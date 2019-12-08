32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Палермо: множество лиц одного города

Объемная экскурсия по городу на целый день

Ксения
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Ксения – ваш гид
Почти у каждого города есть свое лицо: белокаменные фасады, широкие проспекты, необычные балконы...

У Палермо единого лица нет.

Его история настолько сложна и запутана, что на первый взгляд кажется, будто в этом городе перемешалось все: виллы римских патрициев и массивные постройки Муссолини, христианские церкви с арабскими куполами, богатые дворцы местной знати и узенькие улочки с сохнущим бельем, где время остановилось в неопределенный момент истории.

За один день вы проникните в самые разные уголки города и получите объемное представление о сердце Сицилии.
От 250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии32 отзыва
5
Палермо: множество лиц одного города
Палермо: множество лиц одного города

Что вас ожидает

Must-see места Палермо
Палермо — город «наизнанку», и он тщательно скрывает свои сокровища за обшарпанными стенами и неприметными дверными порталами. Во время нашей прогулки по городу я расскажу вам увлекательные истории о самых знаменитых его достопримечательностях — Кафедральном Соборе, Королевском дворце и Палатинской капелле, площади Четырех углов и Фонтане Стыда, а также покажу спрятанные от посторонних глаз совсем нескромные оратории и церкви, пышные дворцы аристократов и аскетичные монастыри, в которых монашки колдовали над рецептами сладостей, прославивших Сицилию на весь мир.

Колорит местных рынков
Вы обязательно побываете на одном из самобытных городских рынков, где продавцы громко кричат «аббаниате», зазывая покупателей к своим прилавкам, на которых живописно разложены овощи, фрукты, огромные рыбы-меч и всякие морские гады. Для жителей Палермо поход на рынок – это не просто бытовая рутина, а повод встретиться со знакомыми, обсудить последние новости и съесть что-нибудь вкусненькое. Булочки с селезенкой, чечевичные лепешки, картофельные крокеты и рисовые аранчини – это лишь неполный список из меню уличной еды, которой славится Палермо. Я расскажу о самых вкусных, странных и даже шокирующих блюдах…и посмотрим, кто что-то из этого отважится попробовать! 

Подземное кладбище – важная часть истории города (опция)
Знакомство с Палермо было бы неполным без посещения знаменитых Катакомб Капуцинов – уникального подземного кладбища, где помимо церковных служащих нашли свой последний приют самые выдающиеся жители города: аристократы, врачи, архитекторы, а также их жены и маленькие дети. Зрелище, прямо скажу, не для слабонервных, но, заглянуть туда стоит – я расскажу вам про странные традиции, связанные с этим местом, легенды и реальные истории жизни этих людей…ведь многие из них сделали Палермо таким, каким мы видим его сегодня. Обратите внимание на то, что посещение Катакомб является дополнительной опцией и согласовывается заранее.

Организационные детали

  • Наша экскурсия начнется в удобном для вас месте
  • Входные билеты во дворцы и музеи оплачиваются отдельно. Посещение всех платных достопримечательностей проводится по вашему желанию, и все пожелания мы обсудим заранее.
  • При бронировании напишите мне о ваших предпочтениях – архитектура, музеи, картинные галереи, гастрономия – и я составлю для вас уникальную прогулку по городу
Палермо: множество лиц одного города
Палермо: множество лиц одного города
Палермо: множество лиц одного города
Палермо: множество лиц одного города
Палермо: множество лиц одного города
Палермо: множество лиц одного города
Палермо: множество лиц одного города
Палермо: множество лиц одного города
Палермо: множество лиц одного города
Палермо: множество лиц одного города
Палермо: множество лиц одного города
Палермо: множество лиц одного города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ксения
Ксения
Я телевизионный продюсер и уже много лет живу на Сицилии. Каждый день этот остров не перестает удивлять меня своей многогранностью! С удовольствием расскажу вам о невероятной истории Сицилии, о местной кухне и о том, где ее лучше попробовать. О красивых пляжах и живописных местечках, а также самих жителях острова — загадочных финикийцах, нормандских королях, богатых аристократах, коварных мафиози и отважных прокурорах, которые их не боятся!
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32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 декабря 2019
Экскурсия в Палермо очень понравилась Ксения очень интересный расказчик, она сразу поняла, что нас интересует, хорошо знает историю умеет ее правилино преподнести, очень внимателиная и приятная девушка, с удовольствием рекомендую, тем кто думает. Спасибо тебе Ксения.
8 сентября 2019
Несмотря на то, что экскурсия длилась более 5 часов, совсем не устали. Ксения грамотно составила маршрут, чередуя прогулки по улицам с остановками с возможностью отдыха. Без неё мы бы никогда не зашли в невзрачные снаружи, но потрясающе красивые внутри здания. Мы получили много интересной и разнообразной информации по истории Палермо, а также по современной жизни местных жителей. Спасибо!
15 августа 2019
Большое спасибо Ксении! Отличная экскурсия, замечательный экскурсовод, влюблённая в Сицилию, «заразившая» своей любовью нас! Ещё раз спасибо!!!😀
Семья Авдеевых.
29 июня 2019
Спасибо большое за интереснейшую экскурсию! Город действительно раскрылся с самых разных сторон как в плане кулинарии и быта, так и архитектурных, исторических особенностей. Невероятно порадовала по-домашнему теплая атмосфера во дворце графа Федерико.
26 июня 2019
Рекомендую экскурсию и экскурсовода всем, кто хочет интересно, легко и с пользой провести время. Ксения подарила нам возможность вдохновиться Сицилией: просто, деликатно и захватывающе, с возможностью сделать маленькие остановки на магазинчики, ресторанчики и просто поглазеть. На все вопросы мы получали ответы и даже больше. Были первый раз в Палермо, остались очень довольны качеством работы Ксении. Смело заказывайте, не пожалеете. Ксения- море позитива, влюбленная в Италию!
31 мая 2019
Очень понравилась экскурсия! Много интересных фактов, Ксения рассказывала настолько интересно, что не заметили как прошли несколько часов!
Рекомендуем и экскурсию и гида
13 мая 2019
Экскурсия нам очень понравилась. Ксения прекрасно провела ее . Мы узнали много интересного про Палермо. Очень понравился дворец графа Федерико. Спасибо Вам и Ксении. Желаем Трипстеру и его экскурсоводам процветания.
Надежда
9 мая 2019
Восторг! Очень интересно! доступно!!! Совершенно не устали) об это просто некогда было думать) Профессионал! Когда увидели молодую красивую девушка как-то насторожились... но уже через пять минут слушали с открытыми ртами) Ответила на все вопросы! Подсказала и помогла! Ксения спасибо! Рекомендую всем!
30 апреля 2019
Один из январских дней 2019 года нам с друзьями посчастливилось провести вместе с Ксенией, она была нашим гидом в Палермо. Это увлечённый, любящий страну, ее народ, традиции и обычаи человек, с огромным кругозором , интереснейший рассказчик и собеседник. В нашем личном рейтинге гидов Ксения занимает первое место! И мы немного завидуем тем, у кого экскурсия по Палермо ещё впереди))
29 апреля 2019
Спасибо за замечательную уникальную экскурсию! Получили полное ощущение как живет Палермо, очень много узнали и запомнили об истории и любопыных деталях современной жизни. Были в наилучшим виде учтены все пожелания всех участников. Наилучшие рекомендации!
Ещё 22 отзыва

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