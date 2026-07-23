76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Посетите сакральные места великолепного Неаполя и узнайте о его богатейшем культурном наследии.
Кафедральный собор, усыпальница Влада Дракулы, монастырь Сан Грегорио Армено и другие изумительные средневековые церкви ждут вас.
Откройте для себя картины
Кафедральный собор, усыпальница Влада Дракулы, монастырь Сан Грегорио Армено и другие изумительные средневековые церкви ждут вас.
Откройте для себя картины
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные сакральные места
- 🖼️ Картины и фрески великих мастеров
- 🏛️ Королевские усыпальницы
- 📜 Легенды и мифы Неаполя
- 🕍 Французская готика и средневековые церкви
Что можно увидеть
- Кафедральный собор Св. Дженнаро
- Сан Джованни а Карбонара
- Церковь Сан Лоренцо
- Монастырь Сан Грегорио Армено
- Церковь Санта Кьяра
- Церковь Санта Мария Ла Нова
Описание экскурсии
Неаполь сквозь века
Неаполь — это город с невероятным прошлым и богатейшим культурным наследием, наполненный мифами, призраками, легендами и еще более удивительными реальными историями, которыми я обязательно поделюсь с вами. Итак, в программе экскурсии:
- Кафедральный собор Св. Дженнаро — я расскажу о людях, которые веками украшали грандиозный собор, и ценных реликвиях, хранящихся в Сокровищнице. А еще покажу купель, где крестили первых христиан, и раскрою секрет, почему неаполитанцы с трепетом ждут 19 сентября.
- Сан Джованни а Карбонара, где находится мавзолей короля Ладислао Дураццо, дважды ставившего «на колени» великий Рим. Это место находится в стороне от туристических маршрутов. Внешне скромная маленькая церковь удивит вас грандиозными скульптурами, яркими фресками и изящной майоликой.
- Церковь Сан Лоренцо — единственный в Неаполе образец настоящей французской готики, сохранивший свой образ с рыцарских времен. Внутри находится усыпальница Екатерины Австрийской, созданная уникальным скульптором средневековья Тино Ди Камаино.
- Монастырь Сан Грегорио Армено — именно здесь более 500 лет хранились мощи св. Григория Армянского. Вы узнаете, чем славился конвент, почему потолок церкви украшают панели с обнаженным женским торсом и по какой причине в стенах монастыря запрещено фотографировать.
- Церковь Санта Кьяра — я расскажу трагическую историю монастыря и о королях, нашедших последний приют в этих стенах, а также отвечу на вопрос, почему среди венценосных особ покоится обыкновенный карабинер.
- Церковь Санта Мария Ла Нова — вы увидите сенсацию последних лет — усыпальницу Влада III Дракулы. А еще услышите удивительную историю о том, как разгадка одной тайны привела к появлению цепи загадок.
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто интересуется историей и архитектурой и хочет ощутить тонкую нить вековых традиций, объединивших прошлое и настоящее Неаполя.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии не включены входные билеты: Баптистерий (купель) IV века — 1,50 евро, усыпальница Влада Дракулы — 5 евро
- Многие церкви открыты только утром, поэтому лучше начать экскурсию раньше
- В воскресенье церковь Сан Джованни а Карбонара закрыта для посещений
- При желании можно увеличить продолжительность экскурсии. Каждый дополнительный час — 15 евро (независимо от количества участников).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Гарибальди
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1471 туриста
Дорогие друзья, меня зовут Евгения. Приглашаю вас в чудесный Неаполь, в который я сама влюблена уже много лет. Я закончила курсы экскурсоводов и очень рада, что имею возможность делиться с вами впечатлениями и положительными эмоциями, которые получила за 17 лет жизни здесь.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 206 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Была прекрасная экскурсия, мы получили море удовольствия от красоты рассказов, историй и самого Неаполя. Благодаря Евгении мы были влюблены в город в конце экскурсии. Евгения сумела увлечь нас так, что хотелось продолжать, несмотря на усталость. Во время экскурсии были приятные сюрпризы))) Евгения - отличный гид с живыми историями. Однозначно рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
н
спасибо большое Евгении за прекрасное время в Неаполе. Оперативно меняли планы с погодными условиями. Евгения подстраивалась под наши просьбы на кофе, туалет, фото и тд. Конечно одного дня мало для Неаполя и мы обязательно вернемся)
Вам был полезен этот отзыв?
Нам очень понравилось все и экскурсия, подача материала. Женя ни на минуту не давала нам скучать, все было интересно. Мы благодарны и рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Евгения — очень отзывчивый, лояльный и чуткий человек. С ней невероятно комфортно проводить время: часы пролетели незаметно, а я получила море полезной информации. Это была не обычная экскурсия в стиле
Вам был полезен этот отзыв?
Гуляли с Евгенией 03 апреля 2026г в Неаполе целый день. так прекрасно, что Евгения уделяет вам целый день, не смотрим на часы, болтаем обо всем, рассказывает мифы, истории, легенды, обсуждаем
Вам был полезен этот отзыв?
прекрасная экскурсия по Неаполю. особенность гида Евгении в том что она никуда не торопится убежать, сколько надо времени столько и будет находиться рядом. Евгения прекрасный рассказчик. информации дает очень много, даже можно меньше, все равно в конце уже устанешь. но это наши особенности. другим может это понравится. очень рекомендую гида Евгению
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Неаполя
Похожие экскурсии на «Неаполь - любовь с первого взгляда»
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Неаполя - на Капри
Насыщенная обзорная экскурсия по райскому острову
Начало: У причала «Беверелло»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €345 за всё до 12 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Фотопрогулка по живописным улочкам Неаполя, где вас ждут замок, площадь и исторический район. Поймайте счастливые моменты и узнайте интересные истории
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Панорамы Неаполя: Мержелина и холм Позиллипо
За три часа можно увидеть светлый и гостеприимный Неаполь с его великолепными панорамами и историческими местами, оставив позади шумные улицы центра
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от €140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь - первое свидание
Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €190 за всё до 4 чел.
от €145 за экскурсию