1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Падуя
История, архитектура и судьбы знаменитых жителей на обзорной экскурсии
Начало: Prato della Valle
«Вы увидите главные достопримечательности Падуи: самую большую площадь Европы, анатомический театр, университет, легендарное «кафе без дверей», базилику святого Антония и старый замок»
Завтра в 08:00
10 июня в 15:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная по городу с экскурсией по университету Падуи
Начало: Y кафе «Pedrocchi», улица Via VIII Febbraio, 15
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Падуе. Легендарный город трех «без»
Начало: Y кафе «Pedrocchi», улица Via VIII Febbraio, 15
«Ознакомительная экскурсия по старушке — Падуе (город является самым старым в регионе Венето) начинается у знаменитого «кафе без дверей» Педрокки»
Расписание: ежедневно
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOksana19 мая 2024Со Светланой мы чудесно провели время в Вероне и в Падуе. Светлана человек невероятно воодушевленныи, влюбленный в эти города, погрузила
- ННаталья28 апреля 2024Экскурсия была замечательная За сжатый отрезок времени мы увидели все важные локации ☀️
- ЕЕлена10 марта 2024Если вы собираетесь в Падую, то рекомендую в качестве гида Викторию. Вика прекрасно знает историю этого старинного города. Мы многое
- ВВладимир23 февраля 2024Все было замечательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Падуя в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Падуя в июне 2024
Сейчас в Падуя в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 250. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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