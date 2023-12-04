Побывать в лимонном саду, восхититься старинными деревушками и проводить закат в сказочном ущелье
Это место уникальное — горный серпантин, усыпанный парящими в облаках сказочными деревушками, и мощные обрывистые скалы, уходящие в море.
По дороге будет много остановок в атмосферных локациях и кафе с аутентичной итальянской кухней, а самое главное — всё это без пробок и с ветерком. Ну что, поехали?
По дороге будет много остановок в атмосферных локациях и кафе с аутентичной итальянской кухней, а самое главное — всё это без пробок и с ветерком. Ну что, поехали?
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мотоцикл — это единственный способ получить максимум эмоций от путешествия. Ведь мы не будем тратить время на пробки и не спеша насладимся дорогой, природой и достопримечательностями.
В нашей программе — 4 итальянских города: Равелло — обитель музыки и котов, Амальфи — средневековая морская республика наряду с Венецией, Атрани — нетронутый туристами райский уголок и Позитано — жемчужина всего побережья. Также мы погуляем в лимонном саду на склоне Амальфи, попробуем настоящий лимончелло и полюбуемся закатом в ущелье Трамонти.
И не забудьте купальные принадлежности — будем купаться!
Организационные детали
- Вы на этой экскурсии — пассажир, а я — ваш водитель
- Всё, что нужно, я предоставлю: шлем, шарфики, курточки на вечер. В стоимость также включена фото и видеосъёмка на айфон, дрон и экшн-камеру insta 360.
- Рекомендую не брать с собой тяжёлые рюкзаки и неудобные сумки. А вот купальник пригодиться, так как регулярно будем останавливаться, чтобы искупаться.
- Отдельно оплачиваются напитки и еда в кафе национальной кухни (€10-30 за всё)
- Если вас двое или трое — не проблема. Вы сможете поехать с моими напарниками — тоже опытными водителями.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Igor — ваш гид в Неаполе
Всем привет, я Игорь Чудный, живу в Неаполе 21 год и полноправно считаю себя местными жителем! Приехав сюда в подростковом возрасте, я мгновенно интегрировался, приняв местные красоты за обыденные. Поступив в университет, вскоре забыл свой родной русский и общался только с итальянцами. Но, благодаря навещавшей меня родне, вспомнил язык и начал замечать восторг в их глазах от увиденного вокруг, а моя сестра заплакала от красот Амальфитанского побережья. Я хочу показать эту красоту и вам!
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