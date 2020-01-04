2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе

Погрузиться в прошлое и настоящее города и познать характер его жителей

Лела
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Лела – представитель гидов
Неаполь — не опасный населённый пункт, а центр юга Италии, полный удивительных историй и красивых уголков.

Вы узнаете, почему римляне построили этот город по особой схеме и дали ему такое название.

Откроете традиции и секреты местной кухни.

Исследуете Неаполь с разных сторон и прочувствуете его характер.
35 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на piazza Dante
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе

Что вас ожидает

Нескучная прогулка по колоритному городу
Церковь Джезу Нуово и одноимённая площадь, средневековая базилика Санта-Кьяра, Кафедральный собор, площадь Сан-Доменико-Маджоре — в маршрут войдут главные достопримечательности Неаполя. Вы прогуляетесь по улице Спакканаполи, построенной ещё в греко-римскую эпоху, и рассмотрите рождественские вертепы — презепе — на Сан-Грегорио-Армено. Кроме того, гид покажет кварталы и улочки, неизвестные туристам, и вы увидите, как живут горожане.

Факты и легенды Неаполя
Вы услышите интересные детали о строительстве города: почему его сооружали по особой схеме и дали такое название. Откроете, что такое «декумано» и какая улица «рассекает» город. Узнаете, почему Неаполь был самым богатым населённым пунктом страны и каким он стал сейчас. Великое неаполитанское чудо, оптический секрет местного пантеона, месторасположение «завуалированного Христоса», к которому приезжают паломники со всего света, — вы прикоснётесь к тайнам и легендам центра южной Италии.

Загадки неаполитанской души
Гид ответит на тысячи «почему» о нравах неаполитанцев: почему считается удачей владеть домом недалёко от вулкана, почему местные уверены, что живут в самом красивом месте на земле, почему они не причисляют себя к итальянцам, почему появился культ семьи и еды и почему горожане радуются, когда ежегодно в капелле Святого Януария закипает кровь. О суевериях и любви к ликеру лимончелло, гордом характере и секретах торга на рынке — будет много интересного о местных нравах и обычаях.

Рекомендации и лайфхаки по покорению Неаполя
Вас ждут рассказы о лакомствах местной кухни и советы — где выпить лимончелло, попробовать сочную моцареллу и продегустировать самую вкусную пиццу. С каких площадок открывается захватывающий вид на город и как до них добраться. Вы разберётесь, где развлечься вечером, что ещё посмотреть и куда отправиться в окрестностях: на Капри, к Везувию и другим интереснейшим локациям Италии.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
  • Дополнительных расходов не предусмотрено.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
  • В некоторые дни высокого сезона общее количество участников может быть до 8 человек.
Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе

Экскурсия проводится в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура на piazza Dante.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Лела
Лела
Buongiorno! Меня зовут Лела. Я работаю в сфере туризма в Риме с 2014 года, и моя главная задача — влюбить вас в этот необыкновенный Вечный город. Я много путешествую и, как и вам, мне давно уже не нравятся классически-скучные, перенасыщенные датами и фактами экскурсии. Именно поэтому вместе с такими же неравнодушными единомышленниками (гидами и местными жителями) мы придумали и запустили для вас лёгкие, увлекательные и недорогие прогулки в Риме и Неаполе. Ci vediamo presto!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 января 2020
Очень интересная экскурсия. Узнали много нового. После нее хочется еще раз вернуться в Неаполь
1 декабря 2019
Екатерина - отличный гид! Экскурсия прошла совсем незаметно. Минимум сухой истории, максимум интересных фактов и легенд! Не стесняйтесь спрашивать и просить советов! Город откроется вам совсем с другой стороны.

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