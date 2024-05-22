Л Леонид Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе) Отличная экскурсия!!! Прекрасный гид!!! Всем рекомендую!!! за жареную пиццу отдельный🔥🔥🔥🔥😊😊

Я Яков Самый вкусный Неаполь Спасибо, Кате за экскурсию! Рекомендуем!

A Alexandr Самый вкусный Неаполь Отличная экскурсия, очень интересно и познавательно!!! Екатерина-замечательный, интересный разказчик, плюс ко всему и просто очень хороший человек. Спасибо вам!!!

О Оксана Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе) Очень понравились и прогулка по атмосферному Неаполю, и дегустация местных блюд и продуктов и, конечно же, история города и его жителей. Благодарю Елену и очень рекомендую ее экскурсии!

Е Елена Самый вкусный Неаполь Большое спасибо Екатерине за прекрасное настроение, чудесную прогулку и рассказы о неаполитанской кухне. Особенное спасибо за посещение траттории, было классно!

И Илья Неаполитанская кухня и кулинарный мастер-класс Было очень вкусно и душевно. Попробуем повторить дома. И после класса мы получили потрясающую прогулку вдоль моря.

Е Евгений Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе) читать дальше этого города. Много такого, чего не найти в путеводителях! Отдельное спасибо за дегустации (которые вполне потянут на полноценный ужин):-) Рекомендую начинать знакомство с Неаполем именно с прогулки с Еленой! Замечательная прогулка по Неаполю. Замечательная Елена: увлечённая, хороший рассказчик и любит Неаполь! Узнал много интересных фактов о Неаполе и жителях

Y Yulia Неаполитанская кухня и кулинарный мастер-класс Мне очень понравилось. Было вкусно, интересно и очень приятно. Буду рекомендовать дальше.

O Olga Помпеи и Везувий с винной дегустацией читать дальше заученый текст, а сжато, самое интересное, но в то же время все четко, организованно и продумано. Уложились в тайминг и все самое интересное посмотрели. Экскурсия с Ириной была чудесной. Интересный расказчик. Может посоветовать, что еще интересного посмотреть. Редкий случай для гида, когда рассказывает не