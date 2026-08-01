2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Церковь Джезу Нуово и одноимённая площадь, средневековая базилика Санта-Кьяра, Кафедральный собор, площадь Сан-Доменико-Маджоре — в маршрут войдут главные достопримечательности Неаполя. Вы прогуляетесь по улице Спакканаполи, построенной ещё в греко-римскую эпоху, и рассмотрите рождественские вертепы — презепе — на Сан-Грегорио-Армено. Кроме того, гид покажет кварталы и улочки, неизвестные туристам, и вы увидите, как живут горожане.
Факты и легенды Неаполя
Вы услышите интересные детали о строительстве города: почему его сооружали по особой схеме и дали такое название. Откроете, что такое «декумано» и какая улица «рассекает» город. Узнаете, почему Неаполь был самым богатым населённым пунктом страны и каким он стал сейчас. Великое неаполитанское чудо, оптический секрет местного пантеона, месторасположение «завуалированного Христоса», к которому приезжают паломники со всего света, — вы прикоснётесь к тайнам и легендам центра южной Италии.
Загадки неаполитанской души
Гид ответит на тысячи «почему» о нравах неаполитанцев: почему считается удачей владеть домом недалёко от вулкана, почему местные уверены, что живут в самом красивом месте на земле, почему они не причисляют себя к итальянцам, почему появился культ семьи и еды и почему горожане радуются, когда ежегодно в капелле Святого Януария закипает кровь. О суевериях и любви к ликеру лимончелло, гордом характере и секретах торга на рынке — будет много интересного о местных нравах и обычаях.
Рекомендации и лайфхаки по покорению Неаполя
Вас ждут рассказы о лакомствах местной кухни и советы — где выпить лимончелло, попробовать сочную моцареллу и продегустировать самую вкусную пиццу. С каких площадок открывается захватывающий вид на город и как до них добраться. Вы разберётесь, где развлечься вечером, что ещё посмотреть и куда отправиться в окрестностях: на Капри, к Везувию и другим интереснейшим локациям Италии.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предусмотрено
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
В некоторые дни высокого сезона общее количество участников может быть до 8 человек
ежедневно в 09:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€65
Дети до 16 лет
€35
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На piazza Dante
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лела — ваша команда гидов в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 6139 туристов
Buongiorno! Я работаю в сфере туризма в Риме с 2014 года, и моя главная задача — влюбить вас в этот необыкновенный Вечный город. Я много путешествую и мне, как и читать дальшеуменьшить
вам, давно уже не нравятся классически скучные, перенасыщенные датами и фактами экскурсии. Именно поэтому вместе с такими же неравнодушными единомышленниками (гидами и местными жителями) мы придумали и запустили для вас лёгкие, увлекательные и недорогие прогулки в Риме и Неаполе. Ci vediamo presto!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
2
3
–
2
–
1
–
Руслан
Неаполь, конечно, оставил двоякое впечатление, но экскурсия была интересной и познавательной! Спасибо ❤️
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Марина
Экскурсовод Мира. Отличная организация, насыщенная программа, масса интересных фактов и тёплая атмосфера. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Неаполь глазами человека, который его действительно знает и люби
+1
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I
Inga
Cпасибо Мире за прекрасную экскурсию!
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Галина
экскурсия была интересной! всем советую!
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L
Lina
Отличная экскурсия! Охватывает все интересные места старого города! Гид Мира отлично знает материал и обращает внимание на многие интересные детали которые самостоятельно можно запросто пройти. Подходит даже для тех, кто плохо или совсем не разбирается в истории и искусстве, Мира подробно и максимально доступно может все объяснить. Но лучше идти отдохнувшим, налегке и удобно одетым.
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N
Ninel
Влюбилась в Неаполь за его мощь, историю и характер. Каждая улочка невероятно интересна. Жаль что у нас было всего несколько часов на знакомство с этим неординарным городом. Лела, огромное спасибо за время поведенное с вами и ваше терпение (туристы, как маленькие дети. . с ними не легко)
+2
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