1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи - историческая экскурсия
Погрузитесь в историю итальянской мафии с экскурсией в Корлеоне и Чинизи, где реальность переплетается с легендами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Посетите средневековый Эриче и древнюю Седжесту на индивидуальной экскурсии. Оцените красоту древних памятников и насладитесь местными деликатесами
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Из Палермо в Дуомо Монреале: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя мозаики и архитектуру Дуомо Монреале, великолепный собор на склонах горы Капуто
Начало: у вашего отеля или в удобном для вас месте в Палер...
17 июня в 09:30
24 июня в 09:30
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сицилийские страсти: мистическая вилла и антикварный музей игрушек в Палермо
Погрузитесь в мир аристократии и тайн с экскурсией по вилле «монстров» и антикварному музею игрушек
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€270 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии с гидом
Отправьтесь в путешествие по западной Сицилии и откройте для себя уникальные места, от солончаков Трапани до горного городка Эриче
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€460 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Восхождение на вулкан Этна: незабываемое приключение в сердце Сицилии
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес, посетив вулкан Этна. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления
Начало: Чинизи
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Одно из самых причудливых зданий Сицилии
Путешествие к вилле Палагония, в которую были влюблены Гёте, Дюма и Антониони
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия с дегустацией вин близ Палермо
Погрузитесь в мир сицилийского виноделия на индивидуальной экскурсии. Узнайте о секретах виноделия, попробуйте лучшие вина и насладитесь местными закусками
17 июня в 10:30
24 июня в 10:30
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия15 мая 2024Огромное спасибо Инне за насыщенную экскурсию, Инна подобрала под нас экскурсионный тур исходя из наших желаний и возможностей. Мы открыли
- ЕЕлена5 мая 2024Совместили в один день 2 экскурсии "Знакомство с Палермо" (пешая экскурсия) и "из Палермо - в Дуомо Монреале". Очень удобно,
- ВВадим29 апреля 2024Инна замечательный рассказчик и знаток Сицилии. Мы очень благодарны Инне за первое знакомство с этим удивительным островом.
- MMaria29 марта 2024Инна замечательный экскурсовод, кладезь знаний, фактов, истории, особая изюминка мифы/легенды/придания! Прекрасный рассказчик и собеседник! Не давала скучать и всегда на позитиве! К
- ммарина28 марта 2024Это была очень неординарная программа)) рекомендую, мозаика впечатлений от острова в целом будет дополнена ярким пятном, краешком глаза захватываешь жизнь местных итальянцев. Ксения, спасибо за компанию и ваши истории)
- ИИрина20 марта 2024Благодарим Инну за экскурсию, Инна влюблена в Сицилию и вы обязательно полюбите тоже. Потому что Инна расскажет вам все все
- ААлександра14 марта 2024Благодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактов о Сицилии, но и про сегодняшнюю жизнь, обычаи, негласные правила. Инна подстраивалась под наш темп, не давая нам ни устать, ни заскучать.
- РРуслан8 января 2024Отличная поездка! На вулкан куда планировалось попасть не удалось из-за очень сильного ураганного ветра и гололеда, но до первого кратера
- ООльга21 октября 2023Замечательеый гид🙌 Мы были в круизе с осиановкой на один день в палермо. Лучшей возможности понять сицилию, как ни через гида,
- ЛЛюдмила17 октября 2023Прекрасно провели время в Палермо с Инной👍 Инна очень интересный рассказчик, всегда на позитиве. Особенно понравился рассказ об особенностях менталитета сицилианцев. Благодаря Инне остров открылся нам с новой стороны.
Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Палермо в июне 2024
Сейчас в Палермо в категории "Выездные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 160 до 460. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии по окрестностям Палермо и местам Италии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии