1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Неаполю: от дворцов до живых улиц
Погрузитесь в атмосферу Неаполя: от величественных дворцов до живописных улиц, где бьется сердце города
Начало: У фонтана Нептуна на площади Municipio
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
История и архитектура средневековых шедевров
Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
от €100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увидеть Неаполь: путешествие в сердце истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир Неаполя, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Помпеи - античная машина времени
Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад
Начало: У Porta Marina Superiore
Завтра в 12:30
10 июня в 09:00
€192 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Помпеи - взгляд в прошлое: индивидуальная экскурсия из Неаполя
Погрузитесь в атмосферу древних Помпей, где история оживает на каждом шагу в этом городе-музее
Начало: Жд вокзал по линии Circumvesuviana на Сорренто, вы...
Завтра в 12:00
19 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неаполь - любовь с первого взгляда
Посетите главные святыни Неаполя, включая Кафедральный собор, усыпальницу Влада Дракулы и монастырь Сан Грегорио Армено. Полюбите этот город навсегда
Начало: На площади Гарибальди
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неаполь - самое интересное: путешествие по историческим местам
Откройте для себя сокровища Неаполя: от древних руин до живописных улиц, где каждый уголок наполнен историей
Сегодня в 13:30
Завтра в 12:00
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Магия неаполитанского: путешествие по историческому центру Неаполя
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя: от древних улиц до знаменитых вкусовых традиций
Начало: Виа Дуомо
Завтра в 15:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
Завтра в 15:00
11 июня в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Эти волшебные острова»: Капри, Искья, Прочида
Погрузитесь в мир красоты и уединения, посетив жемчужины Неаполитанского залива - Капри, Искья и Прочиду
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неаполь на ладони: холм Вомеро, замок Сант Эльмо, монастырь Сан Мартино
Погрузитесь в средневековую атмосферу Неаполя, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: Центральный вокзал
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кулинарное путешествие по Неаполю: от кофе до традиционной пиццы
Вкусите Неаполь: исследуйте вкусовые оттенки города на эксклюзивной гастрономической прогулке
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от €100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неаполь - первое свидание: от площади Муниципалитета до Везувия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 12:00
10 июня в 16:00
€134 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Тайны и легенды Неаполя: увлекательная прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Неаполя, открывая его историю и культуру в уютной компании единомышленников
Начало: На piazza Dante
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€45 за человека
Мини-группа
2 часа
Гастрономическая экскурсия по Неаполю в мини-группе
Погрузитесь в гастрономическое наследие Неаполя с нашей авторской прогулкой. Попробуйте уникальные деликатесы и узнайте их историю
Начало: В районе круизного порта
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
€40 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Экскурсия из Неаполя на Капри: вилла Сан-Микеле и панорамы Соларо
Путешествие на остров Капри: откроем вместе великолепие Анакапри и завораживающие виды с горы Соларо
Начало: Причал «Беверелло» Неаполь
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€230 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Помпеи - это настоящая машина времени, уносящая нас в далёкое прошлое. Узнайте, как жили люди почти 2000 лет назад и найдите параллели с современностью
Начало: У входа в Порта Марина (porta Marina) возле билетн...
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€147 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Райский остров Капри: индивидуальное путешествие из Неаполя
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады
Начало: В порту Molobeverello
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
260€234 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Из Неаполя - в античную Капую: гладиаторы, музеи, храм Митры
Исследуйте древнюю Капую, известную как «Второй Рим». Узнайте о восстании Спартака, посетите музей гладиаторов и храм Митры. Незабываемое путешествие в историю
Начало: На площади Гарибальди
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Очарование античного Неаполя»: путешествие сквозь века
Путешествие по античному Неаполю - это уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре древних цивилизаций
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неаполь: дворец Бурбонов и сады - лучше ли Версаль?
