Спакканаполи – экскурсии в Неаполе

Найдено 3 экскурсии в категории «Спакканаполи» в Неаполе на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Тайны и легенды Неаполя
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Тайны и легенды Неаполя
Начало: Место встречи: у белого памятника Данте (Dante)
Расписание: Ежедневно 09:30
Завтра в 09:30
14 апр в 09:30
€45 за человека
Гастрономический тур от шеф-повара по вечернему Неаполю
Пешая
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Гастрономический тур от шеф-повара
Погрузитесь в атмосферу вечернего Неаполя, пробуя аутентичные блюда и наслаждаясь видами. Узнайте секреты местной кухни с шеф-поваром
Начало: Площадь Данте, 53
Расписание: По согласованию с гидом.
15 апр в 16:00
16 апр в 16:00
€50 за человека
Увидеть Неаполь
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Увидеть Неаполь
Начало: Piazza Municipio
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    23 марта 2025
    Гастрономический тур от шеф-повара по вечернему Неаполю
    Стоит начать с очень хорошей коммуникации: Павел быстро отвечает и реагирует на смену планов. Гастрономическая экскурсия после долгой дороги (наш рейс
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    задержался на 1.5 часа) - это то, что нужно голодным туристам для знакомства с Неаполем:) Павел провел нас через весь центр вечернего города с несколькими остановками для дегустации уличной еды и конечно же апероля. Но не только гастрономией запомнилась нам эта экскурсия - Павел очень много и интересно рассказывал про историю города и советовал места, которые стоит посетить уже при свете дня. Закончилась экскурсия на холме, с которого открывался великолепный вид на город в огнях и Везувий в дымке. Кстати, Павел также может организовать трансфер из аэропорта за умеренную цену, чем мы с удовольствием воспользовались:)

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Спакканаполи»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайны и легенды Неаполя
  2. Гастрономический тур от шеф-повара по вечернему Неаполю
  3. Увидеть Неаполь
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Везувий
  3. Галерея Умберто
  4. Санта-Кьяра
  5. Кастель-дель-Ово
  6. Королевский дворец в Казерте
  7. Амальфитанское побережье
  8. Замок Сант-Эльмо
  9. Капелла Сан-Северо
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в апреле 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Спакканаполи" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 250. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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