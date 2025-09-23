Перед вами откроется удивительный мир Чефалу, расположенного под величественной горой Ла Рока. Это место покоряет с первого взгляда своими живописными видами на Тирренское море. Прогулка по узким улочкам позволит ощутить истинный дух Сицилии.
Во время экскурсии можно будет узнать историю этого места и увидеть его главные достопримечательности. Путешествие из Палермо в Чефалу займёт всего час, а впечатления останутся на всю жизнь
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Живописные виды на Тирренское море
- 🏞 Уникальная атмосфера рыбацкой деревни
- 🗺 Исторические достопримечательности
- 🚶♂️ Прогулка по уютным улочкам
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Чефалу - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а море идеально подходит для купания. В октябре и апреле также можно насладиться комфортной температурой, но возможны небольшие дожди. Зимой и ранней весной погода прохладнее, но это время идеально для тех, кто предпочитает спокойные прогулки без толп туристов.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Гора Ла Рока
Описание экскурсииЧефалу расположен под изящной горой Ла Рока, откуда открываются незабываемые вдохновляющие виды. Во время экскурсии вы узнаете историю этой рыбацкой деревни, увидите ее главные достопримечательности, прогуляетесь по уютным улочкам и по-настоящему влюбитесь в нее! Краткая программа:
- Дорога из Палермо в Чефалу (1 час);
- Прогулка в Чефалу (2 часа);
- Обед в Чефалу, по желанию (согласуется заранее).
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный собор
- Средневековая прачечная и др
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из Палермо.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед/перекус.
Место начала и завершения?
Палермо, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Палермо
