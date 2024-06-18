От Морского вокзала – экскурсии в Неаполе

Найдено 5 экскурсий в категории «От Морского вокзала» в Неаполе на русском языке, цены от €30, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Гастрономическая экскурсия по Неаполю в мини-группе
Погрузитесь в гастрономическое наследие Неаполя с нашей авторской прогулкой. Попробуйте уникальные деликатесы и узнайте их историю
Начало: В районе круизного порта
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00
3 июля в 18:00
4 июля в 18:00
40 за человека
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Помпеи - это настоящая машина времени, уносящая нас в далёкое прошлое. Узнайте, как жили люди почти 2000 лет назад и найдите параллели с современностью
Начало: У входа в Порта Марина (porta Marina) возле билетн...
3 июля в 12:30
4 июля в 09:30
149 за всё до 10 чел.
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Райский остров Капри: индивидуальное путешествие из Неаполя
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады
Начало: В порту Molobeverello
5 июля в 09:00
15 июля в 09:00
234223 за всё до 6 чел.
Из Неаполя - на колоритный остров Прочида
🚶 Пешая
🚢 На пароме
Индивидуальная
4.5 часа
Из Неаполя на колоритный остров Прочида: путешествие в аутентичность
Погрузитесь в атмосферу неспешной жизни и красочных пейзажей на экскурсии по острову Прочида из Неаполя
Начало: В порту Беверелло
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
360 за всё до 6 чел.
Мистический Неаполь - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Мистический Неаполь - в мини-группе
Отправиться на поиски философского камня и прикоснуться к тайнам, охраняемым тамплиерами и масонами
Начало: В районе Пьяцца Муничипио (порт Неаполя)
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    IRINA
    18 июня 2024
    Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
    Спасибо большое Эллине за экскурсию! Всё понравилось, мы были ограничены во времени, но Эллина всё грамотно организовала. Экскурсию была компактной и
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    несла в себе все самые важные и очень интересные моменты из жизни помпейцев! Эллина организовала для нас настоящее перемещение во времени 🙃 Мы остались довольны, без экскурсовода мы бы точно бродили по музею в непонимании происходящего 😂

    Спасибо большое Эллине за экскурсию!Спасибо большое Эллине за экскурсию!Спасибо большое Эллине за экскурсию!Спасибо большое Эллине за экскурсию!
  • А
    Ангелина
    24 мая 2024
    Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
    Очень понравилась экскурсия, Эллина подготовила экскурсию по нашему запросу: за 2 часа прошли Помпеи, за два часа прошлись по Неаполю. Всё очень содержательно, компактно и интересно. Живая, эмоциональная подача информации для обычного слушателя. Спасибо. Амальфи в следующий раз))
  • Л
    Леонид
    22 мая 2024
    Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
    Отличная экскурсия!!! Прекрасный гид!!! Всем рекомендую!!! за жареную пиццу отдельный🔥🔥🔥🔥😊😊
  • В
    Василий
    11 мая 2024
    Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
    Мы (группа из 5 человек) были в Неаполе с круизом всего 8 часов. Многие гиды отказались организовать нам экскурсию или
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    запросили непомерно высокую цену. Эллина заранее сказала нам где и как купить билеты и провела с нами весь день. Это была очень интересная и познавательная экскурсия. Эллина ответила на все наши вопросы по истории и современности. Очень рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
    Мне страшно представить какими бы были мои впечатление о Капри, если бы не Павел. Нам немного не повезло с погодой,
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    и первые впечатления не были такими яркими! но Павел увлекает, он удивляет, он зовет в прекрасный мир истории, фактов, ароматов и умопомрачительных пейзажей. Поездка прошла на одном дыхании, охвачены все виды транспорта и туристические и местные. Он показал нам остров с высоты птичьего полета. Показал укромные уголки и фантастической красоты церковь Св. Маргариты. Он влюбил нас в Капри. Огромная благодарность!

  • I
    IRINA
    21 апреля 2024
    Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
    Павел провел для нас потрясающую экскурсию на Капри. Очень интересный и неутомительный маршрут. Увидели множество прекрасных мест, узнали массу полезной
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    и интересной информации и получили ценные советы. Посещение Капри с гидом это отличная идея. Самостоятельно мы бы не узнали и не увидели и половины того, что посмотрели с Павлом. Капри прекрасен, а в сопровождении Павла прекрасен вдвойне. С момента заказа экскурсии Павел всегда был на связи - максимум вовлечения, масса полезных советов и помощь во всех вопросах. Павел отличный гид, приятный собеседник и просто замечательный человек.

  • О
    Оксана
    2 апреля 2024
    Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
    Очень понравились и прогулка по атмосферному Неаполю, и дегустация местных блюд и продуктов и, конечно же, история города и его жителей. Благодарю Елену и очень рекомендую ее экскурсии!
  • Е
    Евгений
    16 марта 2024
    Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
    Замечательная прогулка по Неаполю. Замечательная Елена: увлечённая, хороший рассказчик и любит Неаполь! Узнал много интересных фактов о Неаполе и жителях
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    этого города. Много такого, чего не найти в путеводителях! Отдельное спасибо за дегустации (которые вполне потянут на полноценный ужин):-) Рекомендую начинать знакомство с Неаполем именно с прогулки с Еленой!

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «От Морского вокзала»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
  2. Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
  3. Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
  4. Из Неаполя - на колоритный остров Прочида
  5. Мистический Неаполь - в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Галерея Умберто
  3. Кастель-дель-Ово
  4. Везувий
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июле 2024
Сейчас в Неаполе в категории "От Морского вокзала" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 30 до 360 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «От Морского вокзала», 10 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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