Если ваш туристический маршрут пролегает из Вероны в Венецию (или наоборот), вы не пожалеете, сделав остановку в старинном итальянском городе Падуя. Мы пройдём с вами по живописным улочкам и увидим действительно уникальные произведения культуры: одну из крупнейших площадей Европы Прато делла Валле, которую называют луг без травы, базилику Святого Антония, которого падуанцы чуть фамильярно называют просто Святой (святой без имени), историческое кафе Педрокки, которое до 1916 года не закрывалось на ночь и поэтому именовалось «кафе без дверей». Мы поговорим с вами об истории 📖 и архитектуре, о знаменитых падуанцах, о привычках и традициях жителей этого города.