76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Неаполь — любовь с первого взгляда

Погулять по средневековым улочкам, зайти в старинные церкви и узнать их историю

Евгения
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Евгения – ваш гид
Приглашаю посетить сакральные места великолепного Неаполя.

Вы увидите все главные городские святыни: Кафедральный собор, усыпальницу Влада Дракулы, монастырь Сан Грегорио Армено и другие изумительные средневековые церкви, над оформлением которых работали лучшие мастера своего времени.

Я покажу картины и фрески Караваджо, Джордано, Джотто, королевские усыпальницы и купели первых христиан.

Надеюсь, что вместе со мной вы полюбите Неаполь, и этот роман продлится всю жизнь!
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Гарибальди
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У этой экскурсии76 отзывов
4.97
Неаполь — любовь с первого взгляда
Неаполь — любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

Неаполь сквозь века
Неаполь — это город с невероятным прошлым и богатейшим культурным наследием, наполненный мифами, призраками, легендами и еще более удивительными реальными историями, которыми я обязательно поделюсь с вами. Итак, в программе экскурсии:

  • Кафедральный собор Св. Дженнаро — я расскажу о людях, которые веками украшали грандиозный собор, и ценных реликвиях, хранящихся в Сокровищнице. А еще покажу купель, где крестили первых христиан, и раскрою секрет, почему неаполитанцы с трепетом ждут 19 сентября.
  • Сан Джованни а Карбонара, где находится мавзолей короля Ладислао Дураццо, дважды ставившего «на колени» великий Рим. Это место находится в стороне от туристических маршрутов. Внешне скромная маленькая церковь удивит вас грандиозными скульптурами, яркими фресками и изящной майоликой.
  • Церковь Сан Лоренцо — единственный в Неаполе образец настоящей французской готики, сохранивший свой образ с рыцарских времен. Внутри находится усыпальница Екатерины Австрийской, созданная уникальным скульптором средневековья Тино Ди Камаино.
  • Монастырь Сан Грегорио Армено — именно здесь более 500 лет хранились мощи св. Григория Армянского. Вы узнаете, чем славился конвент, почему потолок церкви украшают панели с обнаженным женским торсом и по какой причине в стенах монастыря запрещено фотографировать.
  • Церковь Санта Кьяра — я расскажу трагическую историю монастыря и о королях, нашедших последний приют в этих стенах, а также отвечу на вопрос, почему среди венценосных особ покоится обыкновенный карабинер.
  • Церковь Санта Мария Ла Нова — вы увидите сенсацию последних лет — усыпальницу Влада III Дракулы. А еще услышите удивительную историю о том, как разгадка одной тайны привела к появлению цепи загадок.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто интересуется историей и архитектурой и хочет ощутить тонкую нить вековых традиций, объединивших прошлое и настоящее Неаполя.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты: Баптистерий (купель) IV века — 1,50 евро, усыпальница Влада Дракулы — 5 евро
  • Многие церкви открыты только утром, поэтому лучше начать экскурсию раньше
  • В воскресенье церковь Сан Джованни а Карбонара закрыта для посещений
  • При желании можно увеличить продолжительность экскурсии. Каждый дополнительный час — 15 евро (независимо от количества участников).
Неаполь — любовь с первого взгляда
Неаполь — любовь с первого взгляда
Неаполь — любовь с первого взгляда
Неаполь — любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Гарибальди.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгения
Евгения
Дорогие друзья, меня зовут Евгения. Приглашаю вас в чудесный Неаполь, в который я сама влюблена уже много лет. Я закончила курсы экскурсоводов и очень рада, что имею возможность делиться с вами впечатлениями и положительными эмоциями, которые получила за 17 лет жизни здесь.
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76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мария
8 марта 2020
Нам с мужем очень понравилась необыкновенно интересная и увлекательная экскурсия, которую провела для нас Евгения. Несколько часов пролетели незаметно. Благодаря Жене мы погрузились в многовековую историю прекрасного Неаполя, взглянули на город другим взглядом. Женя обладает настолько обширными знаниями, так прекрасно передаёт дух разных эпох, что слушая ее, теряешь чувство реальности и полностью погружаешься в ее чудесный рассказ. Мы очень благодарны и рекомендуем Женю, как необыкновенно эрудироввого, знающего и позитивного экскурсовода и с удовольствием встретимся с ней вновь. С уважением, Хохрины Мария и Андрей.
3 марта 2020
Волшебная экскурсия, получили море удовольствия.
Сами не заметили как прогуляли 6 часов.
Женя действительно занимается любимым делом.
Советуем всем.
23 февраля 2020
Женя, спасибо за экскурсию ! Обязательно вернёмся.
21 февраля 2020
Евгения потрясающий гид и удивительный рассказчик, что не маловажно, учитывая историю города!!!
Чудесный маршрут с учетом наших интересов, история и легенды, мифы и современные реалии - этот красочный калейдоскоп захватил нас сегодня на целый день и помог влюбиться в Неаполь действительно с первого взгляда. Четырех часов нам оказалось мало. В итоге день прошел на одном дыхании (нашагали по городу 17 км). И это был всего лишь маленький кусочек. Евгения помогла нам очертить горизонты следующих путешествий и вдохновила на самостоятельное изучение отдельных исторических тем. Рекомендую брать экскурсию с Евгенией. Заканчивать не захочется, а вот вернуться обязательно! ))))
8 февраля 2020
Женя - просто кладезь информации, которую подает легко и непринужденно, очень увлекательно, обращая внимание на неприметные для поверхностного взгляда мелочи. Провели вместе с ней чудесный день, исходив километры улиц. Отдельныое спасибо за дегустацию моццареллы в удивительном магазинчике.
2 февраля 2020
Спасибо Евгении за интересную и насыщенную экскурсию. Узнали много нового, посмотрели несколько достопримечательностей, до которых сами бы не дошли, да и не нашли)) Евгения не из тех гидов, которые поглядывает на часы - экскурсия продлилась намного дольше заявленного. Женя, спасибо, удачи!
14 января 2020
Экскурсия нам очень понравилась! Евгения очень отзывчивый, внимательный и приятный в общении человек. По нашей просьбе экскурсия была перенесена на 2-ю половину дня (это был наш 1-й день в Неаполе), но Жене удалось показать и рассказать нам много интересного. Спасибо большое!
5 января 2020
Экскурсия очень понравилась! Женя влюблена в свой город и заразила своим чувством и нас. Вместо заявленных 4 часов мы гуляли с гидом 7,5 часов!!! И даже под конец нам было непросто оторваться друг от друга! Женя обладает глубокими знаниями об истории, достопримечательностях, особых изюминках города. Было весьма интересно и увлекательно! Огромное спасибо за сердечность, искренность, рекомендации, советы и, конечно же, подарок, который сделала нам гид. Огромное спасибо за доставленное удовольствие!!!
1 января 2020
Евгения отличный рассказчик, знание истории, культуры и искусства Неаполя изумительное, очень интересный маршрут, не заметили как пролетело время, можно слушать бесконечно, поможет советом.
30 декабря 2019
Спасибо Евгении за замечательную экскурсию по Неаполю. Познакомились с замечательным городом, узнали много нового, получили ответы на все вопросы. Если ещё приедем в Неаполь, с удовольствием пойдем знакомиться с городом дальше, с этим замечательным, влюбленным в своё дело человеком. Ещё раз огромное спасибо от нашей компании.
Ещё 66 отзывов

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