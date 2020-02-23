12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Капри, Искья и Прочида: однодневные увлекательные прогулки на острова Неаполитанского залива

Мира
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Мира – ваш гид
Капри, Искья, Прочида — острова Неаполитанского залива, не похожие один на другой, каждый из них имеет собственное неповторимое очарование и притягательность.

Прогулка на любой из них подарит вам массу приятных воспоминаний, хорошее настроение, и, возможно, желание вернуться еще раз в эти края.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 2 человек
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У этой экскурсии12 отзывов
4.92
Эти волшебные острова
Эти волшебные острова

Что вас ожидает

Роскошный Капри

Остров Капри — это синоним успеха, богатства и гламура. Он получил мировую известность благодаря своей потрясающей природной красоте моря, скал, всевозможных гротов, памятников архитектуры и знаменитостям, посетившим этот крохотный, но бесконечно красивый остров.

Наша прогулка начнётся прямо с Порта Марина Гранде, откуда на фуникулере мы поднимемся на знаменитую Пияццетту, а дальше по узеньким улочкам дойдем до Садов Августа, где вы увидите великолепную панораму. Для желающих возможна также прогулка по более сложному маршруту, которая позволит увидеть вблизи такие достопримечательности, как Природная Арка, Пещера Матермания, либо совершить прогулку к романтической вилле Lysis. Далее, переехав в городок Анакапри предлагаю подняться на самую высокую точку острова — Монте Соларо, откуда открывается еще одна панорама, но теперь уже на весь Неаполитанский залив и сам остров. Спустившись с вершины, вы можете посетить виллу знаменитого врача и филантропа Анселя Мюнта, перестроенную из здания древнего аббатства.

Замок и термальные источники на Искья

Остров Искья вас несомненно покорит вечнозелеными горами, кристально чистой водой моря, термальными источниками и, конечно же, памятниками архитектуры, главный из которых Арагонский Замок — древняя цитадель, расположенная на отдельном островке, близ городка Искья Понте. Конечно же, вы узнаете об истории этих мест с древнейших времен, легенды и истории его жителей.

Прочида — обитель сирен и моряков

Остров Прочида и по нынешний день сохраняет весь колорит обычного рыбацкого селения с разноцветными домиками причудливых форм, и, в отличие от своих сестер Капри и Искьи, в наши дни он не превратился в фешенебельный курорт, что, впрочем, не помешало ему войти в десятку самых красивых островов мира и в историю мирового кинематографа, став декорациями для многих фильмов.

