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Обзорная экскурсия по Падуе. Легендарный город трех "без"

Светлана
Светлана – Гид из Падуя
Обзорная экскурсия по Падуе.

Легендарный город трех "без"
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Обзорная экскурсия по Падуе. Легендарный город трех "без"
Обзорная экскурсия по Падуе. Легендарный город трех "без"

Что вы увидите

  • Университет
  • Дворец Правосудия
  • Площадь Трав
  • Площадь Фруктов
  • Площадь Синьории
  • Соборная площадь
  • еврейское гетто
  • могила Антенора
  • дом Галилео Галилея
  • собор Святого Антонио
  • ботанический сад.
Ознакомительная экскурсия ⛳ по старушке — Падуе (город является самым старым в регионе Венето) начинается у знаменитого «кафе без дверей» Педрокки.
Мы посетим залы, оформленные в цвета итальянского триколора и отведаем фирменный мятный кофе. Затем заглянем в ренессансный внутренний дворик Падуанского университета, где вы узнаете о создании и вековых традициях второго самого старого университета Италии. В центре городской и торговой жизни на протяжении уже более 800 лет, на Площади Фруктов 🍎 и Трав, осмотрим снаружи монументальное здание Дворца Правосудия. Астрономические часы на соседней Площади Синьории продолжат тему знаков зодиака, которая будет постоянным лейтмотивом нашей экскурсии 🧭. На Соборной площади я приглашу вас заглянуть в небольшой баптистерий, расписанный великолепными фресками флорентийского мастера Джусто де Менабуои. Наш рассказ не обойдется и без великого Петрарки, который жил здесь же по соседству. Мы пройдемся улицами еврейского гетто к могиле мифического основателя Падуи, а также посетим снаружи дом Галилео Галилея.
У вас будет возможность прикоснуться к мощам Святого Антонио Падуанского в одноименной базилике, а также увидеть работы великого Донателло, Альтикьеро, Джусто де Менабуои. Мы закончим нашу увлекательную экскурсию у самого старого ботанического сада в Европе, охраняемого как памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.
Что не входит
  • входной билет в баптистерий Иоанна Крестителя -
  • 3 Евро
Начало
🚩 y кафе " Pedrocchi", улица Via VIII Febbraio, 15
Место завершения
🏁 у входа в Ботанический сад, Via Orto Botanico, 15
Обзорная экскурсия по Падуе. Легендарный город трех "без"
Обзорная экскурсия по Падуе. Легендарный город трех "без"
Обзорная экскурсия по Падуе. Легендарный город трех "без"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана
Светлана
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