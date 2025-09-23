Перед вами откроется удивительный мир Чефалу, расположенного под величественной горой Ла Рока. Это место покоряет с первого взгляда своими живописными видами на Тирренское море. Прогулка по узким улочкам позволит ощутить истинный дух Сицилии.



Во время экскурсии можно будет узнать историю этого места и увидеть его главные достопримечательности. Путешествие из Палермо в Чефалу займёт всего час, а впечатления останутся на всю жизнь

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Чефалу - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а море идеально подходит для купания. В октябре и апреле также можно насладиться комфортной температурой, но возможны небольшие дожди. Зимой и ранней весной погода прохладнее, но это время идеально для тех, кто предпочитает спокойные прогулки без толп туристов.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.