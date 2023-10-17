Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье

Однодневная поездка с интересными историями, сказочными видами и лёгким привкусом лимончелло

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Побережье Амальфи — это лазурное море и уютные домики, сады и террасы, виноградные и лимонные рощи, а ещё потрясающие виды с любой точки. Сама дорога по побережью — главная достопримечательность этих мест.

За один день мы посетим цитрусовый Сорренто, фешенебельный Позитано, сердце побережья — Амальфи и музыкальный Равелло.
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
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Описание

Что вас ожидает

Шикарные виды и фабрика лимончелло

Начнём наш маршрут с видовой площадки на побережье и свежевыжатого лимонного фреша. Помогу вам сделать красочные фото и расскажу об истории этого края, его легендах и традициях. Дальше мы отправимся с вами в Сорренто, где прогуляемся по городу, посетим фабрику по производству лимончелло (бесплатно) и панорамную террасу с видом на вулкан Везувий.

Богемные места

Продолжим наше путешествие по горной дороге. Вы увидите архипелаг Ли Галли, известный больше как «остров Нуриева» — названный так в честь бывшего знаменитого владельца. Сделаем остановку на «смотровой художников», где я поделюсь интересными фактами из жизни на берегах архипелага Рудольфа Нуриева, Леонида Мясина, Ольги Хохловой.

Роскошный Позитано и сказочный Амальфи

Дальше поедем к смотровой площадке в Позитано, где я расскажу вам факты и легенды о бывшей столице летней европейской моды. А затем мы остановимся в Амальфи. Вы узнаете, где в соборе 13 века хранятся останки Святого Андрея Первозванного, привезённые сюда в 1208 году из Константинополя. Я покажу вам памятник Флавио Джойе и расскажу о морском кодексе, местных традициях и об истории образования морской республики.

Музыкальный Равелло

А дальше мы посетим колоритный Равелло, который прославился панорамным видом с самой красивой террасы Амальфитанского побережья и музыкальным фестивалем. Поговорим о происхождении виллы Руфоло, где уже более 40 лет проводится масштабное творческое событие.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, поездка по платной автостраде, напитки
  • Дополнительно оплачиваются парковки в городах (Сорренто и Равелло — €5/час, Амальфи — €8/час), вход в кафедральный собор Амальфи — €4/чел., обед — по желанию
  • Поездка пройдёт на Nissan Qashqai или Volkswagen Tiguan
  • Заберу вас по вашему адресу из Неаполя или Сорренто
  • Могу провести экскурсию для группы до 7 человек. Подробности — в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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