Влюбиться в Падую с первого взгляда

Падуя - город, где византийские купола соседствуют с романскими фасадами. Прогуляйтесь по средневековому рынку и узнайте историю знаменитых базилик
В Падуе, городе "трёх без", вы увидите уникальные архитектурные шедевры. Базилика Санта-Джустина хранит мощи святых, а Пратто-делла-Валле удивляет своей необычностью.

Посетите базилику Святого Антония с произведениями Джотто и Донателло, а также дворец дель Бо, где преподавал Галилей. Историческое кафе "Педрокки" предложит вам уникальный фисташковый кофе. Дворец Правосудия поразит своими фресками, а старинный рынок окунет в атмосферу Средневековья
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📚 История и культура
  • 🎨 Шедевры искусства
  • ☕ Знаменитое кафе
  • 🕰️ Средневековые часы
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Базилика Санта-Джустина
  • Пратто-делла-Валле
  • Базилика Святого Антония
  • Дворец дель Бо
  • Историческое кафе «Педрокки»
  • Дворец Правосудия
  • Старинный рынок
  • Механические часы

Описание экскурсии

Базилика Санта-Джустина, где покоятся мощи апостола Матфия, евангелиста Луки и великой христианской мученицы Иустины.

Пратто-делла-Валле, которую падуанцы называют лугом без травы.

Базилика Святого Антония с шедеврами Джотто и Донателло. Мы зайдём в капеллу Сокровищ, где хранится реликварий с нетленным языком Святого Антония.

Дворец дель Бо, где расположена кафедра Галилея, преподававшего в университете математику и физику. А во внутреннем дворе представлены дипломы и гербы самых выдающихся выпускников.

Историческое кафе «Педрокки» или «кафе без дверей» — самое популярное в Падуе. Его стены помнят политические встречи, где решалась судьба города и страны. А ещё здесь подают уникальный фисташковый кофе.

Дворец Правосудия, с крышей в форме киля и без единой внутренней опоры. Залы украшают 500 великолепных фресок 14 века на астрологические и религиозные темы.

Один из самых старинных рынков Европы, где вы познакомитесь со средневековыми рыночными стандартами.

Первые в Италии механические часы 15 века, которые показывают дни недели, месяц, фазу луны и знак зодиака.

И многое другое!

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Мы заходим в две базилики и во двор самого старого университета Европы
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У базилики Святой Иустины
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваша команда гидов в Падуя
Провели экскурсии для 2242 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!
Отзывы и рейтинг

Boris
27 окт 2025
Привет!. Наш гид Ольга -отличный гид. Мы провели 3 часа на высшем уровне. Многое увидели везде побывали по плану. Очень рекомендую. Планируем встретиться в 2026.

