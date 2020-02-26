64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

О трагедии, произошедшей в результате извержения вулкана Везувий в 1 веке н.э., написано много умных книг, но ни одна из них, не заменит вашего личного восприятия того, что показывает музей Помпей. Современная зона раскопок — это 44 га площади и, конечно, обойти его весь, задача для ваших ног весьма сложная, особенно если не известно, что надо увидеть обязательно, а что продублировано многократно и находится в значительно лучшем состоянии, но на соседней улице.

Программа

В мире есть много музеев, где руины прошлых веков представлены в своем многообразии. Но Помпей — не руины, это город, сохранивший свои улицы, театры, бани, форум. Проведя вас по самым интересным уголочкам этого музея, я за достаточно короткое время, познакомлю с его главными достопримечательностями.

Мы начнем с Казармы гладиаторов, где до землятресения 62 года н.э. находился портик, в котором встречались жители этого города в период отдыха во время спектаклей в Большом и Малом театрах, которые мы, кстати, тоже посетим. Удивительная акустика этих сооружений востребована артистами театра Сан Карло, в этих стенах и сегодня звучит голос великих певцов Италии.

Заглянем в дом состоятельного гражданина, где чудесно сохранились настенные фрески, предметы быта, останки его владельцев и прочее.

Представим себя посетителями римских бань, тем более, что этот комплекс хорошо сохранился.

А далее войдем в гостеприимную прохладу публичного дома, где оставшиеся на стенах росписи поведают нам все тайны греха, узнаем какое нижнее белье (на фресках) носили римские красавицы.

Посетим Форум и рынки древних Помпей, и, покидая зону раскопок, войдем в стены храма бога Аполлона, который ученые датируют 6 веком до н.э.

При желании, можно удлинить маршрут и прогуляться к Вилле Мистерий — загородной резиденции императора Августа.

Надеюсь, я вас заинтересовала и вы, посещая Италию, найдете время познакомиться с его Главным Музеем.