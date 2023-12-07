Райский остров Капри: путешествие из Неаполя

Индивидуальная экскурсия в Неаполе

Старинные виллы, лёгкий живописный треккинг и завораживающие панорамы в душевной компании

Приглашаю вместе погулять по идиллическому острову Капри. Мы отправимся в него на скоростном пароме — время в пути займёт меньше часа.

Приготовьтесь к встрече с невероятными пейзажами! Мы пройдём по треккинговой тропе Ле Каланш, посетим парк Астарита и сады Августа. А также 2 старинные виллы: Йовис и Лисис. В пути поговорим о местных традициях, истории и современной жизни.
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
Ближайшие даты:
7
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8
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10
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Описание

Что вас ожидает

Лёгкий треккинг, парки и роскошные виды

На фуникулёре мы доедем из порта в центр Капри и отправимся гулять по извилистым улицам, пропитанным цветочными ароматами. Зайдём в парк Астарита и сады Августа, где полюбуемся сказочной природой острова и морскими панорамами. А также совершим несложный 4-х километровый треккинг по живописной тропе Ле Каланш. Он не требует специальной физической подготовки и понравится путешественникам всех возрастов.

Старинные виллы

Капри — это не только фантастические пейзажи, но и старинная архитектура. Вы посетите расположенную на мысе виллу Йовис, принадлежавшую римскому императору Тиберию. А также виллу Лисис в неоклассическом стиле — я расскажу, как она стала любимым местом встреч художников и писателей 20 века. Кроме того, мы зайдём в парфюмерную фабрику Картузия, где вы познакомитесь с местными ароматами.

Организационные детали

  • Билеты не включены в стоимость: паром — 50 евро туда/обратно, фуникулёр — 4,80 евро туда/обратно, вилла Йовис — 7 евро, вилла Лисис — 1,50 евро, сады Августа — 1,50 евро. Для гида билеты покупать не нужно.
  • Обед оплачивается дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в порту Molobeverello
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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