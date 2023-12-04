Это место уникальное — горный серпантин, усыпанный парящими в облаках сказочными деревушками, и мощные обрывистые скалы, уходящие в море. По дороге будет много остановок в атмосферных локациях и кафе с аутентичной итальянской кухней, а самое главное — всё это без пробок и с ветерком. Ну что, поехали?

Описание

Что вас ожидает

Мотоцикл — это единственный способ получить максимум эмоций от путешествия. Ведь мы не будем тратить время на пробки и не спеша насладимся дорогой, природой и достопримечательностями.

В нашей программе — 4 итальянских города: Равелло — обитель музыки и котов, Амальфи — средневековая морская республика наряду с Венецией, Атрани — нетронутый туристами райский уголок и Позитано — жемчужина всего побережья. Также мы погуляем в лимонном саду на склоне Амальфи, попробуем настоящий лимончелло и полюбуемся закатом в ущелье Трамонти.

И не забудьте купальные принадлежности — будем купаться!

Организационные детали