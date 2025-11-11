Капри на скутере. пешей прогулкой и купанием. Мото- пешиходная экскурсия по ос. Капри повторяют маршрут Гранд-тур. так называется путешествие которые в 18-19 веках совершали художники. поэты. музыканты и юноши из богатых семей для ознакомления с красотой. иисторией. . культурой и искусства юга Италии.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииУникальная авторская экскурсия по самым живописным местам острова Капридля активных людей любых возрастов. которые желают интересно провести время в хорошей компании вместе мы посетим самые популярные достопримечательности и откроете для себя самые красивые и необычные уголки. куда не возят обычно туристов. Это лучший способ познакомиться с ос. Капри за один день Важная информация: взять с собой купальные принадлежности. полотенце.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бар Molobeverello. Порт Неаполя
Завершение: Порт Molobeverello Неаполь
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Взять с собой купальные принадлежности
- Полотенце
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Неаполя
