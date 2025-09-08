Город Святого Антония в любое время года радует гостей своими дворцами, площадями и монастырскими двориками.



Здесь можно узнать, почему девиз университета звучит как «Свобода Падуи, всеобщая и для всех», и попробовать знаменитый фисташковый кофе Педрокки.



Экскурсия предлагает знакомство с архитектурными шедеврами, такими как Площадь Прато-делла-Валле и Базилика Святого Антония, а также посещение Падуанского университета, где преподавал Галилео Галилей

Лучшее время для посещения

Падуя прекрасна весной и осенью, когда можно насладиться её культурными и историческими достопримечательностями в комфортной обстановке. Эти месяцы идеально подходят для прогулок по городу и посещения его знаменитых мест.

