Ознакомительная экскурсия ⛳ по старушке — Падуе (город является самым старым в регионе Венето) начинается у знаменитого «кафе без дверей» Педрокки.

Мы посетим залы, оформленные в цвета итальянского триколора и отведаем фирменный мятный кофе. Затем заглянем в ренессансный внутренний дворик Падуанского университета, где вы узнаете о создании и вековых традициях второго самого старого университета Италии. В центре городской и торговой жизни на протяжении уже более 800 лет, на Площади Фруктов 🍎 и Трав, осмотрим снаружи монументальное здание Дворца Правосудия. Астрономические часы на соседней Площади Синьории продолжат тему знаков зодиака, которая будет постоянным лейтмотивом нашей экскурсии 🧭. На Соборной площади я приглашу вас заглянуть в небольшой баптистерий, расписанный великолепными фресками флорентийского мастера Джусто де Менабуои. Наш рассказ не обойдется и без великого Петрарки, который жил здесь же по соседству. Мы пройдемся улицами еврейского гетто к могиле мифического основателя Падуи, а также посетим снаружи дом Галилео Галилея.

У вас будет возможность прикоснуться к мощам Святого Антонио Падуанского в одноименной базилике, а также увидеть работы великого Донателло, Альтикьеро, Джусто де Менабуои. Мы закончим нашу увлекательную экскурсию у самого старого ботанического сада в Европе, охраняемого как памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.