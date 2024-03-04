Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Индивидуальная экскурсия в Неаполе

Исследовать город, который поменяет ваше восприятие истории и современности

Помпеи — это настоящая машина времени, которая уносит нас в далёкое-далёкое прошлое.

Я покажу вам, как жили люди почти 2000 лет назад, чем они занимались, во что верили, чего опасались, как вели бизнес и как занимались политикой, что ели и как развлекались. В то же время вы откроете для себя истоки многих привычных деталей современной жизни, быта, работы.
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

Сюжеты из прошлого актуальные и поныне

  • Я расскажу, как в античных Помпеях была устроена коррупция, где хранились закладные по ипотечным контрактам на городские дома, как горожане защищались от сглаза
  • Мы с вами будем находить параллели с современным миром — окно в настоящее в нашей машине времени всё время останется широко распахнутым!
  • Я покажу много технических решений, которые делали комфортной жизнь древних римлян и которые мы до сих пор используем в повседневном обиходе
  • А какими эстетами были помпейцы! Вы оцените отменный вкус, с которым были украшены дома в Помпеях. Вы удивитесь, но, оказывается, для организации ремонта в доме обычного помпейца использовались примерно те же методы, что используем мы.
  • Наконец, вы познакомитесь с людьми, которые жили в этом городе, которые сделали его таким, каким мы его с вами увидим на экскурсии. Вы раскроете, как они выглядели, и попробуете представить, каким страстям они были подвержены, что они чувствовали в смертный час, — и поймёте, насколько они похожи на нас… Или это мы недалеко ушли от них?

Наш маршрут: форум — базилика — театры — термы — рынок — не менее 2–3 частных домов с фресками и разнообразной утварью — слепки с тел погибших жителей

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии — 2 часа. Но можно сократить до 1 часа (стоимость изменится — 75€) или увеличить до 3–4 часов и расширить программу (стоимость уточняйте в переписке).
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты — 18€/взрослый. Возможно купить билеты заранее онлайн (сбор за бронирование +1,5€, я отправлю ссылку на официальный сайт для бронирования билетов).
  • По запросу могу организовать для вас трансфер из Неаполя, Сорренто, Салерно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Порта Марина (porta Marina) возле билетных касс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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