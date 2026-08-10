12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Каждый из них, будь то роскошный Капри, зеленый остров Искья с его термальными источниками или Прочида,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные острова с разным характером
- 🏰 Исторические памятники и архитектура
- 🌿 Природные красоты и панорамные виды
- 🛳 Удобные маршруты и транспорт
- 🎥 Места съемок известных фильмов
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Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Сады Августа
- Природная Арка
- Пещера Матермания
- Вилла Lysis
- Монте Соларо
- Вилла Анселя Мюнта
- Арагонский замок
- Терра Мурата
- Казали
- Порт Марина Гранде
Описание экскурсии
Роскошный Капри
Остров Капри — это синоним успеха, богатства и гламура. Он получил мировую известность благодаря своей потрясающей природной красоте моря, скал, всевозможных гротов, памятников архитектуры и знаменитостям, посетившим этот крохотный, но бесконечно красивый остров.
Наша прогулка начнётся прямо с Порта Марина Гранде, откуда на фуникулере мы поднимемся на знаменитую Пияццетту, а дальше по узеньким улочкам дойдем до Садов Августа, где вы увидите великолепную панораму. Для желающих возможна также прогулка по более сложному маршруту, которая позволит увидеть вблизи такие достопримечательности, как Природная Арка, Пещера Матермания, либо совершить прогулку к романтической вилле Lysis. Далее, переехав в городок Анакапри предлагаю подняться на самую высокую точку острова — Монте Соларо, откуда открывается еще одна панорама, но теперь уже на весь Неаполитанский залив и сам остров. Спустившись с вершины, вы можете посетить виллу знаменитого врача и филантропа Анселя Мюнта, перестроенную из здания древнего аббатства.
Замок и термальные источники на Искья
Остров Искья вас несомненно покорит вечнозелеными горами, кристально чистой водой моря, термальными источниками и, конечно же, памятниками архитектуры, главный из которых Арагонский замок — древняя цитадель, расположенная на отдельном островке, близ городка Искья Понте. Конечно же, вы узнаете об истории этих мест с древнейших времен, легенды и истории его жителей.
Прочида — обитель сирен и моряков
Остров Прочида и по нынешний день сохраняет весь колорит обычного рыбацкого селения с разноцветными домиками причудливых форм, и, в отличие от своих сестер Капри и Искьи, в наши дни он не превратился в фешенебельный курорт, что, впрочем, не помешало ему войти в десятку самых красивых островов мира и в историю мирового кинематографа, став декорациями для многих фильмов.
Организационные детали
- Время в пути от Неаполя до Капри — 1 час, до Прочиды — 50 мин и до Искьи — 1 час (время указано только в одну сторону) на быстром корабле, 1 час 30 мин на пароме. Соответственно, на 1 день возможно заказать поездку только на один из этих островов.
- Цена указана только за экскурсию на один из этих островов.
- Стоимость проезда и билеты в музеи оплачиваются отдельно (в том числе, и на гида)
- Остров Капри. Прогулка займет около 4-5 часов (без учета времени на дорогу Неаполь — Капри — Неаполь), и, в основном, пешая. Предусмотрено передвижение на общественном транспорте из Капри в Анакапри и обратно.
- Остров Искья. Экскурсия займет порядка 4-5 часов (без учета времени на дорогу Неаполь — Искья — Неаполь). Передвижение возможно на общественном автобусе или же на такси, по желанию.
- Остров Прочида. Экскурсия включает посещение исторического центра Терра Мурата, старинных Казали и самого древнего порта острова. Экскурсия займет порядка 2-2,5 часов (без учета времени на дорогу Неаполь — Прочида — Неаполь).
- Добираться на острова достаточно легко, от пассажирского порта Неаполя — Беверелло — отходят быстрые алискафы и паромы во все эти направления
- Программа экскурсии может быть скорректированы с учётом ваших пожеланий