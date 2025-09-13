Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Падуя на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3.5 часа 122 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Падуя - город трех «без» Откройте для себя Падую: от Прато делла Валле до кафе Педрокки. Узнайте, почему этот город так притягателен для туристов и местных жителей Начало: Prato della Valle €125 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа 4 отзыва Индивидуальная до 7 чел. Падуя: всё о городе и его шедеврах Пешеходная экскурсия по Падуе: посетите Базилику Санта-Джустина и другие знаковые места города €185 за всё до 7 чел. Пешая 3.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Город фресок: средневековая Падуя Падуя скрывает свои сокровища в уголках, известных немногим. Узнайте о фресках 14 века и великих мастерах, посетив места, куда не попадает каждый €160 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Падуя

Ответы на вопросы от путешественников по Падуя в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Падуя Падуя - город трех «без» Падуя: всё о городе и его шедеврах Город фресок: средневековая Падуя В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Падуя в сентябре 2025 Сейчас в Падуя в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 185. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5

Экскурсии на русском языке в Падуя (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 127 ⭐ отзывов, цены от €125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь