Приехать в Неаполь и не посетить Помпеи немыслимо!

Древний город Помпеи, трагическая судьба которого известна на весь мир, считается одной из самых главных достопримечательностей Италии. Он расположен вблизи от Неаполя и представляет собой музей под открытым небом, внесенным ЮНЕСКО в Список объектов всемирного наследия.

Помпеи был стерт с лица земли в результате грандиозной катастрофы — извержения вулкана Везувий в 79 г. н. э. в самом расцвете своего существования.

Мы приглашаем вас на экскурсию в Помпеи, чтобы своими глазами увидеть то, что от него осталось и узнать трагические подробности его истории.

Предлагаем вам провести в этом городе несколько часов: пройтись по его улицам, посетить термы, пообедать в таверне, послушать заседание суда, сходить в театр… Во время экскурсии в Помпеи мы посетим Морские ворота, Храм Аполлона, Базилика, Форум, общественные здания, рынок, Здание Евмахии, Храм Веспасиана, Мацеллум, антиквариум, Храм Юпитера, дом Трагического поэта, Термы, Храм Фортуны Августа, Дом Фавна, термополии, дом Веттиев, водопровод, пекарня, Лупанарий (публичный дом), улица Изобилия, палестра, Большой театр, казарму гладиаторов и многое другое.

Экскурсия проводится по предварительной записи по понедельникам, Вторникам, Средам, Четвергам, Пятницам и Субботам. Запись на