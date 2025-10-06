Падуя хранит свои шедевры в укромных уголках, известных только избранным. Здесь можно увидеть фрески 14 века и узнать о Джотто и других мастерах.
Экскурсия включает посещение древних каналов, римского моста, Падуанского университета и Палаццо делла Раджоне. Площадь Фруктов и Трав, а также Собор Святого Антония - лишь часть маршрута. Каждый уголок города расскажет свою историю, полную загадок и открытий
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные фрески 14 века
- 🏛️ Исторические памятники
- 📚 Знания о великих мастерах
- 🕰️ Погружение в средневековую атмосферу
- 🔍 Эксклюзивные места, недоступные большинству
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Что можно увидеть
- Подземные каналы
- Римский мост
- Падуанский университет
- Палаццо делла Раджоне
- Площадь Фруктов
- Площадь Трав
- Собор Святого Антония
- Капелла Святого Иакова
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Следы исчезнувшей Падуи — подземные каналы и римский мост, погребённый под современным городом.
- Руины средневековых построек, сохранившиеся башни и ныне не существующие стены времён Коммуны.
- Двор Падуанского университета — одного из старейших в Европе, основанного в 1222 году.
- Площади Фруктов и Трав — в самом сердце Падуи, где в прошлом решались торговые споры и вершилось правосудие.
- Палаццо делла Раджоне — здание суда 13 века с уникальными астрологическими фресками, где каждая сцена связана с движением планет и представлениями о судьбе.
- Астрономические часы на площади Синьории — удивительный механизм и символ городского времени.
- Резиденцию Каррарези, Дуомо и баптистерий.
- Собор Святого Антония и капеллу Святого Иакова с ценными фресками.
- Ораторий Святого Георгия (по желанию) — ещё одну жемчужину падуанского Средневековья с примечательными фресками.
Вы узнаете:
- о жизни Падуи во времена Коммуны и Синьории.
- жизни святого Антония.
- истории создания Палаццо делла Раджоне, роли Джотто и Пьетро Д’Абано.
- династии Каррарези.
- Петрарке и его тесной связи с Падуей эпохи Синьории.
- главных средневековых памятниках Падуи, охраняемых ЮНЕСКО.
- средневековом обществе, его устоях, системах измерений, устройстве города, представлениях об универсуме.
- и многом другом!
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются вход в Палаццо делла Раджоне — €8 за чел., вход в Ораторий Святого Георгия — €10 за чел. (по билету в Ораторий можно также посетить музей Святого Антония и Скалетту с работами Тициана).
- Ораторий может быть закрыт в связи с религиозными мероприятиями. Сообщите при бронировании, если хотите его посетить, чтобы я учла это при планировании маршрута.
- Мы посетим собор Святого Антония и капеллу Святого Иакова, Дуомо и баптистерий осмотрим снаружи.
Яна — ваш гид в Падуя
Привет, друзья! Меня зовут Яна. Я живу в Падуе более 10 лет и всем сердцем люблю этот город и его окрестности. По образованию я историк искусства: в 2020 г. закончила аспирантуру в Падуанском университете. Занимаюсь научной деятельностью, сотрудничаю с крупными итальянскими музеями. Также с радостью провожу экскурсии. Они всегда проходят в дружеской непринуждённой обстановке. Буду рада встрече с вами!Задать вопрос
С
Сабина
6 окт 2025
Очень качественно проведена экскурсия. Много успели, много впечатлений. В нашей группе все до одного остались довольны.
О
Ольга
27 июл 2025
Яна - человек, влюбленный в свое дело и в Падую. Если вы хотите получить больше, чем просто набор стандартных рассказов для неискуше. нного туриста, а хотите углубиться в историю и
