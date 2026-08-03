Мария проводит ещё 1 экскурсию

Я расскажу об истории извержений Везувия и поясню, почему он входит в шестерку самых опасных вулканов мира. А ещё — что приходилось испытывать путешественникам в 18 и 19 веках, чтобы подняться на вершину, о чём поётся в знаменитой неаполитанской песне Funiculi Funicula, как относятся к вулкану неаполитанцы и чем защищают себя от возможных извержений.
Помпеи сквозь века
Вы погуляете по древним улицам, увидите дома жителей Помпеи, театр, бани, пекарни, прачечную и публичный дом. Я расскажу об истории и трагической гибели города, а также традициях и привычках его жителей. Вы посмотрите фильм, реконструирующий Помпеи в формате 3D, и узнаете, почему город оставался погребённым под слоем вулканического пепла более полутора тысяч лет. Я покажу следы внезапно оборвавшейся жизни античного селения и поделюсь тайнами археологических раскопок, которые начались здесь в середине 18 века и мгновенно вызвали гигантский интерес не только у итальянцев, но и у всего мира.
Организационные детали
В стоимость включены услуги гида и трансфер с водителем на автомобиле Mercedes V класса, авторизованном для туристических перевозок
*Дополнительные траты: еда, напитки и входные билеты (Везувий — 12 евро/взрослый, 11 евро/ребёнок, Помпеи — 18 евро/взрослые, дети до 18 лет — бесплатно)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 1314 туристов
Я родилась и выросла в Петербурге. Закончила педагогический университет им. Герцена по специальности «русский язык и литература», а также институт кино и телевидения. Моя любовь не только к языкам, литературе, читать дальшеуменьшить
но и к истории, живописи, архитектуре, археологии, музыке, кино сподвигла меня на переезд в Рим, где я начала изучать историю искусства в университете Roma Tre. В 2010 году переехала в Неаполь, где живу в доме конца 19 века на одной из главных улиц города. С самого начала я взялась за более широкое профессиональное направление, чем просто экскурсовод, делая акцент на качестве и оригинальности, открывая новый и очень личный вид туризма. Я предлагаю нетривиальные маршруты и программы, полностью отвечающие пожеланиям путешественников. Уже много лет я сотрудничаю с престижными агентствами, которые доверяют мне создание и полную реализацию их путешествий в Неаполе и регионе Кампания. Показать город — несложно, помочь его «почувствовать» требует большей эмоциональности, а также знаний. Виды природных красот или монументов часто стираются в памяти, эмоции же остаются на долгое время.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
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Natalia
спасибо огромное! чудесная экскурсия!
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Римма
Мария замечательный гид, чудесный рассказчик и отличный организатор. Очень рекомендую от лица всей нашей семьи (2 взрослых и дети 13 и 10 лет) и надеемся встретиться вновь.
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А
Александра
Поездка на комфортабельном автомобиле к шикарным достопримечательностям в сопровождении эрудированного, интеллигентного профессионала - это просто сказка! Огромное спасибо Марии за бесценные впечатления, неиссякаемое терпение и неисчерпаемую информацию о Помпеях и читать дальшеуменьшить
Везувии! Всем советуем выбирать экскурсию с автомобильным сопровождением, если планируете посетить два столь значительных объекта в один день. Это очень экономит силы и делает поездку незабываемым удовольствием! Даже подъем на Везувий от места парковки автомобиля прошел на одном дыхании под интереснейшие рассказы Марии. А по возвращении в город гид помогла нам сделать заказ в очень милом ресторанчике, в который мы на следующий день еще раз вернулись. Спасибо за этот волшебный день!!!
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Ирина
Полдня, которые мы провели с Марией на Везувии и в Помпеях были потрясающими. Мария - прекрасный гид, отлично знающий предмет, прекрасный рассказчик, предоставляющий много материала, но не перегружающий подробностями)) Будем рекомендовать ее своим друзьям с огромным удовольствием и без сомнений))
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Д
Данил
Все прошло замечательно, Мария прекрасный рассказчик!
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Я
Яков
Слова благодарности и рекомендации замечательному гиду-культурологу-филологу Марии за интересную, насыщенную экскурсию в Помпеи и на Везувий. Много интересных деталей, подробностей, параллелей. Готовность к диалогу, учёт интересов и возраста, все это сделало экскурсию незабываемой.
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