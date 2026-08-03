Мария проводит ещё 1 экскурсию

Экскурсия в Неаполе «Везувий и Помпеи: история и легенды» позволит вам ощутить дух древности и прикоснуться к загадкам прошлого.Вас ждет восхождение на знаменитый Везувий, где вы сможете насладиться панорамными видами

и узнать множество интересных фактов о его извержениях. После этого вы отправитесь в Помпеи, где руины древнего города расскажут свои истории. Вас ожидает прогулка по улицам Помпеев, посещение домов, театра и других зданий, а также просмотр 3D-фильма, который воссоздает жизнь города до катастрофы. Экскурсия предоставит вам не только знания, но и незабываемые впечатления от величественных пейзажей и археологических открытий

Описание экскурсии

Подъём на Везувий

Я расскажу об истории извержений Везувия и поясню, почему он входит в шестерку самых опасных вулканов мира. А ещё — что приходилось испытывать путешественникам в 18 и 19 веках, чтобы подняться на вершину, о чём поётся в знаменитой неаполитанской песне Funiculi Funicula, как относятся к вулкану неаполитанцы и чем защищают себя от возможных извержений.

Помпеи сквозь века

Вы погуляете по древним улицам, увидите дома жителей Помпеи, театр, бани, пекарни, прачечную и публичный дом. Я расскажу об истории и трагической гибели города, а также традициях и привычках его жителей. Вы посмотрите фильм, реконструирующий Помпеи в формате 3D, и узнаете, почему город оставался погребённым под слоем вулканического пепла более полутора тысяч лет. Я покажу следы внезапно оборвавшейся жизни античного селения и поделюсь тайнами археологических раскопок, которые начались здесь в середине 18 века и мгновенно вызвали гигантский интерес не только у итальянцев, но и у всего мира.

Организационные детали

В стоимость включены услуги гида и трансфер с водителем на автомобиле Mercedes V класса, авторизованном для туристических перевозок

*Дополнительные траты: еда, напитки и входные билеты (Везувий — 12 евро/взрослый, 11 евро/ребёнок, Помпеи — 18 евро/взрослые, дети до 18 лет — бесплатно)