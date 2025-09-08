Город Святого Антония в любое время года радует гостей своими дворцами, площадями и монастырскими двориками.
Здесь можно узнать, почему девиз университета звучит как «Свобода Падуи, всеобщая и для всех», и попробовать знаменитый фисташковый кофе Педрокки.
Экскурсия предлагает знакомство с архитектурными шедеврами, такими как Площадь Прато-делла-Валле и Базилика Святого Антония, а также посещение Падуанского университета, где преподавал Галилео Галилей
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнать историю Падуи
- ☕ Попробовать фисташковый кофе
- 🏛️ Посетить старейший университет
- 🖼️ Полюбоваться шедеврами Донателло
- 🏺 Увидеть гробницы легендарных личностей
Лучшее время для посещения
Падуя прекрасна весной и осенью, когда можно насладиться её культурными и историческими достопримечательностями в комфортной обстановке. Эти месяцы идеально подходят для прогулок по городу и посещения его знаменитых мест.
Что можно увидеть
- Площадь Прато-делла-Валле
- Базилика Святой Иустины
- Базилика Святого Антония
- Монастырские дворики базилики Святого Антония
- Гробницы троянского принца и полководца Антинора
- Падуанский университет
- Старинное кафе Педрокки
- Площади Фруктов и Трав
Описание экскурсии
- Площадь Прато-делла-Валле — визитная карточка Падуи с необычным архитектурным и скульптурным ансамблем
- Базилика Святой Иустины, под сводами которой похоронены евангелисты Лука и Матфей
- Базилика Святого Антония, покровителя детей и всей Италии. Мы зайдём внутрь и полюбуемся шедеврами Донателло. А также вы увидите чудо нетленного языка и голосового аппарата святого
- Монастырские дворики базилики Святого Антония, которые отличает тёплый итальянский колорит
- Гробницы троянского принца и полководца Антинора, который, по легенде, основал город
- Падуанский университет, один из старейших в мире, где преподавал сам Галилео Галилей
- Старинное кафе Педрокки, которое прославилось уникальным рецептом фисташкового кофе — при желании вы его попробуете здесь
- Площади Фруктов и Трав, разделённые Дворцом рассудительности, который ведёт свою историю с 12 века
Вы узнаете:
- Как мощи двух евангелистов оказались в Падуе
- Как икона Богородицы, выполненная Святым Лукой, много раз спасала город
- О жизни в Падуе святого Антония и о его вкладе в развитие европейской цивилизации
Организационные детали
- Кофе в кафе не входит в стоимость (около €3)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€350
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашей гостинице в Абано Терме
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна — ваша команда гидов в Падуя
Провели экскурсии для 702 туристов
Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся над созданием экскурсионных маршрутов, всегда хотим
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо за великолепную экскурсию в удивительном городе.
Прекрасная экскурссия с Нонной. Получили огромное удовольствие от содержательного рассказа Нонны про историю Падуе, великолепная прогулку по историческим местам города. Рекомендуем Всем.
Входит в следующие категории Падуя
