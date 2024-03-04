Эллина — ваш гид в Неаполе

Провела экскурсии для 237 туристов

Меня зовут Эллина, и большую часть своей жизни я провела в Санкт-Петербурге, где получила 2 высших образования, а также научилась не только видеть и понимать подлинную красоту природы и творений рук человеческих, но и рассказывать о них другим. Сейчас уже много лет я живу на Амальфитанском побережье. За это время я много узнала и поняла про этот край, про его природу, историю, традиции, про населяющих его людей и их нравы. Более того, здесь я закончила еще один университет, получив новую специальность. Теперь я дипломированный историк искусств, лицензированный гид и туристический сопровождающий. Поэтому на полном основании могу сказать, что я — Проводник по Югу Италии. Для комфорта вашего тела я обеспечу Вам комфортный трансфер между Неаполем, Салерно и другими городами Амальфитаны, для пищи вашего ума я познакомлю вас с традициями, историей и современностью Юга Италии, а для радости вашей души и наслаждения вашего желудка я покажу и расскажу, из чего рождаются средиземноморские вкусы, а также отвезу вас туда, где их можно отведать. А если хотите, я помогу вам спланировать оптимальным образом ваш отдых в южной Италии под ваши персональные интересы и потребности.

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