12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Эти волшебные острова

Погрузитесь в мир красоты и уединения, посетив жемчужины Неаполитанского залива - Капри, Искья и Прочиду
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию «Эти волшебные острова», включающую посещение трех уникальных островов Неаполитанского залива.

Каждый из них, будь то роскошный Капри, зеленый остров Искья с его термальными источниками или Прочида,
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сохранившая атмосферу рыбацкого поселения, раскроет перед вами свои тайны и красоты.

Вас ждут незабываемые впечатления от великолепных панорам, архитектурных шедевров и уникальной природы. Эта экскурсия подарит вам массу приятных воспоминаний и, возможно, захочется вернуться сюда снова

5
23 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные острова с разным характером
  • 🏰 Исторические памятники и архитектура
  • 🌿 Природные красоты и панорамные виды
  • 🛳 Удобные маршруты и транспорт
  • 🎥 Места съемок известных фильмов
  • 🏝 Эксклюзивные экскурсии с гидом

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения этих волшебных островов - с июня по сентябрь. В это время погода теплая и солнечная, что делает прогулки по островам особенно приятными. Весной и в октябре также можно насладиться красотой островов, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В остальное время года острова менее загружены туристами, но погодные условия могут быть менее комфортными для длительных прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Эти волшебные острова
Эти волшебные острова
Эти волшебные острова

Что можно увидеть

  • Сады Августа
  • Природная Арка
  • Пещера Матермания
  • Вилла Lysis
  • Монте Соларо
  • Вилла Анселя Мюнта
  • Арагонский замок
  • Терра Мурата
  • Казали
  • Порт Марина Гранде

Описание экскурсии

Роскошный Капри

Остров Капри — это синоним успеха, богатства и гламура. Он получил мировую известность благодаря своей потрясающей природной красоте моря, скал, всевозможных гротов, памятников архитектуры и знаменитостям, посетившим этот крохотный, но бесконечно красивый остров.

Наша прогулка начнётся прямо с Порта Марина Гранде, откуда на фуникулере мы поднимемся на знаменитую Пияццетту, а дальше по узеньким улочкам дойдем до Садов Августа, где вы увидите великолепную панораму. Для желающих возможна также прогулка по более сложному маршруту, которая позволит увидеть вблизи такие достопримечательности, как Природная Арка, Пещера Матермания, либо совершить прогулку к романтической вилле Lysis. Далее, переехав в городок Анакапри предлагаю подняться на самую высокую точку острова — Монте Соларо, откуда открывается еще одна панорама, но теперь уже на весь Неаполитанский залив и сам остров. Спустившись с вершины, вы можете посетить виллу знаменитого врача и филантропа Анселя Мюнта, перестроенную из здания древнего аббатства.

Замок и термальные источники на Искья

Остров Искья вас несомненно покорит вечнозелеными горами, кристально чистой водой моря, термальными источниками и, конечно же, памятниками архитектуры, главный из которых Арагонский замок — древняя цитадель, расположенная на отдельном островке, близ городка Искья Понте. Конечно же, вы узнаете об истории этих мест с древнейших времен, легенды и истории его жителей.

Прочида — обитель сирен и моряков

Остров Прочида и по нынешний день сохраняет весь колорит обычного рыбацкого селения с разноцветными домиками причудливых форм, и, в отличие от своих сестер Капри и Искьи, в наши дни он не превратился в фешенебельный курорт, что, впрочем, не помешало ему войти в десятку самых красивых островов мира и в историю мирового кинематографа, став декорациями для многих фильмов.

Организационные детали

  • Время в пути от Неаполя до Капри — 1 час, до Прочиды — 50 мин и до Искьи — 1 час (время указано только в одну сторону) на быстром корабле, 1 час 30 мин на пароме. Соответственно, на 1 день возможно заказать поездку только на один из этих островов.
  • Цена указана только за экскурсию на один из этих островов.
  • Стоимость проезда и билеты в музеи оплачиваются отдельно (в том числе, и на гида)
  • Остров Капри. Прогулка займет около 4-5 часов (без учета времени на дорогу Неаполь — Капри — Неаполь), и, в основном, пешая. Предусмотрено передвижение на общественном транспорте из Капри в Анакапри и обратно.
  • Остров Искья. Экскурсия займет порядка 4-5 часов (без учета времени на дорогу Неаполь — Искья — Неаполь). Передвижение возможно на общественном автобусе или же на такси, по желанию.
  • Остров Прочида. Экскурсия включает посещение исторического центра Терра Мурата, старинных Казали и самого древнего порта острова. Экскурсия займет порядка 2-2,5 часов (без учета времени на дорогу Неаполь — Прочида — Неаполь).
  • Добираться на острова достаточно легко, от пассажирского порта Неаполя — Беверелло — отходят быстрые алискафы и паромы во все эти направления
  • Программа экскурсии может быть скорректированы с учётом ваших пожеланий

