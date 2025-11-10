Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииАвторская экскурсия по узеньким улочкам. колоритным районам и живописным набережным одного из самых харизматичных городов Италии.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Порт Molobeverello. bar Molobeverello
Завершение: Месторосположения клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Неаполя
Похожие экскурсии из Неаполя
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь: история, легенды и сказки
Прогуляйтесь по историческому центру Неаполя, наслаждаясь его уникальной атмосферой. Откройте для себя удивительные истории и легенды города
Начало: На площади Гарибальди
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
Завтра в 08:00
11 ноя в 13:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь - любовь с первого взгляда
Посетите главные святыни Неаполя, включая Кафедральный собор, усыпальницу Влада Дракулы и монастырь Сан Грегорио Армено. Полюбите этот город навсегда
Начало: На площади Гарибальди
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€135 за всё до 4 чел.