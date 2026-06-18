Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
Представьте себе путешествие, где каждый поворот дороги открывает виды на лазурное море, уютные домики, виноградные и лимонные рощи.
Экскурсия по Амальфитанскому побережью из Неаполя - это возможность познакомиться с истинной красотой читать дальшеуменьшить
и богатой историей Южной Италии.
Начните своё приключение с захватывающих панорам Сорренто, где вы посетите местную фабрику лимончелло и насладитесь видом на Везувий. Затем ваш путь лежит в Позитано, где мода и история переплетаются среди узких улочек. Амальфи удивит вас своим величественным собором и историями о морских путешественниках. И, наконец, Равелло с его музыкальным фестивалем и виллами, из которых открываются потрясающие виды.
Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в культуру, историю и природу одного из самых живописных уголков Италии
🎨 Богемные места и художественные смотровые площадки
🎶 Музыкальный фестиваль в Равелло
🚗 Комфортный трансфер и индивидуальный подход
Что можно увидеть
Фабрика лимончелло
Смотровая площадка на побережье
Панорамная терраса в Сорренто
Архипелаг Ли Галли
Смотровая площадка в Позитано
Собор Святого Андрея Первозванного
Памятник Флавио Джойе
Вилла Руфоло
Описание экскурсии
Шикарные виды и фабрика лимончелло
Начнём наш маршрут с видовой площадки на побережье и свежевыжатого лимонного фреша. Помогу вам сделать красочные фото и расскажу об истории этого края, его легендах и традициях. Дальше мы отправимся с вами в Сорренто, где прогуляемся по городу, посетим фабрику по производству лимончелло (бесплатно) и панорамную террасу с видом на вулкан Везувий.
Богемные места
Продолжим наше путешествие по горной дороге. Вы увидите архипелаг Ли Галли, известный больше как «остров Нуриева» — названный так в честь бывшего знаменитого владельца. Сделаем остановку на «смотровой художников», где я поделюсь интересными фактами из жизни на берегах архипелага Рудольфа Нуриева, Леонида Мясина, Ольги Хохловой.
Роскошный Позитано и сказочный Амальфи
Дальше поедем к смотровой площадке в Позитано, где я расскажу вам факты и легенды о бывшей столице летней европейской моды. А затем мы остановимся в Амальфи. Вы узнаете, где в соборе 13 века хранятся останки Святого Андрея Первозванного, привезённые сюда в 1208 году из Константинополя. Я покажу вам памятник Флавио Джойе и расскажу о морском кодексе, местных традициях и об истории образования морской республики.
Музыкальный Равелло
А дальше мы посетим колоритный Равелло, который прославился панорамным видом с самой красивой террасы Амальфитанского побережья и музыкальным фестивалем. Поговорим о происхождении виллы Руфоло, где уже более 40 лет проводится масштабное творческое событие.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, поездка по платной автостраде, напитки
Дополнительно оплачиваются парковки в городах (Сорренто и Равелло — €5/час, Амальфи — €8/час), вход в кафедральный собор Амальфи — €4/чел., обед — по желанию
Поездка пройдёт на Nissan Qashqai или Volkswagen Tiguan
Заберу вас по вашему адресу из Неаполя или Сорренто
Могу провести экскурсию для группы до 7 человек. Подробности — в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 708 туристов
Я проживаю в контрастном Неаполе с 2001 года. Лицензированный гид. Шеф-повар по профессии. Увлечён путешествиями.
С удовольствием рассказываю о секретах итальянской кухни и традициях любимой Италии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 96 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
95
4
–
3
1
2
–
1
–
Оксана
Великолепные виды, интересные рассказы, рекомендации. Были учтены наши дальнейшие планы и маршрут был подстроен под нас. Бузт впечатлений. Рекомендую, если вы не надолго приехали. Спасибо!
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С
Сергей
Не пожалейте денег, оно того стоит. Незабываемые впечатления!
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Вероника
Павел прекрасный экскурсовод с великолепными знаниями истории. Наша поездка оставила неизгладимые, восторженные эмоции. Он показал нам и рассказал ни только запланированную программу, но и такие локации, до которых самостоятельно обычному туристу не добраться. Италия сказочная страна и мы планируем уже следующую поездку. Организовывать свой маршрут будем только с Павлом.
+2
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Lenur
Все было очень хорошо. Паша — отличный гид и очень аккуратный водитель. Для нас это особенно важно, так как моя дочь очень чувствительна к поездкам на автомобиле, но она спокойно читать дальшеуменьшить
выдержала все 8+ часов экскурсии. Паша очень грамотный, вежливый и приятный в общении. Всё прошло именно так, как было обещано. Сама экскурсия очень насыщенная и интересная — за один день мы увидели и узнали действительно много. Остались очень довольны. Однозначно рекомендуем Пашу!
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E
Ella
Огромное спасибо за чудесную прогулку по Амальфитанскому побережью! Экскурсия получилась очень информативной и по-настоящему интересной. Особенно ценно, что подача материала была ненавязчивой: мы не просто слушали сухие факты, а вели приятную беседу, любуясь видами. Время пролетело незаметно. Искренне рекомендую этого гида тем, кто ценит комфортный темп и глубокие знания! В конце поездки Павел прислал нам видео комплимент, было очень приятно.
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О
Ольга
Павел прекрасный рассказчик, очень разносторонне осведомленый и вообще интересный собеседник и приятный тактичный человек. Во время экскурсии много рассказывал интересных фактов о жизни в Италии и Неаполе, отдельно хочу отметить его большие гастрономические познания. Мы отлично провели с ним время и еще получили в подарок маленький фильм о нашей поездке! Однозначно Рекомендуем экскурсии с Павлом!
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