7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Посетите средневековый Эриче и древнюю Седжесту на индивидуальной экскурсии. Оцените красоту древних памятников и насладитесь местными деликатесами
Завтра в 08:30
8 авг в 08:30
€170 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии с гидом
Отправьтесь в путешествие по западной Сицилии и откройте для себя уникальные места, от солончаков Трапани до горного городка Эриче
16 авг в 08:30
17 авг в 08:30
€500 за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Восхождение на вулкан Этна: незабываемое приключение в сердце Сицилии
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес, посетив вулкан Этна. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления
Начало: Чинизи
Завтра в 06:00
8 авг в 06:00
€210 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим29 апреля 2024Инна замечательный рассказчик и знаток Сицилии. Мы очень благодарны Инне за первое знакомство с этим удивительным островом.
- MMaria29 марта 2024Инна замечательный экскурсовод, кладезь знаний, фактов, истории, особая изюминка мифы/легенды/придания! Прекрасный рассказчик и собеседник! Не давала скучать и всегда на позитиве! К
- ААлександра14 марта 2024Благодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактов о Сицилии, но и про сегодняшнюю жизнь, обычаи, негласные правила. Инна подстраивалась под наш темп, не давая нам ни устать, ни заскучать.
- РРуслан8 января 2024Отличная поездка! На вулкан куда планировалось попасть не удалось из-за очень сильного ураганного ветра и гололеда, но до первого кратера
- ЕЕкатерина17 мая 2023Как вернулась домой, бесконечно рекламирую Ксению среди свои друзей и знакомых! Настоящий мастер своего дела-это не просто гид, это профессионал,
- ВВалентина9 мая 2023Ксения, большое спасибо за замечательное путешествие! Понравилось все - и история, и виды, и общение с вами.
- ММария20 апреля 2023Ксения - потрясающий рассказчик, в её компании время пролетело незаметно. Если вы ограничены во времени, но хотите понять, что такое
- ННиколай22 февраля 2023Интересный и доброжелательный гид, профессиональный и разносторонний. Захватывающий тур. Дети решили, что самый лучший)
- ВВалерий5 октября 2020Около года назад побывали на Этне. Несмотря на не самую классную погоду получили море впечатлений и новой информации. По пути к вулкану
Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «Однодневные»
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