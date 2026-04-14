Приглашаем вас на эксклюзивную прогулку по живописному острову Капри, расположенному всего в нескольких милях от берегов Неаполя. Вас ожидает путешествие на скоростном пароме, которое займет менее часа.В программе - прогулка

по тропе Ле Каланш, где каждый шаг открывает великолепные виды на море и скалы. Вы узнаете истории старинных вилл Йовис и Лисис, окунетесь в атмосферу роскошных парков Астарита и садов Августа. Эта экскурсия даст вам возможность прикоснуться к истории и культуре острова, познакомиться с местными традициями и насладиться уникальной природой. Билеты на паром и входные билеты в музеи не включены в стоимость, но их приобретение не составит труда. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и станет одним из самых ярких моментов вашего пребывания в Италии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Лёгкий треккинг, парки и роскошные виды

На фуникулёре мы доедем из порта в центр Капри и отправимся гулять по извилистым улицам, пропитанным цветочными ароматами. Зайдём в парк Астарита и сады Августа, где полюбуемся сказочной природой острова и морскими панорамами. А также совершим несложный 4-х километровый треккинг по живописной тропе Ле Каланш. Он не требует специальной физической подготовки и понравится путешественникам всех возрастов.

Старинные виллы

Капри — это не только фантастические пейзажи, но и старинная архитектура. Вы посетите расположенную на мысе виллу Йовис, принадлежавшую римскому императору Тиберию. А также виллу Лисис в неоклассическом стиле — я расскажу, как она стала любимым местом встреч художников и писателей 20 века. Кроме того, мы зайдём в парфюмерную фабрику Картузия, где вы познакомитесь с местными ароматами.

Организационные детали