Организационные детали

  • Время в пути от Неаполя до Капри — 1 час, до Прочиды — 50 мин и до Искьи — 1 час (время указано только в одну сторону) на быстром корабле, 1 час 30 мин на пароме. Соответственно, на 1 день возможно заказать поездку только на один из этих островов.
  • Цена указана только за экскурсию на один из этих островов.
  • Стоимость проезда и билеты в музеи оплачиваются отдельно.
  • Остров Капри. Прогулка займет около 4-5 часов (без учета времени на дорогу Неаполь — Капри — Неаполь), и, в основном, пешая. Предусмотрено передвижение на общественном транспорте из Капри в Анакапри и обратно.
  • Остров Искья. Экскурсия займет порядка 4-5 часов (без учета времени на дорогу Неаполь — Искья — Неаполь). Передвижение возможно на общественном автобусе или же на такси, по желанию.
  • Остров Прочида. Экскурсия включает посещение исторического центра Терра Мурата, старинных Казали и самого древнего порта острова. Экскурсия займет порядка 2-2,5 часов (без учета времени на дорогу Неаполь — Прочида — Неаполь).
  • Добираться на острова достаточно легко, от пассажирского порта Неаполя — Беверелло — отходят быстрые алискафы и паромы во все эти направления.
Эти волшебные острова
Эти волшебные острова
Эти волшебные острова
Эти волшебные острова
Эти волшебные острова
Эти волшебные острова
Эти волшебные острова
Эти волшебные острова
Эти волшебные острова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мира
Мира
Мое самое большое увлечение — это путешествия, особенно меня интересуют места, связанные с легендами и мифами, с историческими событиями и с известными персонажами разных эпох. Последние несколько лет я проживаю в Неаполе, меня покорила его богатейшая и неповторимая культура, многовековая история, и чарующая природа. Неаполь просто неисчерпаем, его можно открывать заново и заново, поэтому я постоянно изучаю все, что связано с этим интереснейшим городом и на моих экскурсиях я с удовольствием поделюсь с вами, всем тем, что знаю, чтобы сделать ваш отдых не только приятным и полезным, но также запоминающимся и ярким.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Мира очень позитивный человек и хороший рассказчик! Экскурсия на Капри прошла прекрасно, спасибо большое!
7 января 2020
Большое спасибо Мире за прекрасную прогулку по Капри! Экскурсия превзошла наши ожидания, время на острове пролетело незаметно. Очень советуем эту экскурсию вместе с Мирой!
24 октября 2019
Прекрасная экскурсия на остров Капри. Гид Мира отличный рассказчик, маршрут составлен очень комфортно для любого возраста. Всем рекомендую.
28 сентября 2019
Великолепная экскурсия! Несмотря на погоду (накрапывал дождь, который временами переходил в сильный), экскурсия удалась и в этом целиком и полностью заслуга Миры, которая влюблена в свою работу! Серый по погоде день расцвёл для нас красками и сложился в великолепную мозаику. Очень рекомендую поехать на экскурсию с Мирой!
Anna
11 декабря 2018
Мира - прекрасный рассказчик и обожает Италию! Она счастлива делиться тем, что любит и Мира -кладезь информации! История, архитектура, история искусств, легенды и мифы! Чудо! А на Прочиду хочется вернуться и уже больше не уезжать!
4 августа 2018
Мирра великолепный рассказчик. Много интересной информации. Красивейшие места и с каждым своя история с момента основания и до наших дней. Я в восторге. Очень рекомендую эту и другие экскурсии этого специалиста. Спасибо большое!
2 августа 2018
При нашем посещении Италии, г.Неаполя, решили посетить один из красивейших островов поблизости Капри. Для посещения острова выбрали в попутчики гида Миру. Встретились в условленное время, Мира подсказала как заранее купить билеты на паром, поэтому без очереди сели на паром, через час уже были на месте. Конечно очень удобно гулять с человеком, который уже знает красивые и интересные места, слушать истории, связанные с островом. Мы получили отличную прогулку и интересного рассказчика!!! Еще Мира помогла нам уже на острове организовать для себя еще и морскую прогулку вокруг острова. Так что получилась отлично организованная и интересная прогулка, спасибо, Мира!!!! Контактами обменялись, буду рекомендовать друзьям нашего гида!!!
1 июня 2018
Капри - чудесный остров! Оказавшись там, попадаешь в сказочную красоту с необыкновенной природой и чистым воздухом. Мира - прекрасный гид, много знающий, интересно рассказывающий. Чувствуется, что она любит свой регион и с удовольствием передает эту любовь другим. Огромное спасибо за незабываемые впечатления!
6 апреля 2018
Второй раз в Неаполе и второй раз беру экскурсию у Миры. На этот раз поехали кататься Капри. Провели там целый день, облазив остров вдоль и поперек.
Мало того, что Мира хороший рассказчик и слушать ее интересно, она ещё очень чутко относится ко всем пожеланиям по маршруту. По пути из Неаполя на Капри обсудили все мои пожелания о том, что хотелось бы посмотреть. И в итоге это была идеальная экскурсия!
Ещё раз огромное спасибо Мире. И, надеюсь, что ещё приеду в Неаполь и снова обращусь к Мире.
25 апреля 2017
Мира прекрасно преподносит материал, слушали её с большим интересом.
С удовольствием встретимся на другой экскурсии. Огромное спасибо за прогулку и полученное удовольствие.
Ещё 2 отзыва

Мира проводит ещё 1 экскурсию

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