Падуанский университет является одним из старейших университетов в мире.

Свобода вероисповедания привлекала огромное количество иностранных студентов, которые образовывали свои студенческие «землячества» по национальному признаку. Внутренний дворик главного здания университета пестрит иноземными гербами студентов и ректоров. Даже трудно себе представить, что ректорами университета были не умудренные бородатые старцы, а сами студенты, которые выбирали себе профессуру и заключали " рабочий контракт» с светлейшими умами Европы. Здесь преподавали Галилео Галилей, Николай Коперник, основоположники научной анатомии Андреас Везалий и Джованни Морганьи. Во время индивидуальной экскурсии 🧭 по историческим залам университета, вы также сможете увидеть самый старый анатомический театр в Европе. Посещение в полумраке анатомической кухни 🥧 и самого театра — зрелище не для слабонервных! Я расскажу вам много интересного из жизни студентов -гольярдов: о церемонии избрания главаря и великого магистра, символике пестрых шляп, а также об особой породе "падуанской курицы".

После посещения университета наша экскурсия ⛳ пройдет по историческому центру города, где мы осмотрим самые культовые туристические места: Дворец Правосудия, Площадь Трав, Площадь Фруктов 🍎, Площадь Синьории, Соборная площадь, еврейское гетто, могила Антенора, дом Галилео Галилея, собор Святого Антонио, ботанический сад.