76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Посетите сакральные места великолепного Неаполя и узнайте о его богатейшем культурном наследии.Кафедральный собор, усыпальница Влада Дракулы, монастырь Сан Грегорио Армено и другие изумительные средневековые церкви ждут вас.Откройте для себя картины

и фрески Караваджо, Джордано, Джотто, королевские усыпальницы и купели первых христиан. Погрузитесь в мифы, легенды и реальные истории, которые оживут перед вами. Экскурсия идеально подходит для тех, кто интересуется историей и архитектурой и хочет ощутить тонкую нить вековых традиций Неаполя

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Неаполь сквозь века

Неаполь — это город с невероятным прошлым и богатейшим культурным наследием, наполненный мифами, призраками, легендами и еще более удивительными реальными историями, которыми я обязательно поделюсь с вами. Итак, в программе экскурсии:

Кафедральный собор Св. Дженнаро — я расскажу о людях, которые веками украшали грандиозный собор, и ценных реликвиях, хранящихся в Сокровищнице. А еще покажу купель, где крестили первых христиан, и раскрою секрет, почему неаполитанцы с трепетом ждут 19 сентября.

Сан Джованни а Карбонара, где находится мавзолей короля Ладислао Дураццо, дважды ставившего «на колени» великий Рим. Это место находится в стороне от туристических маршрутов. Внешне скромная маленькая церковь удивит вас грандиозными скульптурами, яркими фресками и изящной майоликой.

Церковь Сан Лоренцо — единственный в Неаполе образец настоящей французской готики, сохранивший свой образ с рыцарских времен. Внутри находится усыпальница Екатерины Австрийской, созданная уникальным скульптором средневековья Тино Ди Камаино.

Монастырь Сан Грегорио Армено — именно здесь более 500 лет хранились мощи св. Григория Армянского. Вы узнаете, чем славился конвент, почему потолок церкви украшают панели с обнаженным женским торсом и по какой причине в стенах монастыря запрещено фотографировать.

Церковь Санта Кьяра — я расскажу трагическую историю монастыря и о королях, нашедших последний приют в этих стенах, а также отвечу на вопрос, почему среди венценосных особ покоится обыкновенный карабинер.

Церковь Санта Мария Ла Нова — вы увидите сенсацию последних лет — усыпальницу Влада III Дракулы. А еще услышите удивительную историю о том, как разгадка одной тайны привела к появлению цепи загадок.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто интересуется историей и архитектурой и хочет ощутить тонкую нить вековых традиций, объединивших прошлое и настоящее Неаполя.

Организационные детали