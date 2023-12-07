Приглашаю вместе погулять по идиллическому острову Капри. Мы отправимся в него на скоростном пароме — время в пути займёт меньше часа. Приготовьтесь к встрече с невероятными пейзажами! Мы пройдём по треккинговой тропе Ле Каланш, посетим парк Астарита и сады Августа. А также 2 старинные виллы: Йовис и Лисис. В пути поговорим о местных традициях, истории и современной жизни.

Описание

Что вас ожидает

Лёгкий треккинг, парки и роскошные виды

На фуникулёре мы доедем из порта в центр Капри и отправимся гулять по извилистым улицам, пропитанным цветочными ароматами. Зайдём в парк Астарита и сады Августа, где полюбуемся сказочной природой острова и морскими панорамами. А также совершим несложный 4-х километровый треккинг по живописной тропе Ле Каланш. Он не требует специальной физической подготовки и понравится путешественникам всех возрастов.

Старинные виллы

Капри — это не только фантастические пейзажи, но и старинная архитектура. Вы посетите расположенную на мысе виллу Йовис, принадлежавшую римскому императору Тиберию. А также виллу Лисис в неоклассическом стиле — я расскажу, как она стала любимым местом встреч художников и писателей 20 века. Кроме того, мы зайдём в парфюмерную фабрику Картузия, где вы познакомитесь с местными ароматами.

Организационные детали