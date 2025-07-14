Индивидуальная
до 10 чел.
Парма за один день
Величественный театр Фарнезе, монастырская аптека, мастерская сапожника - и не только
14 июл в 10:00
15 июл в 10:00
€220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Парме, или день среди искусства и истории
Насладиться атмосферой старинного североитальянского города
Начало: По договоренности
22 июл в 09:00
23 июл в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Парма
Начало: Парма
Расписание: В любой день, с 9:00 до 17:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€70 за всё до 50 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Парме в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Парме
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Парме в июле 2025
Сейчас в Парме в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 250.
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Парме? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке