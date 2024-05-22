1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Кулинарное путешествие по Неаполю: от кофе до традиционной пиццы
Вкусите Неаполь: исследуйте вкусовые оттенки города на эксклюзивной гастрономической прогулке
«Вас ждет прогулка по Неаполю с рассказом о городе и местных кулинарных традициях и с остановкой в самых интересных и аутентичных заведениях города»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от €100 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Гастрономическая экскурсия по Неаполю в мини-группе
Погрузитесь в гастрономическое наследие Неаполя с нашей авторской прогулкой. Попробуйте уникальные деликатесы и узнайте их историю
Начало: В районе круизного порта
«Вы попробуете местные деликатесы, а я расскажу об истории и кулинарии региона Кампания»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
€40 за человека
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Неаполе: гастрономическое путешествие
Погрузитесь в атмосферу настоящей неаполитанской кухни, узнайте секреты приготовления и насладитесь вкусами Италии
«Неаполитанская кухня — одна из самых ярких региональных кухонь Италии, у итальянцев, а в частности у южан совсем особенное отношение к еде и застолью»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
от €160 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Вкусный Неаполь: гастрономический тур по южному городу
Гастрономическая экскурсия по Неаполю с дегустациями в колоритных заведениях. Узнайте город через его кухню и попробуйте лучшие местные блюда
Начало: Станция метро Toledo
«Гастрономическая групповая пешеходная экскурсия по городу с остановками и дегустациями в самых интересных и колоритных заведениях города»
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€45 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
«Это будет настоящий калейдоскоп впечатлений — самобытная культура, захватывающие истории и изысканная гастрономия»
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
300€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дегустация вина на склонах Везувия: вкус и традиции Неаполя
Приглашаем вас на эксклюзивную дегустацию вина в Неаполе, где вулканическая почва Везувия раскрывает свои секреты
Начало: в Помпеи, возле Ristorante Suisse
«Главным блюдом будут любимые неаполитанцами спагетти, а на десерт вам принесут традиционный пирог казатьелло»
Завтра в 12:00
11 июня в 10:00
€192 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛеонид22 мая 2024Отличная экскурсия!!! Прекрасный гид!!! Всем рекомендую!!! за жареную пиццу отдельный🔥🔥🔥🔥😊😊
- ЯЯков21 мая 2024Спасибо, Кате за экскурсию! Рекомендуем!
- AAlexandr15 апреля 2024Отличная экскурсия, очень интересно и познавательно!!! Екатерина-замечательный, интересный разказчик, плюс ко всему и просто очень хороший человек. Спасибо вам!!!
- ООксана2 апреля 2024Очень понравились и прогулка по атмосферному Неаполю, и дегустация местных блюд и продуктов и, конечно же, история города и его жителей. Благодарю Елену и очень рекомендую ее экскурсии!
- ЕЕлена2 апреля 2024Большое спасибо Екатерине за прекрасное настроение, чудесную прогулку и рассказы о неаполитанской кухне. Особенное спасибо за посещение траттории, было классно!
- ИИлья30 марта 2024Было очень вкусно и душевно. Попробуем повторить дома. И после класса мы получили потрясающую прогулку вдоль моря.
- ЕЕвгений16 марта 2024Замечательная прогулка по Неаполю. Замечательная Елена: увлечённая, хороший рассказчик и любит Неаполь! Узнал много интересных фактов о Неаполе и жителях
- YYulia8 сентября 2023Мне очень понравилось. Было вкусно, интересно и очень приятно. Буду рекомендовать дальше.
- OOlga30 июля 2023Помпеи и Везувий с винной дегустациейЭкскурсия с Ириной была чудесной. Интересный расказчик. Может посоветовать, что еще интересного посмотреть. Редкий случай для гида, когда рассказывает не
- ТТатьяна20 мая 2023Рекомендую, причем очень настоятельно. Уникальная возможность за несколько часов понять душу местного населения, естественно через кулинарные обычаи. Мы моментально настроились на
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Гастрономические»
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На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Неаполя, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024