Познайте величие неаполитанских Бурбонов, их роскошный дворец и сады, сравнимые с Версалем
Сегодня в 14:30
Завтра в 12:30
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия «Многогранный Неаполь»: погружение в историю города
Вас ждет познавательное путешествие по Неаполю, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Завтра в 14:30
10 июня в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Эрколано: следы античности в тени Везувия
Путешествие в прошлое: Эрколано ждет вас, чтобы раскрыть свои тайны и историю, замурованную веками
Сегодня в 13:30
Завтра в 12:30
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия за покупками в Неаполе: мода и эксклюзивы
Ваш личный гид по миру моды Неаполя: от эксклюзивных бутиков до выгодных аутлетов. Погрузитесь в шопинг без языковых барьеров
Начало: Piazza Municipio или отель клиента
Сегодня в 19:00
11 июня в 09:00
от €100 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Неаполю: запечатлейте лучшие моменты вашего путешествия
Фотопрогулка по живописным улочкам Неаполя, где вас ждут замок, площадь и исторический район. Поймайте счастливые моменты и узнайте интересные истории
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неаполь, amore mio: путешествие по душе Италии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя, где каждый уголок наполнен историей и современностью
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€240 за всё до 8 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Групповая пешеходная экскурсия по историческому Неаполю
Откройте великолепие Неаполя в компании опытного гида. Идеальный маршрут для первого знакомства с городом
Начало: Фонтан Нептуна на площади Municipio
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€30 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Тайны и легенды Неаполя
Начало: Место встречи: у белого памятника Данте (Dante)
Расписание: Ежедневно 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€45 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Вкусный Неаполь: гастрономический тур по южному городу
Гастрономическая экскурсия по Неаполю с дегустациями в колоритных заведениях. Узнайте город через его кухню и попробуйте лучшие местные блюда
Начало: Станция метро Toledo
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€45 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Сокровенные уголки Неаполя: путешествие по уникальным местам города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Неаполя, исследуя его узкие улочки, цветные граффити и исторические лестницы
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
€125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 11:00
от €150 за экскурсию
Индивидуальная
4.5 часа
Из Неаполя на колоритный остров Прочида: путешествие в аутентичность
Погрузитесь в атмосферу неспешной жизни и красочных пейзажей на экскурсии по острову Прочида из Неаполя
Начало: В порту Беверелло
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
€360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия: Капелла Сан-Северо и древний Неаполь - путешествие в историю
Откройте для себя тайны Капеллы Сан-Северо и пройдитесь по историческим улочкам Неаполя, встречая его культуру и традиции
Начало: Около капеллы
Завтра в 12:00
10 июня в 09:30
€192 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровищница Святого Януария: экскурсия с личным гидом в Неаполе
Погрузитесь в историю Неаполя, узнайте тайны Сокровищницы Святого Януария и насладитесь красотой города
Начало: У Музея религиозных реликвий
Завтра в 12:00
10 июня в 09:30
€192 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неапольский путь Марадоны: экскурсия по футбольным святыням
Почувствуйте дух футбола в Неаполе, идя по следам великого Марадоны в рамках индивидуальной экскурсии
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€165 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€165 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Мистический Неаполь - в мини-группе
Отправиться на поиски философского камня и прикоснуться к тайнам, охраняемым тамплиерами и масонами
Начало: в районе Пьяцца Муничипио (порт Неаполя)
€30 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Караваджо в Неаполе: гений, бунтарь, беглец
Пройти по неаполитанским следам мастера эпохи барокко - без суеты и в дружеской атмосфере
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€280 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина4 июня 2024Ирина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречи и вариантах транспортного доступа
- ННина4 июня 2024Мы провели прекрасный день в компании Ольги! Она не только прекрасный рассказчик, но и чудесный по энергетике человек! С Ольгой легко, интересно и познавательно! Мы невероятно довольны и благодарны Ольге! Желаю новых маршрутов и отзывчивых путешественников!
- ЭЭмилия3 июня 2024Женя прекрасно знает город и его историю. Ей очень важно поделиться своими знаниями с вами и передать свою любовь. И это ей удалось. После нашей экскурсии мы хотим вернуться в Неаполь и узнать его поближе.
- ТТатьяна2 июня 2024Экскурсия была легкой и достаточно познавательной по центру города. Приятно было выпить кофе в старинном кафе и ознакомиться с разными гранями города с многовековой историей
- ААнастасия31 мая 2024Отличная увлекательная экскурсия. Илона замечательный рассказчик. После первого впечатления боялась что город не понравится, но Илона открыла его с очень интересной стороны - не просто исторические факты, а ещё колоритные зарисовки, интересный маршрут и эмоциональное повествование. Рекомендую.
- ССанта29 мая 2024Неаполь в Италии как страна в стране. Здесь не просто колоритные улички и жители, здесь оказалось самое лучшее кофе и
- ТТатьяна26 мая 2024Ирина не смогла провести нам экскурсию, тк в наших планах было еще посещения Везувия. Но она передала нас в очень надежные руки! Мы остались довольны
- ИИна25 мая 2024Если вы хотите услышать о том, как передавались династии, кто на ком женился, какие святые покровительствуют Неаполю, какие церкви и известные художники, целители и исторические личности были в Неаполе, то Евгения сделает ваше посещение Неаполя незабываемым
- ИИрина25 мая 2024Посетили на днях Неаполь и Рим. Мария нам показала Неаполь во всей красе. Отличный гид,прекрасная подача,интересно. Показалось,что мы бы ещё готовы были бы ходить и ходить. слушать и слушать. Огромное спасибо Марии,Прекрасная экскурсия.
- ААнгелина24 мая 2024Очень понравилась экскурсия, Эллина подготовила экскурсию по нашему запросу: за 2 часа прошли Помпеи, за два часа прошлись по Неаполю. Всё очень содержательно, компактно и интересно. Живая, эмоциональная подача информации для обычного слушателя. Спасибо. Амальфи в следующий раз))
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