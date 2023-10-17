Побережье Амальфи — это лазурное море и уютные домики, сады и террасы, виноградные и лимонные рощи, а ещё потрясающие виды с любой точки. Сама дорога по побережью — главная достопримечательность этих мест. За один день мы посетим цитрусовый Сорренто, фешенебельный Позитано, сердце побережья — Амальфи и музыкальный Равелло.

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Описание

Что вас ожидает

Шикарные виды и фабрика лимончелло

Начнём наш маршрут с видовой площадки на побережье и свежевыжатого лимонного фреша. Помогу вам сделать красочные фото и расскажу об истории этого края, его легендах и традициях. Дальше мы отправимся с вами в Сорренто, где прогуляемся по городу, посетим фабрику по производству лимончелло (бесплатно) и панорамную террасу с видом на вулкан Везувий.

Богемные места

Продолжим наше путешествие по горной дороге. Вы увидите архипелаг Ли Галли, известный больше как «остров Нуриева» — названный так в честь бывшего знаменитого владельца. Сделаем остановку на «смотровой художников», где я поделюсь интересными фактами из жизни на берегах архипелага Рудольфа Нуриева, Леонида Мясина, Ольги Хохловой.

Роскошный Позитано и сказочный Амальфи

Дальше поедем к смотровой площадке в Позитано, где я расскажу вам факты и легенды о бывшей столице летней европейской моды. А затем мы остановимся в Амальфи. Вы узнаете, где в соборе 13 века хранятся останки Святого Андрея Первозванного, привезённые сюда в 1208 году из Константинополя. Я покажу вам памятник Флавио Джойе и расскажу о морском кодексе, местных традициях и об истории образования морской республики.

Музыкальный Равелло

А дальше мы посетим колоритный Равелло, который прославился панорамным видом с самой красивой террасы Амальфитанского побережья и музыкальным фестивалем. Поговорим о происхождении виллы Руфоло, где уже более 40 лет проводится масштабное творческое событие.

Организационные детали