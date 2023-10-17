Однодневная поездка с интересными историями, сказочными видами и лёгким привкусом лимончелло
За один день мы посетим цитрусовый Сорренто, фешенебельный Позитано, сердце побережья — Амальфи и музыкальный Равелло.
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Описание
Что вас ожидает
Шикарные виды и фабрика лимончелло
Начнём наш маршрут с видовой площадки на побережье и свежевыжатого лимонного фреша. Помогу вам сделать красочные фото и расскажу об истории этого края, его легендах и традициях. Дальше мы отправимся с вами в Сорренто, где прогуляемся по городу, посетим фабрику по производству лимончелло (бесплатно) и панорамную террасу с видом на вулкан Везувий.
Богемные места
Продолжим наше путешествие по горной дороге. Вы увидите архипелаг Ли Галли, известный больше как «остров Нуриева» — названный так в честь бывшего знаменитого владельца. Сделаем остановку на «смотровой художников», где я поделюсь интересными фактами из жизни на берегах архипелага Рудольфа Нуриева, Леонида Мясина, Ольги Хохловой.
Роскошный Позитано и сказочный Амальфи
Дальше поедем к смотровой площадке в Позитано, где я расскажу вам факты и легенды о бывшей столице летней европейской моды. А затем мы остановимся в Амальфи. Вы узнаете, где в соборе 13 века хранятся останки Святого Андрея Первозванного, привезённые сюда в 1208 году из Константинополя. Я покажу вам памятник Флавио Джойе и расскажу о морском кодексе, местных традициях и об истории образования морской республики.
Музыкальный Равелло
А дальше мы посетим колоритный Равелло, который прославился панорамным видом с самой красивой террасы Амальфитанского побережья и музыкальным фестивалем. Поговорим о происхождении виллы Руфоло, где уже более 40 лет проводится масштабное творческое событие.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, поездка по платной автостраде, напитки
- Дополнительно оплачиваются парковки в городах (Сорренто и Равелло — €5/час, Амальфи — €8/час), вход в кафедральный собор Амальфи — €4/чел., обед — по желанию
- Поездка пройдёт на Nissan Qashqai или Volkswagen Tiguan
- Заберу вас по вашему адресу из Неаполя или Сорренто
- Могу провести экскурсию для группы до 7 человек. Подробности — в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.