Найдено 3 тура в категории « Водные развлечения » в Неаполе на русском языке, цены от €2374, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На автобусе 8 дней 10% Сокровищница Италии от Неаполя до Рима Посетить Помпеи, полюбоваться Амальфитанским побережьем и заглянуть на остров Капри Начало: Неаполь, точное место - по договорённости, 18:30 «Также предусмотрен трансфер на катере на остров Капри и возвращение обратно» €2374 €2637 за человека На яхте 8 дней На яхте вдоль побережья Амальфи: круиз «всё включено» по островам Италии и релакс в термах Поучиться работать с парусами, посетить Капри, Искью, Амальфи и Сорренто и исследовать Помпеи Начало: Аэропорт Неаполя, время прибытия вашего рейса «На комфортабельном парусном катамаране мы отправляемся в круиз по Тирренскому морю» €2950 за человека На яхте 7 дней 15% Италия. Рассекая волны Амальфийского побережья Представьте себе утро в порту Салерно «Наша элегантная парусная яхта готова к выходу в море» от 125 149 ₽ 147 234 ₽ за человека Все туры Неаполя

Водные туры в Неаполе на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026