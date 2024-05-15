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Инне можно было обратиться с разнообразными вопросами и она поможет, будь то организовать ресторан на вечер или помочь выбрать отель/ побережье для дальнейшей остановки. Посоветует, что посетить,и на что обратить особое внимание! Это было чудесно, что нам на Сицилии, попалась такой замечательный человек! Она вдыхал в нас дух каждой достопримечательности,которую мы встречали на пути! Если мы сюда вернёмся, то обязательно обратимся к ней!