18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад

Ирина
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Ирина – ваш гид
Вы посетите основные места Помпей, отображающие разные сферы жизни древних помпеян: религию, политику, экономику, искусство, семью, эротические развлечения, спорт.

Я помогу вам окунуться в другую эпоху, почувствовать себя настоящими древними римлянами и расскажу о быте, традициях, технологиях и развлечениях богатых и бедных жителей Помпей.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Porta Marina Superiore
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У этой экскурсии18 отзывов
4.94
Помпеи – античная машина времени
Помпеи – античная машина времени

Что вас ожидает

Большой и Малый театр и их фойе
Вы узнаете всё о культурной жизни Помпей: как были построены оба театра, что смотрели помпеяне в каждом из них и как рассаживались посетители. Я раскрою вам секрет, почему фойе называют казармой гладиаторов.

Быт древних помпеян
Мы зайдем в дома богатых и бедных жителей, где прекрасно сохранились настенные фрески, домашняя утварь и личные вещи древних помпеян. Вы посетите дом родственников Поппеи, второй жены Нерона, узнаете, что могли себе позволить римские аристократы, и окунетесь в жизнь того времени. Обязательно посетим помпейские общественные бани, где я расскажу вам, были ли римляне чистюлями.

Устройство античного города
Пройдя по основным улицам и бульварам Помпей, вы увидите знаменитые римские дороги с пешеходными переходами, узнаете об античном фастфуде и его посетителях. Мы зайдем в прачечную Стефано, где я расскажу, что жители использовали вместо мыла и причем здесь император Веспасиан. Вы посетите публичный дом, «лупанарий», где сможете увидеть уникальные эротические фрески и узнать историю этого места. У общественного фонтана Помпей я расскажу, как собирали дождевую воду, когда появились первый водопровод, римская гидравлика и свинцовые трубы.

Городской форум и храм Аполлона
Главная площадь Помпей отображает основные сферы жизни города: политику, религию и экономику. Вы узнаете о функциях помпейского форума и рынка, рассмотрите старейший храм города и полюбуетесь изумительным видом на Помпеи. Здесь я расскажу вам, как произошло извержение Везувия, и покажу слепки Помпей – памятник последнему дню жизни города.