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мира
Мира — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1879 туристов
Моё самое большое увлечение — это путешествия. Особенно меня интересуют места, связанные с легендами и мифами, с историческими событиями и известными персонажами разных эпох. Последние несколько лет я проживаю в
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Неаполе. Меня покорила его богатейшая и неповторимая культура, многовековая история и чарующая природа. Неаполь просто неисчерпаем, его можно открывать снова и снова, поэтому я постоянно изучаю всё, что связано с этим интереснейшим городом. И на моих экскурсиях я с удовольствием поделюсь с вами всем, что знаю, чтобы сделать ваш отдых не только приятным и полезным, но и запоминающимся и ярким.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
2
3
2
1
Марина
Мы побывали на острове Капри с замечательным гидом Мира. Это была самая интересная экскурсия. Я была с 3 сыновьями, не смотря на усталость, все остались очень довольны. Мира была постоянно
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с нами, начиная с парома. Она нам показала весчь остров, все два города. Мира везде с нами была, все подробно рассказывала. Это была не формальная экскурсия по времени, а очень интересная и познавательная прогулка. Когда вернемся и поедем на Искью, то только с Мирой. Рекомендую

Мы побывали на острове Капри с замечательным гидом Мира. Это была самая интересная экскурсия. Я была
Мы побывали на острове Капри с замечательным гидом Мира. Это была самая интересная экскурсия. Я была
Мы побывали на острове Капри с замечательным гидом Мира. Это была самая интересная экскурсия. Я была
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Лариса
Мне очень понравились виды острова. Рассказы моего гида Миры, которая умело сочетала факты из древней истории и более близких нам времен, провела по узким улочкам и красивым садикам, показала дома,
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где останавливались известные люди. Она также учла мои пожелания и сделала поправки к программе экскурсии. Экскурсия подойдет всем (мне 72 года, и я смогла получить большое удовольствие, потому что Мира исключила для меня самые крутые подъемы и спуски. Тем, кто захочет провести на острове как можно больше времени, можно еще порекомендовать поездку в Голубой грот и лодочную прогулку вокруг острова.
Не понравилась мне погода - +28С! Но, увы, погода от нас не зависит.

Мне очень понравились виды острова. Рассказы моего гида Миры, которая умело сочетала факты из древней истории
Мне очень понравились виды острова. Рассказы моего гида Миры, которая умело сочетала факты из древней истории
Мне очень понравились виды острова. Рассказы моего гида Миры, которая умело сочетала факты из древней истории
Мне очень понравились виды острова. Рассказы моего гида Миры, которая умело сочетала факты из древней истории
Мне очень понравились виды острова. Рассказы моего гида Миры, которая умело сочетала факты из древней истории
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Зоя
Очень понравилась экскурсия с Мирой на волшебный остров Капри. Я получила незабываемые впечатления от острова. Мира очень эрудированный гид, дала очень много интересной информации и очень грамотно построила маршрут.
Очень понравилась экскурсия с Мирой на волшебный остров Капри. Я получила незабываемые впечатления от острова. Мира
Очень понравилась экскурсия с Мирой на волшебный остров Капри. Я получила незабываемые впечатления от острова. Мира
Очень понравилась экскурсия с Мирой на волшебный остров Капри. Я получила незабываемые впечатления от острова. Мира
Очень понравилась экскурсия с Мирой на волшебный остров Капри. Я получила незабываемые впечатления от острова. Мира
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Вячеслав
Отличная экскурсия по острову Капри.
Отличная экскурсия по острову Капри.
Отличная экскурсия по острову Капри.
Отличная экскурсия по острову Капри.
Отличная экскурсия по острову Капри.
Отличная экскурсия по острову Капри.
Отличная экскурсия по острову Капри.
Отличная экскурсия по острову Капри.
Отличная экскурсия по острову Капри.+2
Отличная экскурсия по острову Капри.
Отличная экскурсия по острову Капри.
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Виктория
Ездили на экскурсию с Мирой на остров Капри. Мира очень приятный человек и отличный рассказчик. Она учла все наши пожелания и мы провели прекрасный день. Рекомендую выбирать её и вы не пожалеете.
Ездили на экскурсию с Мирой на остров Капри. Мира очень приятный человек и отличный рассказчик. Она
Ездили на экскурсию с Мирой на остров Капри. Мира очень приятный человек и отличный рассказчик. Она
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Елена
Мы с Миррой посетили волшебный остров Капри. Это была очень интересная и красивая поездка. Остров многообразен, поэтому Мирра строит экскурсию исходя из пожеланий и возможностей клиентов. Вы можете выбрать уровень
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сложности, который вам по силам. Мы предпочли наслаждаться в спокойном режиме, перемещаясь на всех доступных на Капри видах транспорта - фуникулере, кабриолете и подъемнике, прогулялись по улицам Капри и Ана Капри. Увидели чудо природы -знаменитую Арку и полюбовались панорамой острова с самой высокой точки. Мирра интересно рассказала историю острова, показала места, где жили знаменитости, завела в соборы Святого Стефана и Архангела Михаила. Мы получили большое удовольствие, рекомендуем посетить острова в компании Мирры.

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