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задержался на 1.5 часа) - это то, что нужно голодным туристам для знакомства с Неаполем:) Павел провел нас через весь центр вечернего города с несколькими остановками для дегустации уличной еды и конечно же апероля. Но не только гастрономией запомнилась нам эта экскурсия - Павел очень много и интересно рассказывал про историю города и советовал места, которые стоит посетить уже при свете дня. Закончилась экскурсия на холме, с которого открывался великолепный вид на город в огнях и Везувий в дымке. Кстати, Павел также может организовать трансфер из аэропорта за умеренную цену, чем мы с удовольствием воспользовались:)