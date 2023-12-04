Амальфитанское побережье на мотоцикле

Индивидуальная экскурсия в Неаполе

Побывать в лимонном саду, восхититься старинными деревушками и проводить закат в сказочном ущелье

Это место уникальное — горный серпантин, усыпанный парящими в облаках сказочными деревушками, и мощные обрывистые скалы, уходящие в море.

По дороге будет много остановок в атмосферных локациях и кафе с аутентичной итальянской кухней, а самое главное — всё это без пробок и с ветерком. Ну что, поехали?
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Амальфитанское побережье на мотоцикле
Ближайшие даты:
4
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5
дек
6
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7
дек
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дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

Мотоцикл — это единственный способ получить максимум эмоций от путешествия. Ведь мы не будем тратить время на пробки и не спеша насладимся дорогой, природой и достопримечательностями.

В нашей программе — 4 итальянских города: Равелло — обитель музыки и котов, Амальфи — средневековая морская республика наряду с Венецией, Атрани — нетронутый туристами райский уголок и Позитано — жемчужина всего побережья. Также мы погуляем в лимонном саду на склоне Амальфи, попробуем настоящий лимончелло и полюбуемся закатом в ущелье Трамонти.

И не забудьте купальные принадлежности — будем купаться!

Организационные детали

  • Вы на этой экскурсии — пассажир, а я — ваш водитель
  • Всё, что нужно, я предоставлю: шлем, шарфики, курточки на вечер. В стоимость также включена фото и видеосъёмка на айфон, дрон и экшн-камеру insta 360.
  • Рекомендую не брать с собой тяжёлые рюкзаки и неудобные сумки. А вот купальник пригодиться, так как регулярно будем останавливаться, чтобы искупаться.
  • Отдельно оплачиваются напитки и еда в кафе национальной кухни (€10-30 за всё)
  • Если вас двое или трое — не проблема. Вы сможете поехать с моими напарниками — тоже опытными водителями.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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