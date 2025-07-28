Индивидуальная
до 10 чел.
Парма за один день
Величественный театр Фарнезе, монастырская аптека, мастерская сапожника - и не только
Завтра в 10:00
30 июл в 10:00
€220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Парме, или день среди искусства и истории
Насладиться атмосферой старинного североитальянского города
Начало: По договоренности
Завтра в 14:00
30 июл в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пармезан и пармская ветчина - экскурсия на производство с дегустацией
Увидеть, как в Парме делают культовые деликатесы, и попробовать их прямо в цехах
Начало: По договорённости
30 июл в 08:00
31 июл в 08:00
€530 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Парме в категории «Летние»
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