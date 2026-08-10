12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения этих волшебных островов - с июня по сентябрь. В это время погода теплая и солнечная, что делает прогулки по островам особенно приятными. Весной и в октябре также можно насладиться красотой островов, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В остальное время года острова менее загружены туристами, но погодные условия могут быть менее комфортными для длительных прогулок.

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию «Эти волшебные острова», включающую посещение трех уникальных островов Неаполитанского залива.Каждый из них, будь то роскошный Капри, зеленый остров Искья с его термальными источниками или Прочида,

сохранившая атмосферу рыбацкого поселения, раскроет перед вами свои тайны и красоты. Вас ждут незабываемые впечатления от великолепных панорам, архитектурных шедевров и уникальной природы. Эта экскурсия подарит вам массу приятных воспоминаний и, возможно, захочется вернуться сюда снова

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Роскошный Капри

Остров Капри — это синоним успеха, богатства и гламура. Он получил мировую известность благодаря своей потрясающей природной красоте моря, скал, всевозможных гротов, памятников архитектуры и знаменитостям, посетившим этот крохотный, но бесконечно красивый остров.

Наша прогулка начнётся прямо с Порта Марина Гранде, откуда на фуникулере мы поднимемся на знаменитую Пияццетту, а дальше по узеньким улочкам дойдем до Садов Августа, где вы увидите великолепную панораму. Для желающих возможна также прогулка по более сложному маршруту, которая позволит увидеть вблизи такие достопримечательности, как Природная Арка, Пещера Матермания, либо совершить прогулку к романтической вилле Lysis. Далее, переехав в городок Анакапри предлагаю подняться на самую высокую точку острова — Монте Соларо, откуда открывается еще одна панорама, но теперь уже на весь Неаполитанский залив и сам остров. Спустившись с вершины, вы можете посетить виллу знаменитого врача и филантропа Анселя Мюнта, перестроенную из здания древнего аббатства.

Замок и термальные источники на Искья

Остров Искья вас несомненно покорит вечнозелеными горами, кристально чистой водой моря, термальными источниками и, конечно же, памятниками архитектуры, главный из которых Арагонский замок — древняя цитадель, расположенная на отдельном островке, близ городка Искья Понте. Конечно же, вы узнаете об истории этих мест с древнейших времен, легенды и истории его жителей.

Прочида — обитель сирен и моряков

Остров Прочида и по нынешний день сохраняет весь колорит обычного рыбацкого селения с разноцветными домиками причудливых форм, и, в отличие от своих сестер Капри и Искьи, в наши дни он не превратился в фешенебельный курорт, что, впрочем, не помешало ему войти в десятку самых красивых островов мира и в историю мирового кинематографа, став декорациями для многих фильмов.

Организационные детали