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10%
Сокровищница Италии от Неаполя до Рима
Посетить Помпеи, полюбоваться Амальфитанским побережьем и заглянуть на остров Капри
Начало: Неаполь, точное место - по договорённости, 18:30
«Также предусмотрен трансфер на катере на остров Капри и возвращение обратно»
30 авг в 17:00
19 сен в 16:00
€2374
€2637 за человека
На яхте вдоль побережья Амальфи: круиз «всё включено» по островам Италии и релакс в термах
Поучиться работать с парусами, посетить Капри, Искью, Амальфи и Сорренто и исследовать Помпеи
Начало: Аэропорт Неаполя, время прибытия вашего рейса
«На комфортабельном парусном катамаране мы отправляемся в круиз по Тирренскому морю»
27 сен в 08:00
4 окт в 08:00
€2950 за человека
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Италия. Рассекая волны Амальфийского побережья
Представьте себе утро в порту Салерно
«Наша элегантная парусная яхта готова к выходу в море»
26 сен в 10:00
от 125 149 ₽
147 234 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Водные развлечения»
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