Обзорные и познавательные экскурсии Падуя

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Падуя на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Падуя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Знакомьтесь, Падуя
История, архитектура и судьбы знаменитых жителей на обзорной экскурсии
Начало: Prato della Valle
«Вы увидите главные достопримечательности Падуи: самую большую площадь Европы, анатомический театр, университет, легендарное «кафе без дверей», базилику святого Антония и старый замок»
Завтра в 08:00
10 июня в 15:00
100 за всё до 5 чел.
Обзорная по городу с экскурсией по университету Падуи
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Обзорная по городу с экскурсией по университету Падуи
Начало: Y кафе «Pedrocchi», улица Via VIII Febbraio, 15
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Падуе. Легендарный город трех «без»
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Падуе. Легендарный город трех «без»
Начало: Y кафе «Pedrocchi», улица Via VIII Febbraio, 15
«Ознакомительная экскурсия по старушке — Падуе (город является самым старым в регионе Венето) начинается у знаменитого «кафе без дверей» Педрокки»
Расписание: ежедневно
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oksana
    19 мая 2024
    Обзорная по городу с экскурсией по университету Падуи
    Со Светланой мы чудесно провели время в Вероне и в Падуе. Светлана человек невероятно воодушевленныи, влюбленный в эти города, погрузила
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    нас в атмосферу романтики и любви, исторических драм и возвышенных чувств, сопровождая строками Шекспира и Петрарки. Великолепные экскурсии, чудесные места и архитектура, всем романтикам рекомендую.

  • Н
    Наталья
    28 апреля 2024
    Знакомьтесь, Падуя
    Экскурсия была замечательная За сжатый отрезок времени мы увидели все важные локации ☀️
  • Е
    Елена
    10 марта 2024
    Знакомьтесь, Падуя
    Если вы собираетесь в Падую, то рекомендую в качестве гида Викторию. Вика прекрасно знает историю этого старинного города. Мы многое
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    узнали о знаменитом Падуанском университете и о том, как много веков назад студенты и преподаватели старейшего в Италии университета в Болонье приехали в Падую и организовали новый университет. Еще бы, ведь Виктория училась в обоих этих вузах! Мы прошлись по городу, узнали, что такое три "без" в Падуе, полюбовались главными достопримечательностями. С гидом иначе воспринимаешь историю, по-другому смотришь на площади, базилики и исторические здания. Спасибо Виктории за неоценимую помощь в этих знаниях.

    Если вы собираетесь в Падую, то рекомендую в качестве гида Викторию. Вика прекрасно знает историю этогоЕсли вы собираетесь в Падую, то рекомендую в качестве гида Викторию. Вика прекрасно знает историю этогоЕсли вы собираетесь в Падую, то рекомендую в качестве гида Викторию. Вика прекрасно знает историю этого
  • В
    Владимир
    23 февраля 2024
    Знакомьтесь, Падуя
    Все было замечательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Падуя в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Падуя в июне 2024
Сейчас в Падуя в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 250. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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