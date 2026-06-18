Представьте себе путешествие, где каждый поворот дороги открывает виды на лазурное море, уютные домики, виноградные и лимонные рощи.Экскурсия по Амальфитанскому побережью из Неаполя - это возможность познакомиться с истинной красотой

и богатой историей Южной Италии. Начните своё приключение с захватывающих панорам Сорренто, где вы посетите местную фабрику лимончелло и насладитесь видом на Везувий. Затем ваш путь лежит в Позитано, где мода и история переплетаются среди узких улочек. Амальфи удивит вас своим величественным собором и историями о морских путешественниках. И, наконец, Равелло с его музыкальным фестивалем и виллами, из которых открываются потрясающие виды. Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в культуру, историю и природу одного из самых живописных уголков Италии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Шикарные виды и фабрика лимончелло

Начнём наш маршрут с видовой площадки на побережье и свежевыжатого лимонного фреша. Помогу вам сделать красочные фото и расскажу об истории этого края, его легендах и традициях. Дальше мы отправимся с вами в Сорренто, где прогуляемся по городу, посетим фабрику по производству лимончелло (бесплатно) и панорамную террасу с видом на вулкан Везувий.

Богемные места

Продолжим наше путешествие по горной дороге. Вы увидите архипелаг Ли Галли, известный больше как «остров Нуриева» — названный так в честь бывшего знаменитого владельца. Сделаем остановку на «смотровой художников», где я поделюсь интересными фактами из жизни на берегах архипелага Рудольфа Нуриева, Леонида Мясина, Ольги Хохловой.

Роскошный Позитано и сказочный Амальфи

Дальше поедем к смотровой площадке в Позитано, где я расскажу вам факты и легенды о бывшей столице летней европейской моды. А затем мы остановимся в Амальфи. Вы узнаете, где в соборе 13 века хранятся останки Святого Андрея Первозванного, привезённые сюда в 1208 году из Константинополя. Я покажу вам памятник Флавио Джойе и расскажу о морском кодексе, местных традициях и об истории образования морской республики.

Музыкальный Равелло

А дальше мы посетим колоритный Равелло, который прославился панорамным видом с самой красивой террасы Амальфитанского побережья и музыкальным фестивалем. Поговорим о происхождении виллы Руфоло, где уже более 40 лет проводится масштабное творческое событие.

Организационные детали