры! Удалось попробовать разные виды лимончелло на фабрике, локальные десерты и вкуснейший кофе.
Не могу не отметить обед с потрясающим видом, домашней пастой и минимальным количеством туристов! Эта экскурсия - идеальный формат, если хочется совместить комфорт, вкус и красивые виды.
Сергей встретил на удобной локации, а по завершении экскурсии привез в центр города и подсказал какие еще красивые и вкусные места можно посетить.
Осталось море положительных впечатлений и отличных фотографий!

Олеся
Олеся
28 сен 2025
Пожалуй, в этой поездке - это была самая прекрасная экскурсия! Мы с мужем были вдвоем и оба остались в восторге! Сергей прекрасный рассказчик, открытый и добродушный человек. Поездка яркая, динамичная,
читать дальше

интересная. Все было очень комфортно, Сергей максимально позаботился, чтоб нам было удобно. В машине нас ждала вода, в течении экскурсии Сергей нас угостил настоящим итальянским кофе и свежевыжатым апельсиновым соком. Это было неожиданно и очень приятно! Так же он прекрасный фотограф, наконец-то у нас с мужем появились совместные фото из этого путешествиия.
Виды обалденные, остались самые прекрасные воспоминания. Удобно, что экскурсия на машине. Сергей нас забрал от наших апартаментов и туда же привез после. Поэтому не смотря на длительность экскурсии, не было никакой усталости. А в конце экскурсии еще и подарил нам лучший итальянский кофе! От всей души рекомендую эту экскурсию, вы получите самые приятные эмоции, яркие фотографии и незабываемые воспоминания! Сергею еще раз большая благодарность за этот день.

R
Rustam
4 сен 2025
Потрясающая экскурсия, все оказалось выше всяких ожиданий. Сергей очень внимательно отнесся к нашим пожеланиям, рассказал массу интересного и поделился полезными рекомендациями что и как делать в Неаполе и вокруг. Рекомендую всем кто хочет получить незабываемые впечатления.
Сергей
Сергей
29 авг 2025
Мы остались в полном восторге от экскурсии по Амальфитанскому побережью! 🌊
Наш гид Сергей забрал нас прямо из отеля на комфортном автомобиле, и весь день прошёл идеально организованно.
Мы посетили самые живописные
читать дальше

города — Позитано, Сорренто и Амальфи. Сергей не только показал лучшие смотровые площадки и виды для фотографий 📸, но и рассказал множество интересных исторических фактов, а также поделился историями из жизни местных жителей.
По дороге сделали остановки в уютных местах: вкусно пообедали в ресторане, выпили отличный итальянский кофе. К вечеру, наполненные впечатлениями, мы вернулись в Неаполь.
✨ Это путешествие оказалось комфортным, насыщенным и познавательным. Самим так глубоко и удобно познакомиться с побережьем было бы сложно.
Однозначно рекомендую!

А
Артем
29 июл 2025
Очень понравилось мини путешествие. Незабываемые впечатления, Красивые виды, вкусная еда и много интересной информации. Удалось даже пошопиться немного. Кожаные изделия 👍. Получилась прекрасная экскурсия с привкусом настоящего итальянского кофе и лимончелло 👍👍👍
Е
Елена
25 июл 2025
Спасибо огромное гиду Сергею за проведанную экскурсию. Мы давно уже пришли к выводу, что намного эффективнее брать индивидуальные экскурсии, нежели ходить с большой группой. Сергей подстроился под наши запросы и
читать дальше

под наши желания. Очень много интересной информации, восхитительные места. Я Рада, что обратилась именно к Сергею. Дома с теплотой рассказываем о тех городочках, которые мы посетители, о пляжах, о лимончелло😄 Всем советую!

Ю
Юлия
17 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Изначально Сергей забрал нас из отеля, что сразу стало для нас огромным плюсом, так как не надо было с утра пораньше куда-то ехать. Далее мы отправились в
читать дальше

путешествие по городам, все очень понравилось, делали много остановок, чтобы сделать фото, купить сувениры, поесть (между прочим в очень красивом месте). Сергей много рассказывал про города, которые мы посещаем, в целом про историю Италии, было очень интересно слушать. Также нам показали местных мастеров, которые изготавливают различные изделия, посетили местное производство лимончеллы и многое другое

Входит в следующие категории Неаполя

