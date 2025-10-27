В Падуе, городе "трёх без", вы увидите уникальные архитектурные шедевры. Базилика Санта-Джустина хранит мощи святых, а Пратто-делла-Валле удивляет своей необычностью. Посетите базилику Святого Антония с произведениями Джотто и Донателло, а также дворец дель Бо, где преподавал Галилей. Историческое кафе "Педрокки" предложит вам уникальный фисташковый кофе. Дворец Правосудия поразит своими фресками, а старинный рынок окунет в атмосферу Средневековья

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Базилика Санта-Джустина, где покоятся мощи апостола Матфия, евангелиста Луки и великой христианской мученицы Иустины.

Пратто-делла-Валле, которую падуанцы называют лугом без травы.

Базилика Святого Антония с шедеврами Джотто и Донателло. Мы зайдём в капеллу Сокровищ, где хранится реликварий с нетленным языком Святого Антония.

Дворец дель Бо, где расположена кафедра Галилея, преподававшего в университете математику и физику. А во внутреннем дворе представлены дипломы и гербы самых выдающихся выпускников.

Историческое кафе «Педрокки» или «кафе без дверей» — самое популярное в Падуе. Его стены помнят политические встречи, где решалась судьба города и страны. А ещё здесь подают уникальный фисташковый кофе.

Дворец Правосудия, с крышей в форме киля и без единой внутренней опоры. Залы украшают 500 великолепных фресок 14 века на астрологические и религиозные темы.

Один из самых старинных рынков Европы, где вы познакомитесь со средневековыми рыночными стандартами.

Первые в Италии механические часы 15 века, которые показывают дни недели, месяц, фазу луны и знак зодиака.

И многое другое!

Организационные детали