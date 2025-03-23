Мини-группа
до 1 чел.
Тайны и легенды Неаполя
Начало: Место встречи: у белого памятника Данте (Dante)
Расписание: Ежедневно 09:30
Завтра в 09:30
14 апр в 09:30
€45 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Гастрономический тур от шеф-повара
Погрузитесь в атмосферу вечернего Неаполя, пробуя аутентичные блюда и наслаждаясь видами. Узнайте секреты местной кухни с шеф-поваром
Начало: Площадь Данте, 53
Расписание: По согласованию с гидом.
15 апр в 16:00
16 апр в 16:00
€50 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Увидеть Неаполь
Начало: Piazza Municipio
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим23 марта 2025Стоит начать с очень хорошей коммуникации: Павел быстро отвечает и реагирует на смену планов. Гастрономическая экскурсия после долгой дороги (наш рейс
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Спакканаполи»
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Сколько стоит экскурсия по Неаполю в апреле 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Спакканаполи" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 250. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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