Падуя - город трех «без»
Откройте для себя Падую: от Прато делла Валле до кафе Педрокки. Узнайте, почему этот город так притягателен для туристов и местных жителей
Начало: Prato della Valle
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Падую с первого взгляда
Падуя - город, где византийские купола соседствуют с романскими фасадами. Прогуляйтесь по средневековому рынку и узнайте историю знаменитых базилик
Начало: У базилики Святой Иустины
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Падуя: экскурсия по главным достопримечательностям
Посетите Палаццо-дель-Бо, Прато-делла-Валле и базилику святого Антония на уникальной экскурсии
Начало: Prato della Valle
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€140 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- еевгения29 октября 2025Первый раз были семьей в Падуэ, и нам очень повезло с экскурсоводом и погодой! Экскурсия с Ольгой пролетела незаметно, хотя гуляли по городу 3,5 часа, заходя в разные исторические места. Очень приятная прогулка с огромным количеством интересной информации 👍
- BBoris27 октября 2025Привет!. Наш гид Ольга -отличный гид. Мы провели 3 часа на высшем уровне. Многое увидели везде побывали по плану. Очень рекомендую. Планируем встретиться в 2026.
- ЗЗоя15 октября 2025Очень понравилась экскурсия с Ольгой по красивейшему городу Падуя. Много узнала интересного, материал был преподнесен доходчиво. После рассказа Ольги я влюбилась в этот древний город. Время пролетело незаметно, сведений получено достаточно. Спасибо огромное за чудесное времяпровождения.
- YYelena8 октября 2025Прекрасная экскурсия! Время пролетело незаметно!
Спасибо, Ольга!
- ААлександр1 октября 2025Большое спасибо Ольге за экскурсию! Когда историческое образование совмещается с умением рассказчика и любовью к предмету - что может быть лучше? Однозначная рекомендация!
- ААнна27 сентября 2025Огромное спасибо Ольге за интересную и очень познавательную экскурсию! За 4 часа мы узнали невероятно много. Более того, полученная информация
- ССергей15 сентября 2025Я был с двумя любознательными дочками на экскурсии у Ольги и все было замечательно - хороший темп, интересные истории, увлекательное повествование и чувство, когда нужно переключиться на следующую тему и двигаться дальше. Нам понравилось, рекомендую.
- ААнна18 августа 2025Спасибо большое Ольге!
Великолепная рассказчица!
Влюбила нас в город!
Прогулка получилась душевная, легкая, интересная!
Ольга по доброму опекала наш приезд в Падую. Мы ехали
- ААлла4 августа 2025Ольга, еще раз огромное спасибо! Лучше и придумать нельзя. Порекомендую всем, кто хочет узнать и полюбить Падую, как полюбили ее мы.
- AAleksandr24 июля 2025Ольга действительно великолепный экскурсовод. Прекрасное преподнесение материала. Глубочайшее знание истории и предмета. Очень интересный и сбалансированный маршрут. Даже моменты отдыха за чашкой кофе проходят в историческом кофейне.
- ССемён20 июля 2025Мы с женой получили огромное удовольствие от экскурсии вообще и от общения с Ольгой в частности!
Эрудиция, увлекательная форма изложения и
- ААлла17 июля 2025Ольга - прекрасный экскурсовод. В течении всей экскурсии, рассказ Ольги переносил нас в то или иное столетие, связанное с историей города Падуа. Мы благодарны Ольге за полученные впечатления!
- ЕЕкатерина9 июля 2025Большое спасибо Ольге за экскурсию. Мы отлично провели время и много узнали про историю города. Ольга прекрасный экскурсовод.
- ККристина29 июня 2025Мне понравилось что Ольга действительно любит город в котором живет. К ее манере разговора нужно привыкнуть, но когда мы разговорились, оказалось в этом есть даже шарм. Вообще Падую нужно посетить и обязательно с гидом, самостоятельно мало поймете.
- ААнтон26 июня 2025Мы получили огромное удовольствие от экскурсии по Падуе! Ольга - настоящий профессионал, прекрасно знает город и его историю. Она рассказала
- ННиколай29 мая 2025Увлекательный тур по легендарному городу, при этом не самому туристическому и потому еще более интересному.
Ольга - опытный и приятный местный гид!
Спасибо большое!
- IIrina29 мая 2025Ольга провела очень легко и с юмором содержательную и увлекательную экскурсию.
Вся группа была в восторге!
- ИИрина7 мая 2025Приятная, познавательная экскурсия. Ольга - историк по образованию и это говорит о многом: в легкой форме нас познакомили с историей города, его отличительными чертами и характером горожан.
- ООксана3 мая 2025Ольга прекрасный специалист, знает о Падуе всё. Маршрут был хорошо составлен, деталями нас не перегружали, на наши просьбы Ольга сразу откликалась. Рекомендуем взять эту экскурсию, без нее вы о городе мало что узнаете. Было интересно, весело, время пролетело незаметно.
- ААнна30 апреля 2025Великолепная экскурсия!!! Это нужно увидеть, словами сложно описать!
