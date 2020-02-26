64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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История и уникалькальная аура заживо погребенного города в его сохранившихся улицах и домах

Елена
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Елена – ваш гид
Каждый раз, посещая этот город-музей, я испытываю волнение, от встречи с историей.

Только здесь ее можно почувствовать буквально руками, впитать в себя уникальную ауру смерти, ведь долгое время, погребенный под слоем вулканических материалов, город был общей огромной могилой его жителей.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Жд вокзал по линии Circumvesuviana, на.Сорренто, выйти на остановке Помпей
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У этой экскурсии64 отзыва
4.75
Помпеи — взгляд в прошлое
Помпеи — взгляд в прошлое

О трагедии, произошедшей в результате извержения вулкана Везувий в 1 веке н.э., написано много умных книг, но ни одна из них, не заменит вашего личного восприятия того, что показывает музей Помпей. Современная зона раскопок — это 44 га площади и, конечно, обойти его весь, задача для ваших ног весьма сложная, особенно если не известно, что надо увидеть обязательно, а что продублировано многократно и находится в значительно лучшем состоянии, но на соседней улице.

Программа

В мире есть много музеев, где руины прошлых веков представлены в своем многообразии. Но Помпей — не руины, это город, сохранивший свои улицы, театры, бани, форум. Проведя вас по самым интересным уголочкам этого музея, я за достаточно короткое время, познакомлю с его главными достопримечательностями.

  • Мы начнем с Казармы гладиаторов, где до землятресения 62 года н.э. находился портик, в котором встречались жители этого города в период отдыха во время спектаклей в Большом и Малом театрах, которые мы, кстати, тоже посетим. Удивительная акустика этих сооружений востребована артистами театра Сан Карло, в этих стенах и сегодня звучит голос великих певцов Италии.
  • Заглянем в дом состоятельного гражданина, где чудесно сохранились настенные фрески, предметы быта, останки его владельцев и прочее.
  • Представим себя посетителями римских бань, тем более, что этот комплекс хорошо сохранился.
  • А далее войдем в гостеприимную прохладу публичного дома, где оставшиеся на стенах росписи поведают нам все тайны греха, узнаем какое нижнее белье (на фресках) носили римские красавицы.
  • Посетим Форум и рынки древних Помпей, и, покидая зону раскопок, войдем в стены храма бога Аполлона, который ученые датируют 6 веком до н.э.
  • При желании, можно удлинить маршрут и прогуляться к Вилле Мистерий — загородной резиденции императора Августа.

Надеюсь, я вас заинтересовала и вы, посещая Италию, найдете время познакомиться с его Главным Музеем.

Организационные детали

  • Стоимость входных билетов — 11 евро. Детям до 18 лет (при наличии документа) — бесплатно.
  • В зависимости от вашего желания мы можем встретиться в Помпеях или же вместе доехать на вашем автомобиле или арендованном мной (за дополнительную плату) из Неаполя.
Помпеи — взгляд в прошлое
Помпеи — взгляд в прошлое

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Жд вокзал по линии Circumvesuviana, на.Сорренто, выйти на остановке Помпей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Школьное увлечение историей и профессиональное занятие искусством стали моей профессией, сначала в России (Молодежная туристическая организация),а теперь в Италии. После курсов для гидов-профессионалов, я получила Лицензию от региона Кампания на право проведения экскурсий. Живу в Италии 15 лет и здесь впервые попробовала себя в роли журналиста, после чего появилась в печати моя книга о Южной Италии.Я люблю Неаполь и в моих экскурсиях стараюсь передать туристам свое отношение к городу
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64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Без комментариев
Anna
14 января 2020
Экскурсия и гид очень понравились. Для нас важно было логичное изложение и опора на конкретные факты. Гид владеет материалом хорошо, корректна во всех отношениях, с достоинством. Было комфортно и интересно. Получили исчерпывающие ответы на все вопросы. 2 часа мало для этого места. Можно ходить весь день. Экскурсия насыщенная. Без гида там делать нечего. Большое спасибо, Елене. Все рекомендую.
8 января 2020
Спасибо Елене за экскурсию - без нее мы бы увидели только верхушку айсберга. Помпеи - грандиозный музей под открытым небом - это могут увидеть все, кто там побывает. Но Елена нам показала жизнь города: живую и яркую; каждая деталь важна, помогает полнее понять быт того времени. Елена - эрудированный гид и, что не маловажно, с хорошим чувством юмора.
Кроме того, Елена посоветовала нам отличный самобытный ресторанчик с местной кухней.
Рекомендую каждому, кто собирается в Помпеи.
5 января 2020
Елена - знаток своего дела. Обладает обширными познаниями истории, культуры, археологии данной местности. Провела экскурсию на одном дыхании. Выстроила маршрут таким образом, что мы смогли посмотреть все объекты, несмотря на то, что посетителей 31 декабря было очень много, а вход в этот день оказался бесплатным. Попутно получили много новых знаний вообще об Италии и итальянцах, Неаполе, Риме. Человек занимается своим делом!!! Спасибо огромное за доставленное удовольствие!!!
30 ноября 2019
Елена отличный рассказчик, всё было понятно и доступно. Мы остались довольны.
11 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась
Гид Елена увлекательно рассказывала о Помпеях – о том как строили дома богатых и бедных, как жили люди того времени, об искусстве и другом.
Если бы мы пошли в Помпеи без экскурсовода, то скорее всего нам было бы скучно.

PS: мы прибыли на соседнюю жд-станцию (не ту, которая в инструкции), и Елена помогла нам – встретила нас и провела экскурсию :)
5 ноября 2019
Удивительная экскурсия, интересно, познавательно и невероятно, что подобная жемчужина сохранилась сегодня для нас с 1 в до н.э. (а может быть раньше). Всем рекомендуем! Тем более с интересным и знающим все детали сопровождающим.
5 ноября 2019
Экскурсия была организованна и проведена достаточно профессионально.
За отведенное время до нас была донесена вся необходимая информация по объекту.
Ничего лишнего, а наоборот все самое нужное и интересное.
Гид смог скорректировать время экскурсии под наш изменившийся график.
26 октября 2019
Елена прекрасный экскурсовод, пошла бы с ней ещё на экскурсию
20 октября 2019
Мы взяли индивидуальную экскурсию, чтобы иметь возможность задавать вопросы гиду по ходу экскурсии, но к сожалению гид не проявила гибкости и попросила не задавать вопросы в момент рассказа. На протяжении всей экскурсии было очень неловко задавать очередной вопрос, поскольку гид могла давать оценку нашим знаниям, прежде чем следовал ответ. В конце экскурсии она также не спросила, есть ли вопросы, все ли нам понятно, Сложилось ощущение, что индивидуальные экскурсии гид пока проводит не достаточно хорошо. Понравилось, что пару раз нас провели без очереди, за что большое спасибо!
Ещё 54 отзыва

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