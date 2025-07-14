Найдено 3 экскурсии в категории « Индивидуальные » в Парме на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Парма за один день Величественный театр Фарнезе, монастырская аптека, мастерская сапожника - и не только €220 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Прогулка по Парме, или день среди искусства и истории Насладиться атмосферой старинного североитальянского города Начало: По договоренности €250 за всё до 10 чел. Пешая 1 час Индивидуальная Парма Начало: Парма Расписание: В любой день, с 9:00 до 17:00 €70 за всё до 50 чел. Другие экскурсии Пармы

Ответы на вопросы от путешественников по Парме в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Парме Парма за один день Прогулка по Парме, или день среди искусства и истории Парма В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Парме в июле 2025 Сейчас в Парме в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 250.

Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Парме? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке