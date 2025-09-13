Индивидуальная
до 4 чел.
Падуя - город трех «без»
Откройте для себя Падую: от Прато делла Валле до кафе Педрокки. Узнайте, почему этот город так притягателен для туристов и местных жителей
Начало: Prato della Valle
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Падуя: всё о городе и его шедеврах
Пешеходная экскурсия по Падуе: посетите Базилику Санта-Джустина и другие знаковые места города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€185 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Город фресок: средневековая Падуя
Падуя скрывает свои сокровища в уголках, известных немногим. Узнайте о фресках 14 века и великих мастерах, посетив места, куда не попадает каждый
26 окт в 09:30
28 окт в 14:30
€160 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Падуя в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Падуя
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Падуя в сентябре 2025
Сейчас в Падуя в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 185. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Падуя (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 127 ⭐ отзывов, цены от €125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь