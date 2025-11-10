Мои заказы

Увидеть Неаполь

Неаполь - город, который влюбляет в себя с первого взгляда. От набережной Мерджелина до террасы Сант-Антонио - каждое место уникально
Каждый год Неаполь привлекает миллионы туристов, и большинство из них возвращаются снова.

Город предлагает уникальные виды на Везувий, чарующую набережную Мерджелина и исторический центр Спакканаполи.

Здесь можно насладиться ароматами традиционной кухни и посетить знаменитые достопримечательности, такие как Замок Яйца и Площадь Плебисцита. Неаполь - это город, который волнует и обвораживает, оставляя в сердце незабываемые впечатления

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Виды на Везувий и море
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🍕 Ароматы традиционной кухни
  • 📸 Фото на память с террасы Сант-Антонио
  • 🎨 Богатая культура и история
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Замок Яйца
  • Анжуйская крепость
  • Королевский дворец
  • Площадь Плебисцита
  • Спакканаполи

Описание экскурсии

Неаполь — город эмоций и впечатлений

«Vedi Napoli e poi muori!» — «Увидеть Неаполь и умереть!» Эта фраза, ставшая известной благодаря Илье Эренбургу, на самом деле родилась в Неаполе. Она подчеркивает, что хоть раз в жизни стоит увидеть красоты этого города.

История фразы

Неаполитанцы говорят: «Vedi Napoli e poi muori!», напоминая о великолепии, которое можно найти в их родном городе. Эта фраза появилась в дневниках Иоганна Гёте в марте 1787 года и стала краеугольным камнем его книги «Итальянское путешествие». Город нигде не расписывается так подробно, как в этой выражении.

Природные красоты

Неаполь удивляет своим морем, чудесным небом и величественным Везувием. Но это не только пейзажи:

  • Набережная Мерджелина, где романтика бродит по узким улочкам,
  • Аромат горячих таралли и мидий,
  • Традиционная сфольятелла рядом с Замком Яйца.

Обязательные остановки

Обязательно стоит посетить террасу Сант-Антонио в Позиллипо, откуда открывается захватывающий вид на Неаполь от рассвета до заката. Здесь делать фото на память стало традицией!

Исторические достопримечательности

Не забудьте заглянуть:

  1. Анжуйская крепость,
  2. Королевский дворец,
  3. Площадь Плебисцита,
  4. Исторический центр Спакканаполи с рождественскими вертепами Сан-Грегорио Армено.

Неаполь — город, который живет

Неаполь никогда не спит; он полон жизни, звуков, цвета и традиций. Каждый год миллионы туристов наслаждаются его очарованием и, возможно, испытывают тягу вернуться обратно.

Синдром "Napolitudine"

Покидая Неаполитанский залив, многие чувствуют ностальгию. Это не просто место — это эмоция, которая охватывает. Фраза «Увидеть Неаполь и умереть!» уже не просто слова, а символ глубоких чувств и воспоминаний.

Заключение

Неаполь обладает удивительным даром влюблять в себя. Этот город захватывает своей теплотой, и рано или поздно каждый хочет вернуться. Неаполь удивляет, обвораживает и оставляет след в сердце каждого, кто его посещает.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza Municipio
Завершение: Piazza Plebiscito
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

