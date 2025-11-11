Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Капри на скутере. пешей прогулкой и купанием. Мото- пешиходная экскурсия по ос. Капри повторяют маршрут Гранд-тур. так называется путешествие которые в 18-19 веках совершали художники. поэты. музыканты и юноши из богатых семей для ознакомления с красотой. иисторией. . культурой и искусства юга Италии.

Павел Ваш гид в Неаполе Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1 человек Когда По договоренности €350 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии Уникальная авторская экскурсия по самым живописным местам острова Капридля активных людей любых возрастов. которые желают интересно провести время в хорошей компании вместе мы посетим самые популярные достопримечательности и откроете для себя самые красивые и необычные уголки. куда не возят обычно туристов. Это лучший способ познакомиться с ос. Капри за один день Важная информация: взять с собой купальные принадлежности. полотенце.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату