Яна — ваш гид в Падуя

Привет, друзья! Меня зовут Яна. Я живу в Падуе более 10 лет и всем сердцем люблю этот город и его окрестности. По образованию я историк искусства: в 2020 г. закончила аспирантуру в Падуанском университете. Занимаюсь научной деятельностью, сотрудничаю с крупными итальянскими музеями. Также с радостью провожу экскурсии. Они всегда проходят в дружеской непринуждённой обстановке. Буду рада встрече с вами!