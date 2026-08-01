2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Неаполю, где каждый уголок скрывает свои загадки.Вас ждет знакомство с главными достопримечательностями: Церковь Джезу Нуово, базилика Санта-Кьяра, Кафедральный собор и другие.Маршрут экскурсии пролегает через

исторические улицы, включая знаменитую Спакканаполи, и ведет к уникальным рождественским вертепам на Сан-Грегорио-Армено. Ваш гид раскроет секреты строительства города, расскажет о неаполитанских традициях, местной кухне и поведает легенды, окутывающие этот древний город. Узнайте, почему Неаполь считается одним из самых красивых мест на земле, и какие суеверия и обычаи формируют неповторимый характер его жителей. Экскурсия также предоставит вам полезные рекомендации, чтобы максимально насладиться пребыванием в этом чарующем городе

Описание экскурсии

Нескучная прогулка по колоритному городу

Церковь Джезу Нуово и одноимённая площадь, средневековая базилика Санта-Кьяра, Кафедральный собор, площадь Сан-Доменико-Маджоре — в маршрут войдут главные достопримечательности Неаполя. Вы прогуляетесь по улице Спакканаполи, построенной ещё в греко-римскую эпоху, и рассмотрите рождественские вертепы — презепе — на Сан-Грегорио-Армено. Кроме того, гид покажет кварталы и улочки, неизвестные туристам, и вы увидите, как живут горожане.

Факты и легенды Неаполя

Вы услышите интересные детали о строительстве города: почему его сооружали по особой схеме и дали такое название. Откроете, что такое «декумано» и какая улица «рассекает» город. Узнаете, почему Неаполь был самым богатым населённым пунктом страны и каким он стал сейчас. Великое неаполитанское чудо, оптический секрет местного пантеона, месторасположение «завуалированного Христоса», к которому приезжают паломники со всего света, — вы прикоснётесь к тайнам и легендам центра южной Италии.

Загадки неаполитанской души

Гид ответит на тысячи «почему» о нравах неаполитанцев: почему считается удачей владеть домом недалёко от вулкана, почему местные уверены, что живут в самом красивом месте на земле, почему они не причисляют себя к итальянцам, почему появился культ семьи и еды и почему горожане радуются, когда ежегодно в капелле Святого Януария закипает кровь. О суевериях и любви к ликеру лимончелло, гордом характере и секретах торга на рынке — будет много интересного о местных нравах и обычаях.

Рекомендации и лайфхаки по покорению Неаполя

Вас ждут рассказы о лакомствах местной кухни и советы — где выпить лимончелло, попробовать сочную моцареллу и продегустировать самую вкусную пиццу. С каких площадок открывается захватывающий вид на город и как до них добраться. Вы разберётесь, где развлечься вечером, что ещё посмотреть и куда отправиться в окрестностях: на Капри, к Везувию и другим интереснейшим локациям Италии.

Организационные детали