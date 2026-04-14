Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады
Приглашаем вас на эксклюзивную прогулку по живописному острову Капри, расположенному всего в нескольких милях от берегов Неаполя. Вас ожидает путешествие на скоростном пароме, которое займет менее часа.
В программе - прогулка читать дальшеуменьшить
по тропе Ле Каланш, где каждый шаг открывает великолепные виды на море и скалы.
Вы узнаете истории старинных вилл Йовис и Лисис, окунетесь в атмосферу роскошных парков Астарита и садов Августа.
Эта экскурсия даст вам возможность прикоснуться к истории и культуре острова, познакомиться с местными традициями и насладиться уникальной природой.
Билеты на паром и входные билеты в музеи не включены в стоимость, но их приобретение не составит труда.
Это путешествие оставит незабываемые впечатления и станет одним из самых ярких моментов вашего пребывания в Италии
На фуникулёре мы доедем из порта в центр Капри и отправимся гулять по извилистым улицам, пропитанным цветочными ароматами. Зайдём в парк Астарита и сады Августа, где полюбуемся сказочной природой острова и морскими панорамами. А также совершим несложный 4-х километровый треккинг по живописной тропе Ле Каланш. Он не требует специальной физической подготовки и понравится путешественникам всех возрастов.
Старинные виллы
Капри — это не только фантастические пейзажи, но и старинная архитектура. Вы посетите расположенную на мысе виллу Йовис, принадлежавшую римскому императору Тиберию. А также виллу Лисис в неоклассическом стиле — я расскажу, как она стала любимым местом встреч художников и писателей 20 века. Кроме того, мы зайдём в парфюмерную фабрику Картузия, где вы познакомитесь с местными ароматами.
Организационные детали
Билеты не включены в стоимость: паром — 50 евро туда/обратно, фуникулёр — 4,80 евро туда/обратно, вилла Йовис — 7 евро, вилла Лисис — 1,50 евро, сады Августа — 1,50 евро. Цены указаны за человека. Для гида билеты покупать не нужно.
Обед оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Molobeverello
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 711 туристов
Я проживаю в контрастном Неаполе с 2001 года. Лицензированный гид. Шеф-повар по профессии. Увлечён путешествиями.
С удовольствием рассказываю о секретах итальянской кухни и традициях любимой Италии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
–
3
–
2
–
1
–
Елена
Павел, спасибо большое за прекрасную экскурсию на остров Капри. Это было очень приятное путешествие с погружением в историю, с невероятными видами с самой высокой точки, с неспешными прогулками, с горячим читать дальшеуменьшить
вкуснейшим кофе и яркими торговыми улочками. Отличная организация и продуманный маршрут. Всё легко, душевно, с юмором, с жизненными историями, с кулинарными секретами, отчего было нам хорошо и тепло, несмотря на ветреную и дождливую погоду. Павел, отдельное Вам спасибо за отличные фотографии и видеоролик с памятными моментами. Вспоминаем с теплотой и благодарностью.
Павел
Ответ организатора:
Елена благодаряю вас за душевный отзыв, с ув Павел
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анастасия
Спасибо за экскурсию. Было очень интересно узнать не только про остров Капри, откуда название возникло, но и услышать про жизнь жителей Неаполя. Капри очень красивый остров, завораживает. Экскурсия начинается с читать дальшеуменьшить
порта в Неаполе. До острова добираетесь на пароме, далее можно на такси кабриолете или на автобусе подняться на вершину острова и сделать красивые фотографии. Прокатиться на канатной дороге и спуститься по живописным улочкам.
Вам был полезен этот отзыв?
Люсьена
Нам оооочень повезло что выбрали именно Павла из все предложений! Если вам нужна прогулка по самым красивым местам, море впечатлений и эмоций, комфортное путешествие с добрым другом, который еще хорошо читать дальшеуменьшить
знает как, куда и зачем, то вам именно сюда. Все продумано Павлом для того, чтоб вам ни о чем не думать, а просто ловить ощущения! P.S. Да! Еще и сфотографирует вас столько сколько надо! Очень важно, что просить никого не приходилось🤗🤗🤗
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
Чудесная прогулка на Капри из Неаполя! Организация поездки на высшем уровне! Павел заботливый и внимательный, контактный. Прекрасный рассказчик и профессиональный повар! Получила массу удовольствия от общения. Бонусом стали атмосферные фотографии которые он делал сам. Рекомендую - однозначно!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Евгений
Огромное спасибо Павлу! Голубой грот - незабываемо! От канатки получил дикое наслажлание! Все супер!
Вам был полезен этот отзыв?
I
IRINA
Павел провел для нас потрясающую экскурсию на Капри. Очень интересный и неутомительный маршрут. Увидели множество прекрасных мест, узнали массу полезной и интересной информации и получили ценные советы. Посещение Капри с читать дальшеуменьшить
гидом это отличная идея. Самостоятельно мы бы не узнали и не увидели и половины того, что посмотрели с Павлом. Капри прекрасен, а в сопровождении Павла прекрасен вдвойне. С момента заказа экскурсии Павел всегда был на связи - максимум вовлечения, масса полезных советов и помощь во всех вопросах. Павел отличный гид, приятный собеседник и просто замечательный человек.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Неаполя
Похожие экскурсии на «Райский остров Капри: путешествие из Неаполя»