Мария проводит ещё 1 экскурсию

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Подняться на вершину вулкана, погулять по античному городу и ощутить дух древности

Мария
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Мария – ваш гид
Вы проедете по национальному парку Везувия и даже заглянете в кратер вулкана, полюбуетесь панорамой Неаполя с высоты птичьего полета и увидите чудесную панораму живописных островов Искья, Прочида и Капри.

А еще посетите руины древнего города Помпеи, узнаете, как он был устроен, и посмотрите 3D-кино, воссоздающее время, когда местные жители мирно сосуществовали со «спящей» горой.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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Везувий и Помпеи: история и легенды
Везувий и Помпеи: история и легенды

Что вас ожидает

Подъем на Везувий
Я расскажу об истории извержений Везувия и поясню, почему он входит в шестерку самых опасных вулканов мира. А еще — что приходилось испытывать путешественникам в XVIII и XIX веках, чтобы подняться на вершину, о чем поется в знаменитой неаполитанской песне Funiculi Funicula, как относятся к вулкану неаполитанцы и чем защищают себя от возможных извержений. Горный воздух пробуждает аппетит — после восхождения на вершину мы можем остановиться на обед в винодельне у подножия Везувия, который уже в греко-римскую эпоху славился прекрасными винами.

Помпеи сквозь века
Вы погуляете по древним улицам, увидите дома жителей Помпеи, театр, бани, пекарни, прачечную и публичный дом. Я расскажу об истории и трагической гибели города, а также традициях и привычках его жителей. Вы посмотрите фильм, реконструирующий Помпеи в формате 3D, и узнаете, почему город оставался погребенным под слоем вулканического пепла более полутора тысяч лет. Я покажу следы внезапно оборвавшейся жизни античного селения и поделюсь тайнами археологических раскопок, которые начались здесь в середине XVIII века и мгновенно вызвали гигантский интерес не только у итальянцев, но и у всего мира.

Организационные детали

  • Экскурсия не включает аренду автомобиля. Стоимость аренды можно уточнить в личном сообщении.
  • Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость: Везувий — 10 евро с человека, Помпеи — 15 евро с человека.
Везувий и Помпеи: история и легенды
Везувий и Помпеи: история и легенды
Везувий и Помпеи: история и легенды
Везувий и Помпеи: история и легенды
Везувий и Помпеи: история и легенды
Везувий и Помпеи: история и легенды
Везувий и Помпеи: история и легенды
Везувий и Помпеи: история и легенды
Везувий и Помпеи: история и легенды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Я родилась и выросла в Петербурге, закончила педагогический университет им. Герцена и институт Кино и Телевидения. Моя любовь не только к языкам и литературе, но и к истории, живописи, архитектуре, археологии, музыке и кино подвигла меня на переезд в Рим, где я начала изучать историю искусства в одном из университетов. В 2010 году переехала в Неаполь, где живу в старинном особняке Palazzo Sansevero, принадлежавшем в XVIII веке изобретателю, алхимику, магистру неаполитанской масонской ложи, князю Раймондо Ди Сангро. Выходя на балкон, говорить Везувию «Доброе утро!» и слышать колокола церкви Сан Доменико Маджоре, а вечером видеть из окна, как подсвечиваются фрески каппеллы Сан Северо. Выходя на площадь, чувствовать аромат каппучино и свежеиспеченных круасанов. Быть счастливым в этом краю, который римляне назвали «Campania Felix — Счастливая Земля». Именно такой Неаполь я хочу показать путешественникам: с богатой историей, традициями, музыкой и искусством. Тем, кто любознателен и любопытен, кто готов познакомиться с чем-то «особенным», этот город распахнет свои объятия и покорит гостеприимством и теплотой, своей кухней — знаменитой пиццей и кофе, вином и сладостями.
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Мария проводит ещё 1 экскурсию

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