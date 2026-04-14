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Райский остров Капри: путешествие из Неаполя

Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады
Приглашаем вас на эксклюзивную прогулку по живописному острову Капри, расположенному всего в нескольких милях от берегов Неаполя. Вас ожидает путешествие на скоростном пароме, которое займет менее часа.

В программе - прогулка
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по тропе Ле Каланш, где каждый шаг открывает великолепные виды на море и скалы.

Вы узнаете истории старинных вилл Йовис и Лисис, окунетесь в атмосферу роскошных парков Астарита и садов Августа.

Эта экскурсия даст вам возможность прикоснуться к истории и культуре острова, познакомиться с местными традициями и насладиться уникальной природой.

Билеты на паром и входные билеты в музеи не включены в стоимость, но их приобретение не составит труда.

Это путешествие оставит незабываемые впечатления и станет одним из самых ярких моментов вашего пребывания в Италии

5
9 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные пейзажи
  • 🏛 Посещение исторических вилл
  • 🌸 Прогулка по цветущим улицам
  • 🚶‍♂️ Лёгкий треккинг для всех возрастов
  • 🛳 Путешествие на скоростном пароме
  • 🌊 Морские панорамы
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя

Что можно увидеть

  • Парк Астарита
  • Сады Августа
  • Вилла Йовис
  • Вилла Лисис
  • Парфюмерная фабрика Картузия

Описание экскурсии

Лёгкий треккинг, парки и роскошные виды

На фуникулёре мы доедем из порта в центр Капри и отправимся гулять по извилистым улицам, пропитанным цветочными ароматами. Зайдём в парк Астарита и сады Августа, где полюбуемся сказочной природой острова и морскими панорамами. А также совершим несложный 4-х километровый треккинг по живописной тропе Ле Каланш. Он не требует специальной физической подготовки и понравится путешественникам всех возрастов.

Старинные виллы

Капри — это не только фантастические пейзажи, но и старинная архитектура. Вы посетите расположенную на мысе виллу Йовис, принадлежавшую римскому императору Тиберию. А также виллу Лисис в неоклассическом стиле — я расскажу, как она стала любимым местом встреч художников и писателей 20 века. Кроме того, мы зайдём в парфюмерную фабрику Картузия, где вы познакомитесь с местными ароматами.

Организационные детали

  • Билеты не включены в стоимость: паром — 50 евро туда/обратно, фуникулёр — 4,80 евро туда/обратно, вилла Йовис — 7 евро, вилла Лисис — 1,50 евро, сады Августа — 1,50 евро. Цены указаны за человека. Для гида билеты покупать не нужно.
  • Обед оплачивается дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту Molobeverello
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 711 туристов
Я проживаю в контрастном Неаполе с 2001 года. Лицензированный гид. Шеф-повар по профессии. Увлечён путешествиями. С удовольствием рассказываю о секретах итальянской кухни и традициях любимой Италии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Елена
Павел, спасибо большое за прекрасную экскурсию на остров Капри. Это было очень приятное путешествие с погружением в историю, с невероятными видами с самой высокой точки, с неспешными прогулками, с горячим
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вкуснейшим кофе и яркими торговыми улочками. Отличная организация и продуманный маршрут. Всё легко, душевно, с юмором, с жизненными историями, с кулинарными секретами, отчего было нам хорошо и тепло, несмотря на ветреную и дождливую погоду. Павел, отдельное Вам спасибо за отличные фотографии и видеоролик с памятными моментами. Вспоминаем с теплотой и благодарностью.

Павел
Павел
Ответ организатора:
Елена благодаряю вас за душевный отзыв, с ув Павел
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А
Спасибо за экскурсию. Было очень интересно узнать не только про остров Капри, откуда название возникло, но и услышать про жизнь жителей Неаполя. Капри очень красивый остров, завораживает. Экскурсия начинается с
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порта в Неаполе. До острова добираетесь на пароме, далее можно на такси кабриолете или на автобусе подняться на вершину острова и сделать красивые фотографии. Прокатиться на канатной дороге и спуститься по живописным улочкам.

Спасибо за экскурсию. Было очень интересно узнать не только про остров Капри, откуда название возникло, но
Спасибо за экскурсию. Было очень интересно узнать не только про остров Капри, откуда название возникло, но
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Люсьена
Нам оооочень повезло что выбрали именно Павла из все предложений! Если вам нужна прогулка по самым красивым местам, море впечатлений и эмоций, комфортное путешествие с добрым другом, который еще хорошо
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знает как, куда и зачем, то вам именно сюда. Все продумано Павлом для того, чтоб вам ни о чем не думать, а просто ловить ощущения!
P.S. Да! Еще и сфотографирует вас столько сколько надо! Очень важно, что просить никого не приходилось🤗🤗🤗

Нам оооочень повезло что выбрали именно Павла из все предложений! Если вам нужна прогулка по самым
Нам оооочень повезло что выбрали именно Павла из все предложений! Если вам нужна прогулка по самым
Нам оооочень повезло что выбрали именно Павла из все предложений! Если вам нужна прогулка по самым
Нам оооочень повезло что выбрали именно Павла из все предложений! Если вам нужна прогулка по самым
Нам оооочень повезло что выбрали именно Павла из все предложений! Если вам нужна прогулка по самым
Нам оооочень повезло что выбрали именно Павла из все предложений! Если вам нужна прогулка по самым
Нам оооочень повезло что выбрали именно Павла из все предложений! Если вам нужна прогулка по самым
Нам оооочень повезло что выбрали именно Павла из все предложений! Если вам нужна прогулка по самым+2
Нам оооочень повезло что выбрали именно Павла из все предложений! Если вам нужна прогулка по самым
Нам оооочень повезло что выбрали именно Павла из все предложений! Если вам нужна прогулка по самым
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Т
Чудесная прогулка на Капри из Неаполя! Организация поездки на высшем уровне! Павел заботливый и внимательный, контактный. Прекрасный рассказчик и профессиональный повар! Получила массу удовольствия от общения. Бонусом стали атмосферные фотографии которые он делал сам. Рекомендую - однозначно!
Чудесная прогулка на Капри из Неаполя! Организация поездки на высшем уровне! Павел заботливый и внимательный, контактный.
Чудесная прогулка на Капри из Неаполя! Организация поездки на высшем уровне! Павел заботливый и внимательный, контактный.
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Е
Огромное спасибо Павлу! Голубой грот - незабываемо! От канатки получил дикое наслажлание! Все супер!
Огромное спасибо Павлу! Голубой грот - незабываемо! От канатки получил дикое наслажлание! Все супер!
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I
Павел провел для нас потрясающую экскурсию на Капри. Очень интересный и неутомительный маршрут. Увидели множество прекрасных мест, узнали массу полезной и интересной информации и получили ценные советы. Посещение Капри с
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гидом это отличная идея. Самостоятельно мы бы не узнали и не увидели и половины того, что посмотрели с Павлом. Капри прекрасен, а в сопровождении Павла прекрасен вдвойне. С момента заказа экскурсии Павел всегда был на связи - максимум вовлечения, масса полезных советов и помощь во всех вопросах. Павел отличный гид, приятный собеседник и просто замечательный человек.

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