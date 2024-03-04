Исследовать город, который поменяет ваше восприятие истории и современности
Помпеи — это настоящая машина времени, которая уносит нас в далёкое-далёкое прошлое.
Я покажу вам, как жили люди почти 2000 лет назад, чем они занимались, во что верили, чего опасались, как вели бизнес и как занимались политикой, что ели и как развлекались. В то же время вы откроете для себя истоки многих привычных деталей современной жизни, быта, работы.
Я покажу вам, как жили люди почти 2000 лет назад, чем они занимались, во что верили, чего опасались, как вели бизнес и как занимались политикой, что ели и как развлекались. В то же время вы откроете для себя истоки многих привычных деталей современной жизни, быта, работы.
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Описание
Что вас ожидает
Сюжеты из прошлого актуальные и поныне
- Я расскажу, как в античных Помпеях была устроена коррупция, где хранились закладные по ипотечным контрактам на городские дома, как горожане защищались от сглаза
- Мы с вами будем находить параллели с современным миром — окно в настоящее в нашей машине времени всё время останется широко распахнутым!
- Я покажу много технических решений, которые делали комфортной жизнь древних римлян и которые мы до сих пор используем в повседневном обиходе
- А какими эстетами были помпейцы! Вы оцените отменный вкус, с которым были украшены дома в Помпеях. Вы удивитесь, но, оказывается, для организации ремонта в доме обычного помпейца использовались примерно те же методы, что используем мы.
- Наконец, вы познакомитесь с людьми, которые жили в этом городе, которые сделали его таким, каким мы его с вами увидим на экскурсии. Вы раскроете, как они выглядели, и попробуете представить, каким страстям они были подвержены, что они чувствовали в смертный час, — и поймёте, насколько они похожи на нас… Или это мы недалеко ушли от них?
Наш маршрут: форум — базилика — театры — термы — рынок — не менее 2–3 частных домов с фресками и разнообразной утварью — слепки с тел погибших жителей
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии — 2 часа. Но можно сократить до 1 часа (стоимость изменится — 75€) или увеличить до 3–4 часов и расширить программу (стоимость уточняйте в переписке).
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — 18€/взрослый. Возможно купить билеты заранее онлайн (сбор за бронирование +1,5€, я отправлю ссылку на официальный сайт для бронирования билетов).
- По запросу могу организовать для вас трансфер из Неаполя, Сорренто, Салерно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в Порта Марина (porta Marina) возле билетных касс
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эллина — ваш гид в Неаполе
Провела экскурсии для 237 туристов
Меня зовут Эллина, и большую часть своей жизни я провела в Санкт-Петербурге, где получила 2 высших образования, а также научилась не только видеть и понимать подлинную красоту природы и творений рук человеческих, но и рассказывать о них другим. Сейчас уже много лет я живу на Амальфитанском побережье. За это время я много узнала и поняла про этот край, про его природу, историю, традиции, про населяющих его людей и их нравы. Более того, здесь я закончила еще один университет, получив новую специальность. Теперь я дипломированный историк искусств, лицензированный гид и туристический сопровождающий. Поэтому на полном основании могу сказать, что я — Проводник по Югу Италии. Для комфорта вашего тела я обеспечу Вам комфортный трансфер между Неаполем, Салерно и другими городами Амальфитаны, для пищи вашего ума я познакомлю вас с традициями, историей и современностью Юга Италии, а для радости вашей души и наслаждения вашего желудка я покажу и расскажу, из чего рождаются средиземноморские вкусы, а также отвезу вас туда, где их можно отведать. А если хотите, я помогу вам спланировать оптимальным образом ваш отдых в южной Италии под ваши персональные интересы и потребности.
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