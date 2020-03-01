Мария проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Подъем на Везувий

Я расскажу об истории извержений Везувия и поясню, почему он входит в шестерку самых опасных вулканов мира. А еще — что приходилось испытывать путешественникам в XVIII и XIX веках, чтобы подняться на вершину, о чем поется в знаменитой неаполитанской песне Funiculi Funicula, как относятся к вулкану неаполитанцы и чем защищают себя от возможных извержений. Горный воздух пробуждает аппетит — после восхождения на вершину мы можем остановиться на обед в винодельне у подножия Везувия, который уже в греко-римскую эпоху славился прекрасными винами.

Помпеи сквозь века

Вы погуляете по древним улицам, увидите дома жителей Помпеи, театр, бани, пекарни, прачечную и публичный дом. Я расскажу об истории и трагической гибели города, а также традициях и привычках его жителей. Вы посмотрите фильм, реконструирующий Помпеи в формате 3D, и узнаете, почему город оставался погребенным под слоем вулканического пепла более полутора тысяч лет. Я покажу следы внезапно оборвавшейся жизни античного селения и поделюсь тайнами археологических раскопок, которые начались здесь в середине XVIII века и мгновенно вызвали гигантский интерес не только у итальянцев, но и у всего мира.