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И Ирина Первое знакомство с Неаполем Посетили на днях Неаполь и Рим. Мария нам показала Неаполь во всей красе. Отличный гид,прекрасная подача,интересно. Показалось,что мы бы ещё готовы были бы ходить и ходить. слушать и слушать. Огромное спасибо Марии,Прекрасная экскурсия.