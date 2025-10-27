Падуя - город, где византийские купола соседствуют с романскими фасадами. Прогуляйтесь по средневековому рынку и узнайте историю знаменитых базилик
В Падуе, городе "трёх без", вы увидите уникальные архитектурные шедевры. Базилика Санта-Джустина хранит мощи святых, а Пратто-делла-Валле удивляет своей необычностью.
Посетите базилику Святого Антония с произведениями Джотто и Донателло, а также дворец дель Бо, где преподавал Галилей. Историческое кафе "Педрокки" предложит вам уникальный фисташковый кофе. Дворец Правосудия поразит своими фресками, а старинный рынок окунет в атмосферу Средневековья
Базилика Санта-Джустина, где покоятся мощи апостола Матфия, евангелиста Луки и великой христианской мученицы Иустины.
Пратто-делла-Валле, которую падуанцы называют лугом без травы.
Базилика Святого Антония с шедеврами Джотто и Донателло. Мы зайдём в капеллу Сокровищ, где хранится реликварий с нетленным языком Святого Антония.
Дворец дель Бо, где расположена кафедра Галилея, преподававшего в университете математику и физику. А во внутреннем дворе представлены дипломы и гербы самых выдающихся выпускников.
Историческое кафе «Педрокки» или «кафе без дверей» — самое популярное в Падуе. Его стены помнят политические встречи, где решалась судьба города и страны. А ещё здесь подают уникальный фисташковый кофе.
Дворец Правосудия, с крышей в форме киля и без единой внутренней опоры. Залы украшают 500 великолепных фресок 14 века на астрологические и религиозные темы.
Один из самых старинных рынков Европы, где вы познакомитесь со средневековыми рыночными стандартами.
Первые в Италии механические часы 15 века, которые показывают дни недели, месяц, фазу луны и знак зодиака.
И многое другое!
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Мы заходим в две базилики и во двор самого старого университета Европы
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
