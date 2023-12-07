Старинные виллы, лёгкий живописный треккинг и завораживающие панорамы в душевной компании
Приготовьтесь к встрече с невероятными пейзажами! Мы пройдём по треккинговой тропе Ле Каланш, посетим парк Астарита и сады Августа. А также 2 старинные виллы: Йовис и Лисис. В пути поговорим о местных традициях, истории и современной жизни.
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Описание
Что вас ожидает
Лёгкий треккинг, парки и роскошные виды
На фуникулёре мы доедем из порта в центр Капри и отправимся гулять по извилистым улицам, пропитанным цветочными ароматами. Зайдём в парк Астарита и сады Августа, где полюбуемся сказочной природой острова и морскими панорамами. А также совершим несложный 4-х километровый треккинг по живописной тропе Ле Каланш. Он не требует специальной физической подготовки и понравится путешественникам всех возрастов.
Старинные виллы
Капри — это не только фантастические пейзажи, но и старинная архитектура. Вы посетите расположенную на мысе виллу Йовис, принадлежавшую римскому императору Тиберию. А также виллу Лисис в неоклассическом стиле — я расскажу, как она стала любимым местом встреч художников и писателей 20 века. Кроме того, мы зайдём в парфюмерную фабрику Картузия, где вы познакомитесь с местными ароматами.
Организационные детали
- Билеты не включены в стоимость: паром — 50 евро туда/обратно, фуникулёр — 4,80 евро туда/обратно, вилла Йовис — 7 евро, вилла Лисис — 1,50 евро, сады Августа — 1,50 евро. Для гида билеты покупать не нужно.
- Обед оплачивается дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в порту Molobeverello
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.