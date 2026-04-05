Вы отправитесь изучать древнеримский город с трагической судьбой, который был погребен в самом расцвете своего существования под слоем вулканического пепла. Это случилось в результате грандиозной катастрофы – извержения Везувия в 79 году.
Вы увидите Морские ворота, различные храмы и дворцы, публичный дом, казарму гладиаторов, а также побываете в других интересных местах.
Вы увидите Морские ворота, различные храмы и дворцы, публичный дом, казарму гладиаторов, а также побываете в других интересных местах.
Описание экскурсииПриехать в Неаполь и не посетить Помпеи немыслимо! Древний город Помпеи, трагическая судьба которого известна на весь мир, считается одной из самых главных достопримечательностей Италии. Он расположен вблизи от Неаполя и представляет собой музей под открытым небом, внесенным ЮНЕСКО в Список объектов всемирного наследия. Помпеи был стерт с лица земли в результате грандиозной катастрофы — извержения вулкана Везувий в 79 г. н. э. в самом расцвете своего существования. Мы приглашаем вас на экскурсию в Помпеи, чтобы своими глазами увидеть то, что от него осталось и узнать трагические подробности его истории. Предлагаем вам провести в этом городе несколько часов: пройтись по его улицам, посетить термы, пообедать в таверне, послушать заседание суда, сходить в театр… Во время экскурсии в Помпеи мы посетим Морские ворота, Храм Аполлона, Базилика, Форум, общественные здания, рынок, Здание Евмахии, Храм Веспасиана, Мацеллум, антиквариум, Храм Юпитера, дом Трагического поэта, Термы, Храм Фортуны Августа, Дом Фавна, термополии, дом Веттиев, водопровод, пекарня, Лупанарий (публичный дом), улица Изобилия, палестра, Большой театр, казарму гладиаторов и многое другое. Экскурсия проводится по предварительной записи по понедельникам, Вторникам, Средам, Четвергам, Пятницам и Субботам. Запись на
ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Морские ворота
- Храм Аполлона
- Базилику, Форум, общественные здания, рынок
- Здание Евмахии
- Храм Веспасиана, храм Фортуны Августа, храм Юпитера
- Мацеллум
- Антиквариум
- Дом Трагического поэта, дом Веттиев, дом Фавна
- Водопровод, пекарню, термополии
- Лупанарий (публичный дом), улицу Изобилия
- Палестра, Большой театр, казарму гладиаторов и многое другое
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Помпеи (21€/взрослый, до 18 лет бесплатно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция электрички Помпеи Скави
Завершение: Помпеи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Узнали много нового. Экскурсовод умеет увлекать. Чувствуется опытный учитель
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Н
Отличная экскурсия! Гид был на связи, начиная с дня накануне: мы получили подробную инструкцию, как добраться до станции, как там найти гида. Прошли по основным достопримечательностям, Эллина рассказывала интересно и
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М
Это было великолепно. Рассказ свободный, просто как протекала жизнь в Помпее. Очень рекомендую для других туристов
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И
Это было великолепно. Рассказ свободный, просто как протекала жизнь в Помпее. Очень рекомендую для других туристов
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Е
Экскурсовод была все время с нами на связи, помогла добраться до Помпей из Рима. Экскурсия была хорошая, информативная, жаль мы приехали поздно и не успели все посмотреть! Совет! Берите билеты за несколько дней до поездки, а то есть вероятность не попасть к желаемым объектам вовремя!
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В
Очень интересная экскурсия!
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