Организационные детали

  • Встретимся возле входа в Помпеи Pompei Villa dei Misteri, Porta Marina Superiore
    — Этот вход находится возле станции электрички Circumvesuviana
    — Стоимость билетов из Неаполя до Помпеи и обратно: 5.60€
    — При необходимости можно организовать трансфер до Помпеи и обратно за дополнительную плату
    — Также мы можем договориться о встрече в Неаполе
  • Входные билеты на раскопки оплачиваются дополнительно: 16 €/чел., детям до 18 лет бесплатно при предоставлении документов, подтверждающих возраст
Помпеи – античная машина времени
Помпеи – античная машина времени
Помпеи – античная машина времени
Помпеи – античная машина времени
Помпеи – античная машина времени
Помпеи – античная машина времени
Помпеи – античная машина времени
Помпеи – античная машина времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Porta Marina Superiore.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина, я лицензированный гид региона Кампания. Мне 45 лет. Родом я из Минска, но живу в Неаполе уже как 20 лет. Хорошо знаю и люблю этот город, он просто пропитан культурой искусством и историей. Предоставляю мои услуги как организованным группам, так и частным заказчикам. Если вы путешествуете и планируете посетить Неаполь, то вам может понадобиться такой человек, как я. Я предлагаю увлекательные прогулки, комфортабельные трансферы, советы куда сходить, где покушать и т.д.
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 марта 2020
Отличная экскурсия, Ирина очень грамотно построила маршрут и отвечала на все наши вопросы. Самостоятельно в Помпеях так сразу не разобраться, куда идти и на что обращать внимание.
21 января 2020
Нам очень понравилась экскурсия «Помпеи - античная машина времени» с Ириной. Она смогла адаптировать такую сложную и необъятную тему даже для детей 9 и 5 лет. Маршрут был построен таким образом, чтобы за 2 часа охватить наиболее интересные и значимые места, но не упуская мелкие любопытные детали. Однозначно рекомендуем Ирину!
19 января 2020
Интересная, познавательная экскурсия в Помпеи с гидом Ириной. Ирина прекрасный рассказчик, мы как-будто совершили увлекательное путешествие в прошлое.
Дмитрий
10 января 2020
Огромное спасибо Ирине за прекрасно организованную экскурсию в Помпеи - мы договорились, что мы Ирина организует нам транспорт (микроавтобус Мерседес, нас было 4 человека), а сама будет ждать нас непосредственно в Помпеях.
Ирина очень обаятельный человек и интересный рассказчик, хорошо разбирается в материале и учитывала наши пожелания. За день до экскурсии мы посетили археологический музей Неаполя, так что сама экскурсия была прекрасным дополнением, при этом мы узнали очень много нового.
На обратном пути мы заехали на обед на винодельню в предгорье Везувия, что было прекрасным завершением дня! Спасибо Ирине за чудесный день и море впечатлений!
10 января 2020
Экскурсия интересная, узнали много нового, гид знает много и интересно рассказывает, но чего-то не хватило, не "зацепили". Но отдать должное Светлане, она внимательна, переживала чтобы мы не потерялись, чтобы нормально приехали и уехали. Большое ей спасибо
9 января 2020
Экскурсия понравилась, длилась ровно 2 часа. Была адаптирована под детей (нас было 4 взрослых и дети 7,8,13 и 14 лет). Все остались довольны и полны впечатлений, даже самые маленькие. В Помпеях время летит незаметно, площадь «экспозиции» огромная, и, конечно, чтобы все получше рассмотреть и проникнуться духом той эпохи, надо, кроме экскурсии, погулять ещё Минимум 2-3 часика)) но в день нашего посещения было очень холодно и ветрено... не стали геройствовать ... будет повод вернуться в Помпеи снова)) Огромное спасибо Ирине за интересный рассказ!!!
9 января 2020
Ирина провела для нас с мужем отличную экскурсию, рассказ был живым, интересным, живописным. Благодаря ей, древние руины города оживали и удалось представить жизнь помпеян. Однозначно рекомендую посетить Помпеи с Ириной, если хотите по настоящему погрузиться в историю древнего города.
Ирина
22 декабря 2019
Огромное спасибо Ирине за прекрасную Экскурсию в Помпеи. Мы заказали экскурсию заранее, но прибыв в Неаполь поняли, что в назначенный день будет дождливая погода. Ирина тут же предложила встретиться через час на вокзале и провести экскурсию на день раньше. Встретились, и все прошло просто замечательно. Ирина - человек увлеченный, с огромным багажом знаний по истории Помпеев. Не смотря на наши бесконечные остановки для фотографирования, Ирина терпеливо провела нас по всем самым значимым местам Помпеев. Она рассказала очень много об истории, жизни и быте погибшего города, о раскопках, находках и исследованиях. Огромное спасибо Ирине за массу новых знаний и впечатлений. Спасибо, что не дала нам потеряться и заблудиться в лабиринте запутанных улочек, не смотря на все наши старания.)))) Спасибо за массу данных нам ценных советов по посещению Везувия, Геркуланума и вулкана Сольфатара, которыми мы в ближайшие же дни благополучно воспользовались.
Марина
22 октября 2019
Наша поездка в Помпеи случилась внезапно. Мы приехали в Рим и решили съездить в Помпеи. Заранее понимая, что гулять по древнему городу в одиночестве было бы большой ошибкой, я решила написать Ирине. Как я сейчас рада, что именно Ирина была нашим проводником в прошлое, поскольку ей не только удалось интересно и логично построить свой рассказ, но и погрузить нас в атмосферу античности. На экскурсии вы узнаете много интересного и не раз будете удивляться тому, каким уровнем знаний обладали люди того времени.
Мы были втроем: 2 взрослых и 1 ребенок 9 лет. Все с разным уровнем знаний в области истории, архитектуры и искусства. И все мы остались довольны и удовлетворены. После экскурсии мне стало понятно многое из того, что раньше вызывало вопросы, например, как же функционировал греческий театр в плане акустики. Ирина не только дала исчерпывающий ответ, но нам даже удалось самим проверить, как это работает.
Также не могу не отметить один очень важный момент. При бронировании экскурсии я попросила Ирину включить в экскурсию посещение виллы Мистерий. Несмотря на то, что данный объект обычно не входит в стандартный туристический маршрут, он был добавлен в нашу экскурсию.
Ирина не только гид, обладающий глубокими знаниями по теме, но также очень приятный человек, с которым не хотелось расставаться, а хотелось гулять и ловить каждое ее слово.

Ирин, огромное Вам спасибо! Ваша экскурсия просто подарок для нас! Желаем Вам удачи и всего самого доброго и светлого! Я так сожалею, что у нас в Помесях было мало времени, потому что мы бы с удовольствием приняли участие и в других Ваших экскурсиях (особенно на Везувий).
4 октября 2019
Огромное спасибо Ирине! Экскурсия была отличная. Много узнали нового и интересного.
Ещё 8 отзывов

Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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