Если ваш туристический маршрут пролегает из Вероны в Венецию (или наоборот), вы не пожалеете, сделав остановку в старинном итальянском городе Падуя. Мы пройдём с вами по живописным улочкам и увидим действительно уникальные произведения культуры: одну из крупнейших площадей Европы Прато делла Валле, которую называют луг без травы, базилику Святого Антония, которого падуанцы чуть фамильярно называют просто Святой (святой без имени), историческое кафе Педрокки, которое до 1916 года не закрывалось на ночь и поэтому именовалось «кафе без дверей». Мы поговорим с вами об истории 📖 и архитектуре, о знаменитых падуанцах, о привычках и традициях жителей этого города.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билеты в моей экскурсии не предусмотрены
но если путешественники пожелают осмотреть капеллу Джотто
они должны самостоятельно приобрести билеты на сайте (capella degli Scrovegni - Капелла дельи Скровеньи - билеты 13€)
во Дворец Разума билеты можно приобрести на месте 8€.
Начало
🚩 Ж/д вокзал или другое место по договоренности
Место завершения
🏁 Площадь Прато делла Валле
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.