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Обзорная по городу с экскурсией по университету Падуи

Светлана
Светлана – Гид из Падуя
Обзорная по городу с экскурсией по университету Падуи
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Обзорная по городу с экскурсией по университету Падуи
Обзорная по городу с экскурсией по университету Падуи

Что вы увидите

  • Университет
  • Дворец Правосудия
  • Площадь Трав
  • Площадь Фруктов
  • Площадь Синьории
  • Соборная площадь
  • еврейское гетто
  • могила Антенора
  • дом Галилео Галилея
  • собор Святого Антонио
  • ботанический сад.
Падуанский университет является одним из старейших университетов в мире.
Свобода вероисповедания привлекала огромное количество иностранных студентов, которые образовывали свои студенческие «землячества» по национальному признаку. Внутренний дворик главного здания университета пестрит иноземными гербами студентов и ректоров. Даже трудно себе представить, что ректорами университета были не умудренные бородатые старцы, а сами студенты, которые выбирали себе профессуру и заключали " рабочий контракт» с светлейшими умами Европы. Здесь преподавали Галилео Галилей, Николай Коперник, основоположники научной анатомии Андреас Везалий и Джованни Морганьи. Во время индивидуальной экскурсии 🧭 по историческим залам университета, вы также сможете увидеть самый старый анатомический театр в Европе. Посещение в полумраке анатомической кухни 🥧 и самого театра — зрелище не для слабонервных! Я расскажу вам много интересного из жизни студентов -гольярдов: о церемонии избрания главаря и великого магистра, символике пестрых шляп, а также об особой породе "падуанской курицы".
После посещения университета наша экскурсия ⛳ пройдет по историческому центру города, где мы осмотрим самые культовые туристические места: Дворец Правосудия, Площадь Трав, Площадь Фруктов 🍎, Площадь Синьории, Соборная площадь, еврейское гетто, могила Антенора, дом Галилео Галилея, собор Святого Антонио, ботанический сад.
Что входит
  • Обзорная пешая экскурсия по городу
  • Экскурсия по Университету
  • Входной билет в залы старого университета
Что не входит
  • Встреча в отеле
  • Трансфер к месту начала экскурсии
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
Начало
🚩 y кафе " Pedrocchi", улица Via VIII Febbraio, 15
Место завершения
🏁 у входа в Ботанический сад, Via Orto Botanico, 15
Обзорная по городу с экскурсией по университету Падуи
Обзорная по городу с экскурсией по университету Падуи
Обзорная по городу с экскурсией по университету Падуи

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Светлана
Светлана
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